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Elgato Cam Link 4K ile kameralarınız web kamera haline geliyor

Elinizde 4K destekli bir DSLR kamera, video kamera veya aksiyon kamerası varsa Elgato Cam Link 4K ile web kamera olarak kullanabilirsiniz. Elgato Cam Link 4K özellikleri ve fiyatı haberimizde.
5 ay
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4
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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İçerik üreticilerine yönelik iddialı ürünleri ile tanınan Elgato bu hafta yeni bir aksesuarın daha duyurusunu yaptı. Elgato Cam Link 4K aksesuarı bir web kamera dönüştürücü olarak kullanılıyor.

Elgato Cam Link 4K özellikleri ve fiyatı

Web kameralar bugün içerik üreticiler için en önemli unsurlardan birisi haline geldi. Öyle ki artık 4K çözünürlükler web kameralar için olmazsa olmazlar arasına girmek üzere. Üreticiler de buna yönelik adımlar atıyor.

Ayrıca Bkz. "Huawei de nokta çentikli telefonunu tanıtmak üzere"

Elgato Cam Link 4K modeli herhangi bir DSLR makine, video kamera veya aksiyon kamerasını yüksek performanslı bir web kamera haline getirebiliyor. Üstelik 4K desteği ile yeni bir web kamerası almaktan kurtarıyor.

Aksesuar USB 3.0 üzerinden bilgisayara bağlanırken kameranıza ise HDMI üzerinden bağlanıyor. Yani HDMI bağlantısı şart. Kayıtları ise Full HD 60fps veya 4K 30fps şeklinde yapabiliyor. Aksesuarın yetenekleri ise bağladığınız kameranın yeteneklerine göre değişiyor ve geniş açı, derinlik algısı gibi pek çok özellikten yararlanabiliyor.

Pek çok kamera yazılımına destek sunan Elgato Cam Link 4K için 130 Avro fiyat etiketi belirlenmiş. Ülkemizde ilk nesil Elgato Cam Link modeli 1500TL seviyesinden alıcı buluyor. Logitech’in 4K web kamera gibi pahalı modelleri karşısında Elgato Cam Link 4K iyi bir alternatif olabilir.  

https://www.guru3d.com/news-story/elgato-launches-cam-link-4k.html Yorum Yaz
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javaprof 5 ay
Japon lar şov yapmaya başladı. Önce civic şimdi mazda çok güzel tasarımlar yapıyorlar.
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cgdincer 5 ay
60 euro ya aynı işi yapan birçok usb cihaz mevcut, niye bu firma 2 katı fiyat isteme çakallığına giriyor? bir farkı yaratıyor olmalı kimsenin bilmediği!
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smart1978 5 ay
usb 3.1 gen2 minimum olmali idi . Thunderbolt 3 li usb type-c arayuzunde olmaliydi . 4K 30 FPS pek ideal degildir . Cunku mevzubahis olan elimizdeki kaliteli kameralar DSLR ve Mirrorless Camera larda artik 4k 60 FPS hatta daha ust cozunurlukler de desteklemektedir. Bu kadar pahali bir ara kopru sistemin cok pahali oldugunu da ifade ederim kabiliyetleri destekledigi en ust seviye de kisitli . Bu fiyata kasasi dahil 4K 30 FPS li birsuru web kameralari da vardir ... Haberdeki urunde ayrica wifi ozelligi de yok... 1GBit veya 10 GBit ethernet kablosu uzerinde HDMI donusturuculer ile yuzlerce metreye kadar CAT kablosu ve uclarinda HDMI donusturucu bir sistem gibi goruntu aktarimi ( sesli de ) duzenegi de yok. Pratik bir urun degildir PC notebook ile kamera birbirine cok yakin olmak zorunda kalacak . Bence pek tutmaz ..
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Guest-907EA767C 5 ay
Chaturbate yayınlarında güzel işler çıkartabilir
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