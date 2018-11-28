Elgato Cam Link 4K ile kameralarınız web kamera haline geliyor

İçerik üreticilerine yönelik iddialı ürünleri ile tanınan Elgato bu hafta yeni bir aksesuarın daha duyurusunu yaptı. Elgato Cam Link 4K aksesuarı bir web kamera dönüştürücü olarak kullanılıyor.

Elgato Cam Link 4K özellikleri ve fiyatı

Web kameralar bugün içerik üreticiler için en önemli unsurlardan birisi haline geldi. Öyle ki artık 4K çözünürlükler web kameralar için olmazsa olmazlar arasına girmek üzere. Üreticiler de buna yönelik adımlar atıyor.

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Elgato Cam Link 4K modeli herhangi bir DSLR makine, video kamera veya aksiyon kamerasını yüksek performanslı bir web kamera haline getirebiliyor. Üstelik 4K desteği ile yeni bir web kamerası almaktan kurtarıyor.

Aksesuar USB 3.0 üzerinden bilgisayara bağlanırken kameranıza ise HDMI üzerinden bağlanıyor. Yani HDMI bağlantısı şart. Kayıtları ise Full HD 60fps veya 4K 30fps şeklinde yapabiliyor. Aksesuarın yetenekleri ise bağladığınız kameranın yeteneklerine göre değişiyor ve geniş açı, derinlik algısı gibi pek çok özellikten yararlanabiliyor.

Pek çok kamera yazılımına destek sunan Elgato Cam Link 4K için 130 Avro fiyat etiketi belirlenmiş. Ülkemizde ilk nesilmodeli 1500TL seviyesinden alıcı buluyor. Logitech’in 4K web kamera gibi pahalı modelleri karşısında Elgato Cam Link 4K iyi bir alternatif olabilir.