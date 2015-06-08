DJI'dan hava araçları için yüksek güvenlik ve kaza önleme sunan yeni sistem

Dört pervaneli hava araçları (Drone) ile büyük bir sektör yaratan ve bu sektörde GoPro gibi liderliği elinden bulunduran DJI, geliştiricilere özel olarak hazırladığı yeni Matrice 100 model isimli çözümünü ve "Guidance" adını verdiği yeni güvenlik sistemini görücüye çıkarttı.

Bildiğiniz gibi günümüzde satılan birçok hava aracı kullanıcı kontrolünde hareket ediyor. Özellikle ormanlık alanlarda ya da şehirler içerisinde bu araçları kontrol etmek GPS sistemlerine rağmen büyük bir ustalık gerektiyor ve bu konuda da birçok kaza haberi sık sık teknoloji dünyasında aktif olarak yer alıyor. DJI'ın Guidance sistemi ise bu noktada devreye giriyor.

İlk olarak DJI'ın geliştiricilere özel olarak hazırladığı modüler gövdeli Matrice 100 hava aracı içerisinde kendisine yer bulacak olan Guidance sistemi, bünyesinde yer alan ultrasonik sensörler ve kameralar ile çevresini algılıyor ve bağlı olduğu hava aracının apartman, ağaç ya da benzeri noktalara çarpmasını önlüyor. Bu önleme işlemini yaklaşık 20 metre uzaktan gerçekleştiren sistem, bu sayede büyü bir güvenlik ortaya koyuyor.

Gücünü Intel işlemcilerden alan sistem, yanlış park eden araçları otomatik olarak belirleme gibi birçok farklı kullanım alanı ortaya koyuyor ve DJI'in gelecek tüketici ürünleri için büyük bir adım olarak görülüyor. Hakkında hazırlanan tanıtım videolarını aşağıda izleyebilirsiniz.