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Yeni konsept ile evler harcadığı enerjiden fazlasını üretecek

Evinizde enerji harcamaları çok yüksek oluyorsa, Harvard Üniversitesi bilim adamlarının bir çözümü var. Artık tükettiğiniz elektrikten daha fazlasını üretebileceksiniz.
1 yıl
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Son yıllarda evlerde enerji tasarrufu yapabilecek alternatif enerji konseptlerine sıkça rastlar olduk. Tesla’nın Powerwall duvar tipi bataryası buna en iyi örnek. Harvard ise bu konsepti bir adım daha ileri götürmek istiyor.

Komple çözüm

Harvard Üniversitesi bilim adamları tarafından geliştirilen HouseZero projesi; hem kendi elektriğini üreten aynı zamanda çeşitli çözümlerle enerji tüketimini el alt seviyede tutarak tasarruf eden evler tasarlamak amacında.

Massachusetts’te çalışmalarını sürdüren bilim adamları, burada inşe ettikleri merkezi aynı zamanda bir test evi olarak kullanıyor. Projenin en önemli artısı mevcut evlere uyarlanabilecek olması. Diğer projeler gibi sıfırdan enerji tasarruflu ev inşa etme planı yok. Bu da önemli bir maliyet tasarrufu sağlayacak.

HouseZero projesi evin bazı önemli noktalarını göz önüne alıyor ve çözümünü bu noktalar üzerine inşa ediyor. Örneğin büyük pencereler ve tavan penceresi ile aydınlatma adına gün ışığından en uzun süre faydalanma amacı güdülüyor. Ayrıca iç mekanlar doğrudan güneş ışığından koruyacak şekilde tasarlanıyor. Böylece yazın çok sıcak olmuyor, kışın da soğuk olmayan günlerde dolaylı bir ısıtma sağlanıyor.

Ayrıca Bkz. "Çift kameralı Samsung telefonları çoğalıyor"

Evdeki hava kalitesi sürekli izleniyor ve akıllı algoritmalar ile duruma göre pencereler açılıyor veya kapatılıyor. Çatıdaki güneş panelleri ile hem elektrik üretiliyor hem de en alt kattaki ısının yukarı çıkmasını sağlayan düzenek çalıştırılıyor. Üretilen enerji ise bataryalarda saklanıyor. Yine iç mekanda sessizliği sağlayacak ahşap veya cam materyaller kullanılıyor.

Bilim adamları proje kapsamında 14 milyon ABD vatandaşının evine uygulanabilecek bir konsept ortaya çıkarmaya çalışıyor. Böylece tüketicilerin elde ettiği uzun vadeli maliyet tasarrufu, yapım esnasındaki maliyetin önüne geçecek ve tüketici de korkmadan konsepti evine uygulayabilecek. HouseZero projesinin yakın gelecekte hayata geçmesi bekleniyor. 

 

https://www.digitaltrends.com/home/housezero-project-harvard/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 yıl
Bu teknolojinin bir benzeri passive-house olarak daha onceden de vardi yeni bir sey degil. Gelelim ulkemize oyle bir vergi koyarlarki yaptirdiginiza pisman okursunuz. Tum dunya hibrit ve elektrikli araclara subansiyon uygularken bizim ulkemizde alinan vergi hesaplamasina bakin. Yilda 20000 kilometre yapan aracin 20 yillik kullanim omrunde ne kadar benzin harcayacagi hesaplanim bu benzinden alinan vergi miktarinin hepsi arac uzerine ilave ediliyor. Bu HouseZeroda da en azindan 50 yil hesaplarlar ve direk olarak bu vergiyi alirlar alin size tasarruf :)
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Spider_hip 1 yıl
Elon Musk'ın ki bence daha iyi yahu. Bu ne yok otomatik kafasına göre camlarımı açıp kapatacakmış. O kadarda değil. Diyelim camın önünde bardak var, gitti :D Hayır camı açarım dışarı bakarım kime ne :D Alarm öttürür kesin bu. Şaka bir yana fazla akıllılık cidden iyi değil. İşin en uzmanları söylüyor ve örnekleri de mevcut zaten, akıllı olan hiç bir şey hacklenemez değil. Bugün Facebook'un kurucusunun fotoları çıkıyor gayet net, adam laptobunun kamerasını bantlamış ki bende bantlı tutarım senelerdir. Olay burada saklayacak bir şeyin olup olmaması değil. Bunların takip edilebilir olup olmaması. Bu bugün 15 yaşında hacker bir çocuk olur, zevkine girer, telini, smart tv ni hackler akşam seni izler, aileni izler çıkar, yarın daha kötü niyetli biri olur, mahremini kaydeder şantaj yapar, ya da nsa olur, zevkine izler, tanrıcılık oynar.
Daha çok olmadı hackerlar büyük bir otelin tüm kapılarını kilitlemiş, müşteriler dışarı çıkamamış, otel fidyeyi ödemek zorunda kalmış. Ha sen dersin ki benim param yok, saklayacak bir şeyim yok, beni kilitlemezler. E sen hırsızların, namussuzların insafına kendini bırakacaksan kendi bileceğin iş elbet.
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tobepeople 1 yıl Spider_hip
Spider_hip

Elon Musk'ın ki bence daha iyi yahu. Bu ne yok otomatik kafasına göre camlarımı açıp kapatacakmış. O kadarda değil. Diyelim camın önünde bardak var, gitti :D Hayır camı açarım dışarı bakarım kime ne :D Alarm öttürür kesin bu. Şaka bir yana fazla akıllılık cidden iyi değil. İşin en uzmanları söylüyor ve örnekleri de mevcut zaten, akıllı olan hiç bir şey hacklenemez değil. Bugün Facebook'un kurucusunun fotoları çıkıyor gayet net, adam laptobunun kamerasını bantlamış ki bende bantlı tutarım senelerdir. Olay burada saklayacak bir şeyin olup olmaması değil. Bunların takip edilebilir olup olmaması. Bu bugün 15 yaşında hacker bir çocuk olur, zevkine girer, telini, smart tv ni hackler akşam seni izler, aileni izler çıkar, yarın daha kötü niyetli biri olur, mahremini kaydeder şantaj yapar, ya da nsa olur, zevkine izler, tanrıcılık oynar.

Daha çok olmadı hackerlar büyük bir otelin tüm kapılarını kilitlemiş, müşteriler dışarı çıkamamış, otel fidyeyi ödemek zorunda kalmış. Ha sen dersin ki benim param yok, saklayacak bir şeyim yok, beni kilitlemezler. E sen hırsızların, namussuzların insafına kendini bırakacaksan kendi bileceğin iş elbet.

Kardeşim adamların amacı farklı seninki farklı burada amaç bedava sınırsız enerji harcadığından fazlasını kazanmak ayrıca onlar kapatılabilir şeyler herşeyin bir off butonu her zaman vardır yok mu yaptırt arkadaş zor değil...1 buton koyacaksın pencereye gelen elektrik bağlantısını kesecek bu kadar!
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arel.gr 1 yıl
tuketmeyen sayaca abonmanci mafiozolarin kabusu.
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