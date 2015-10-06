DRAM fiyatları düşüyor

Windows 10 ile birlikte hareketlenmesi ve buna paralel olarak satışların da iyileşmesi beklenen DRAM pazarında son iki aydır bir fiyat düşüşü yaşanıyor. Dizüstü satışları için en iyi dönemlerden birisi olarak görülen sonbaharda yaşanan düşüşün nedeni yine Windows platformu.





Pazar araştırma platformlarının analizine göre 4GB DDR3 bellek fiyatları Ağustos ayındaki 19$ seviyesinden Eylül ayında 18.50$ seviyesine geriledi. Ağustos ayında Çin Zafer Bayramı nedeniyle fiyat ortalamasında yüzde 8 artış olmasına rağmen bunun devamı getirilemedi. Üst seviye DRAM tedarikçilerinin hedefi 20-21$ arasıydı.





Ortalama fiyatların düşmesindeki en büyük sebep Windows 10 işletim sisteminin beklenen satışları teşvik edememesi. Microsoft artık satıştan ziyade ekosistemi genişletmek amacında olduğu için ilk yıl Windows 10 yükseltmeleri ücretsiz yapılmıştı. Bunun sonucunda tüketiciler yeni cihaz yerine güncelleme yapmayı tercih etti.





Diğer bir sebep de Vista sonrasında Windows işletim sistemlerinin kaynak canavarı olmaktan uzaklaşarak daha verimli bir RAM yönetimine kavuşması DRAM belleklere olan talebi de azaltıyor. Son olarak akıllı telefon ve sunucu pazarında da satış tahminlerinin aşağı çekilmesi nedeniyle DRAM üreticilerinin ihtiyacı olan talep oluşmadı. Bu da DRAM üreticilerinin marjlarının erimesine neden oldu.





Önümüzdeki yıl DRAM fiyatlarının daha da düşeceği öngörülüyor. Samsung, SK Hynix ve Micron arasında gelecek yıl zorlu bir fiyat mücadelesi başlayacak. Samsung'un 18nm teknolojisine geçmesi ile maliyetleri azaltacağı bu dezavantajın etkilerini fazla hissetmeyeceği belirtiliyor.

http://hexus.net/business/news/components/86960-dram-prices-fall-usually-peak-season/