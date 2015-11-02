DJI'dan güçlü drone bilgisayarı

Daha çok hazırladığı drone modelleri ile tanınan ancak kısa süre önce ilk elde kullanılabilir kamera modeli Osmo'yu da tanıtan DJI, bu sefer geliştiricilere yönelik drone bilgisayarı Manifold'u görücüye çıkarttı.

Firmanın üst düzey drone modeli Matrice 100 ile uyumlu olarak hazırlanan Manifold, hava aracının üzerine bağlanıyor ve teknik altyapısı ile büyük imkanların önünü aralıyor. Gücünü NVIDIA'nın 192 Cuda çekirdeğine sahip 2.2GHz hızında çalışan Kepler tabanlı K1 GPU'sundan alan ve Ubuntu işletim sistemi üzerine kurulan drone bilgisayarı, nispeten kompakt gövdesinde USB ile HDMI gibi portları taşıyor ve belirtildiği kadarıyla birçok harici / dahili sensöre de aktif olarak destek veriyor.

Kızılötesi kamera, hava sensörü ve bölgesel görüntüleme gibi apartarlarla da uyumlu olan DJI Manifold, karmaşık çalışma problemlerin çözülebilmesi için DJI Onboard SDK (Yazılım Geliştirme Kiti) temelinde birçok farklı amaç için rahatlıkla programlanabiliyor ve geliştiricilere standart drone'lar ile akıllı uçuş platformları oluşturma şansı tanıyor.

Aldığı verileri gerçek zamanlı olarak işleyebiliyor olmasıyla da dikkatleri üzerine çeken DJI Manifold, DirectX ve OpenGL desteğiyle yüksek çözünürlüklü grafik gereken işlemlerin altından rahatlıkla kalkabiliyor ve maksimum 15W enerji ihtiyacıyla uzun süreli çalışma imkan tanıyor.

Drone'ların bilim dünyasına katılmasını kolaylaştıran DJI Manifold, 500$ fiyat etiketiyle buradan satın alınabiliyor.

https://developer.dji.com/en/manifold/