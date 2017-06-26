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DJI tarıma da önem veriyor

Çinli DJI firmasının başkan yardımcısı olan Paul Xu, Drone modellerinin fotoğrafçılık yanında önümüzdeki 5 yıl içerisinde ilk yardım ve tarım işlerinde de uzmanlaşacağını ifade ediyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Mobilite
Ekrem71
Haber Editörü
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DJI tarıma da önem veriyor

Sivil drone pazarında dünya lideri haline gelen Çinli DJI, sadece fotoğraf çeken drone modelleri yanında daha profesyonel amaçlara hizmet edecek kurumsal alanlara da yönelmek istiyor. Bunların başında ise tarım geliyor.

Farklı alanlar

Firmanın Shenzhen’deki teknoloji üssünde sergilenen Drone modelleri arasında tarım için kullanılacak olanlar da mevcut. Bunlardan bir tanesi tarım alanlarını ilaçlamak için geliştirilmiş. 15 kilogram sıvı taşıyabilen Drone modeli 30 kişinin yapabileceği ilaçlama işini daha kısa ve daha verimli bir şekilde yapabiliyor. Agras MG-1 ise bitkileri döllemekte kullanılıyor.

Çin’de bazı firmalar şimdiden tarım işlerinde Drone kullanmaya başlamış. DJI başkan yardımcısı Paul Xu, Drone modellerinin önümüzdeki 5 yıl içerisinde ilk yardım ve tarım işlerinde uzmanlaşacağını ifade ediyor.

Hayatın her alanında kullanıma uygun bir konsept olan Drone’lar örneğin Çin’de termal kamera şeklinde güvenlik güçleri tarafından suçluları izlemek amacıyla kullanılıyor. Brezilya’da ise itfaiyeciler müdahale öncesinde yangının çapını görmek için Drone kullanıyor. Yine ABD’de nükleer sızıntılar için Drone tabanlı kontrol otomasyonları hayata geçmiş durumda. Bu bakımdan doğru yapılan yatırımlar mutlaka karşılığını veriyor.

Ayrıca Bkz. "Yeni konsept ile evler harcadığı enerjiden fazlasını üretecek"

2006 yılında model uçak tutkunu Frank Wang tarafından kurulan DJI, şu anda ticari Drone pazarının üçte birine hakim durumda. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde de DJI firmasının lider olarak kalacağı tahmin ediliyor.

Geçen yıl 1.5 milyar dolar gelir elde eden firma bununla birlikte kurumsal pazarda varlık gösteremiyor. 7500$ üzerindeki pazarda sadece Kuzey Amerika’da firma yüzde 33 paya sahip. Genel olarak ağırlık Lockheed Martin gibi üst seviye firmalarda.

DJI yaklaşık 8000 çalışanın dörtte birini Ar-Ge çalışmaları için ayırmış durumda. Bu bakımdan firmanın eli oldukça güçlü. Potansiyeli olan sektörlere hızlıca müdahale edebilme şansı var. Paul Xu da firmasının yenilikçi teknolojiler üretecek kapasitede olduğunu belirtiyor. 

 

https://tribune.com.pk/story/1444434/china-drone-king-turns-farming/ Yorum Yaz
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umut_baris 2 yıl
Ulan benim fikrimi adamlar gerçekleştiriyor ya bu koyuyor bana!
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ufuk172 2 yıl
İlaçlama amaçlı drone gerçekten muhteşem olur. 15lt kapasite yetersiz gibi dursa da , tarlanın yanında konumlandırılmış bir otomatik şarj/ilaç dolum istasyonuyla tam otonom seviyede güzel işler başarabilirler. Özellikle seralarda ve çilek, biber, domates patlıcan, patates gibi tek yıllık ürünlerde kullanılması çok çok kolaylık sağlayacaktır.
Ayrıca ürün üzerindeki kameralar vasıtasıyla tarladaki rekoltenin belirlenmesi, hastalıklı olan bitkiler hakkında rapor hazırlanması ve daha bir çok şey mümkün.
Benim dji dan beklediğim ise define arayan drone, Türkiye pazarında öyle böyle satmaz.
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ERIKCI 2 yıl
nvidia
apple
dji
tesla
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