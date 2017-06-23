Yeni konsept ile evler harcadığı enerjiden fazlasını üretecek

Son yıllarda evlerde enerji tasarrufu yapabilecek alternatif enerji konseptlerine sıkça rastlar olduk. Tesla’nın Powerwall duvar tipi bataryası buna en iyi örnek. Harvard ise bu konsepti bir adım daha ileri götürmek istiyor.

Komple çözüm

Harvard Üniversitesi bilim adamları tarafından geliştirilen HouseZero projesi; hem kendi elektriğini üreten aynı zamanda çeşitli çözümlerle enerji tüketimini el alt seviyede tutarak tasarruf eden evler tasarlamak amacında.

Massachusetts’te çalışmalarını sürdüren bilim adamları, burada inşe ettikleri merkezi aynı zamanda bir test evi olarak kullanıyor. Projenin en önemli artısı mevcut evlere uyarlanabilecek olması. Diğer projeler gibi sıfırdan enerji tasarruflu ev inşa etme planı yok. Bu da önemli bir maliyet tasarrufu sağlayacak.

HouseZero projesi evin bazı önemli noktalarını göz önüne alıyor ve çözümünü bu noktalar üzerine inşa ediyor. Örneğin büyük pencereler ve tavan penceresi ile aydınlatma adına gün ışığından en uzun süre faydalanma amacı güdülüyor. Ayrıca iç mekanlar doğrudan güneş ışığından koruyacak şekilde tasarlanıyor. Böylece yazın çok sıcak olmuyor, kışın da soğuk olmayan günlerde dolaylı bir ısıtma sağlanıyor.

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Evdeki hava kalitesi sürekli izleniyor ve akıllı algoritmalar ile duruma göre pencereler açılıyor veya kapatılıyor. Çatıdaki güneş panelleri ile hem elektrik üretiliyor hem de en alt kattaki ısının yukarı çıkmasını sağlayan düzenek çalıştırılıyor. Üretilen enerji ise bataryalarda saklanıyor. Yine iç mekanda sessizliği sağlayacak ahşap veya cam materyaller kullanılıyor.

Bilim adamları proje kapsamında 14 milyon ABD vatandaşının evine uygulanabilecek bir konsept ortaya çıkarmaya çalışıyor. Böylece tüketicilerin elde ettiği uzun vadeli maliyet tasarrufu, yapım esnasındaki maliyetin önüne geçecek ve tüketici de korkmadan konsepti evine uygulayabilecek. HouseZero projesinin yakın gelecekte hayata geçmesi bekleniyor.