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DRAM fiyatları düşüyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Ram
Ekrem71
Haber Editörü
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DRAM fiyatları düşüyor

Windows 10 ile birlikte hareketlenmesi ve buna paralel olarak satışların da iyileşmesi beklenen DRAM pazarında son iki aydır bir fiyat düşüşü yaşanıyor. Dizüstü satışları için en iyi dönemlerden birisi olarak görülen sonbaharda yaşanan düşüşün nedeni yine Windows platformu.

Pazar araştırma platformlarının analizine göre 4GB DDR3 bellek fiyatları Ağustos ayındaki 19$ seviyesinden Eylül ayında 18.50$ seviyesine geriledi. Ağustos ayında Çin Zafer Bayramı nedeniyle fiyat ortalamasında yüzde 8 artış olmasına rağmen bunun devamı getirilemedi. Üst seviye DRAM tedarikçilerinin hedefi 20-21$ arasıydı.

Ortalama fiyatların düşmesindeki en büyük sebep Windows 10 işletim sisteminin beklenen satışları teşvik edememesi. Microsoft artık satıştan ziyade ekosistemi genişletmek amacında olduğu için ilk yıl Windows 10 yükseltmeleri ücretsiz yapılmıştı. Bunun sonucunda tüketiciler yeni cihaz yerine güncelleme yapmayı tercih etti. 

Diğer bir sebep de Vista sonrasında Windows işletim sistemlerinin kaynak canavarı olmaktan uzaklaşarak daha verimli bir RAM yönetimine kavuşması DRAM belleklere olan talebi de azaltıyor. Son olarak akıllı telefon ve sunucu pazarında da satış tahminlerinin aşağı çekilmesi nedeniyle DRAM üreticilerinin ihtiyacı olan talep oluşmadı. Bu da DRAM üreticilerinin marjlarının erimesine neden oldu.

Önümüzdeki yıl DRAM fiyatlarının daha da düşeceği öngörülüyor. Samsung, SK Hynix ve Micron arasında gelecek yıl zorlu bir fiyat mücadelesi başlayacak. Samsung'un 18nm teknolojisine geçmesi ile maliyetleri azaltacağı bu dezavantajın etkilerini fazla hissetmeyeceği belirtiliyor.  

http://hexus.net/business/news/components/86960-dram-prices-fall-usually-peak-season/ Yorum Yaz
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montevo 4 yıl en beğenilen
20 dolarlık 4 gb rami biz neden 150 tlye alıyoruz?
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interwap 4 yıl
Burada niye öyle şeyler yok?
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kandal_gr 4 yıl
Windows 10 satışları arttırmaz üretici de batmamak için marjından ödün verir satılana kadar düşer de düşer yani yine kullanıcı fiyatı belirler.
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Kirk Lee 4 yıl
Fiyatları dolar bazında düşse ne yazar. Türkiyedeki dolar kuru ve aracıların kâr iştahı düşmediği sürece ucuz bileşen alamayacağız.
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wolf silver 4 yıl
Acaba ne zaman yurt dışındaki fiyatlarla ülkemizdeki fiyatlar aynı olacak? Ömrüm yetecek mi diye Çok merak ediyorum..
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pasa king 4 yıl
montevo
20 dolarlık 4 gb rami biz neden 150 tlye alıyoruz?

yüksek kar marjı nedeniyle. Türkiye de neredeyse tüm ürünlerde kar marjı çok yüksektir.
enflasyonda hep yüksek çıkar.asgari ücretle çalışan vatandaş geçinmeye çalışır.
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kadirirdem 4 yıl
tr ye vurmuyor neden se bu....
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huseyincarnege 4 yıl
DÜŞSÜN BAKALIM bize giren girdi
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montevo 4 yıl en beğenilen
20 dolarlık 4 gb rami biz neden 150 tlye alıyoruz?
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CaRviLLE 4 yıl
istanbulbirbaska
Windows 10 tam sürüm daha çıkmadı , neden satışlar artsın ki

windows 10 tam sürüm çıkalı aylar oldu windows phone yani telefonlar için olan sürümü daha çıkmadı ama yakında çıkacak bugün tanıtımını yapacaklar
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istanbulbirbaska 4 yıl CaRviLLE
CaRviLLE
istanbulbirbaska
Windows 10 tam sürüm daha çıkmadı , neden satışlar artsın ki

windows 10 tam sürüm çıkalı aylar oldu windows phone yani telefonlar için olan sürümü daha çıkmadı ama yakında çıkacak bugün tanıtımını yapacaklar

Senin o masaüstünde kullandığın daha tamamlanmamış beta sürümdür. Ms işletim sistemini yarım yamalak piyasaya sürdü , o yüzden ben daha çıkmadı gözüyle bakıyorum.
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istanbulbirbaska 4 yıl
Windows 10 tam sürüm daha çıkmadı , neden satışlar artsın ki
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Tolgá 4 yıl istanbulbirbaska
istanbulbirbaska

Windows 10 tam sürüm daha çıkmadı , neden satışlar artsın ki


10240 tam sürüm.10547 vs ise servis paketi gibi düşün.
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interwap 4 yıl
Burada niye öyle şeyler yok?
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