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DJI'dan güçlü drone bilgisayarı

Dünyaca ünlü drone üreticisi DJI, tüketiciler yanında geliştiricileri ve bilim insanlarını da unutmuyor. Yeni drone bilgisayarı Manifold ile drone'larını hiç olmadığı kadar güçlü hale getiriyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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DJI'dan güçlü drone bilgisayarı
 
Daha çok hazırladığı drone modelleri ile tanınan ancak kısa süre önce ilk elde kullanılabilir kamera modeli Osmo'yu da tanıtan DJI, bu sefer geliştiricilere yönelik drone bilgisayarı Manifold'u görücüye çıkarttı.
Firmanın üst düzey drone modeli Matrice 100 ile uyumlu olarak hazırlanan Manifold, hava aracının üzerine bağlanıyor ve teknik altyapısı ile büyük imkanların önünü aralıyor. Gücünü NVIDIA'nın 192 Cuda çekirdeğine sahip 2.2GHz hızında çalışan Kepler tabanlı K1 GPU'sundan alan ve Ubuntu işletim sistemi üzerine kurulan drone bilgisayarı, nispeten kompakt gövdesinde USB ile HDMI gibi portları taşıyor ve belirtildiği kadarıyla birçok harici / dahili sensöre de aktif olarak destek veriyor.
Kızılötesi kamera, hava sensörü ve bölgesel görüntüleme gibi apartarlarla da uyumlu olan DJI Manifold, karmaşık çalışma problemlerin çözülebilmesi için DJI Onboard SDK (Yazılım Geliştirme Kiti) temelinde birçok farklı amaç için rahatlıkla programlanabiliyor ve geliştiricilere standart drone'lar ile akıllı uçuş platformları oluşturma şansı tanıyor. 
Aldığı verileri gerçek zamanlı olarak işleyebiliyor olmasıyla da dikkatleri üzerine çeken DJI Manifold, DirectX ve OpenGL desteğiyle yüksek çözünürlüklü grafik gereken işlemlerin altından rahatlıkla kalkabiliyor ve maksimum 15W enerji ihtiyacıyla uzun süreli çalışma imkan tanıyor.
Drone'ların bilim dünyasına katılmasını kolaylaştıran DJI Manifold, 500$ fiyat etiketiyle buradan satın alınabiliyor.
DJI'dan güçlü drone bilgisayarı
 

https://developer.dji.com/en/manifold/ Yorum Yaz
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gs09gs09 4 yıl
bende bi model çıkarıcam güneş panei takıcam bunların tepesine pervaneerinin üstüne nereyi boş buduysam :D güneş enerjisiyle çalısan drone camoon :D
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Roark 4 yıl
manifoldlu şahin bu tenolojiyi daha önce kullanıyordu
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lapatid 4 yıl
tegralar oldum olasi pil katilidir,drone un bataryasina olumsuz etki edecektir,ubuntu yerine daha verimli bir sistemde guc tasarrufu odakli bir islemci kullanilsaydi daha mantikli olabilirmis,drone da ne gibi zorlu hesaplamalar veya islemler yapmayi dusunuyorlar ki
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Patren 4 yıl
saglam drone yapmislar
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Arranger. 4 yıl
Dji matrice devrim niteliğinde bir ürün.
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