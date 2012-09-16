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DRAM pazarında PC'lerin talep oranı yüzde 50'nin altına düştü

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Ram
Ekrem71
Haber Editörü
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DRAM pazarının bir dönem en büyük alıcısı konumunda olan PC segmentinin talebi ilk kez yüzde 50 seviyesinin altında indi. 

IHS araştırmasına göre DRAM pazarının geleneksel lideri olan PC segmenti, önceki çeyrekte yüzde 50.2 olan talep oranının yılın ikinci çeyreğinde yüzde 49'a düşmesine engel olamadı. 

Değişimin en büyük sebebi ise tahmin edildiği gibi akıllı telefon ve tablet sektörüne kayan DRAM sevkiyatları oldu. DRAM sektöründe tabletlerin payı yüzde 2.7 olurken, akıllı telefonların payı ise yüzde 7 oranında artış gösterdi. Toplamda yüzde 14.1 ile PC segmentinin DRAM talebinden çalan mobil cihazların talep oranı, gelecek yıl son çeyrekte yüzde 26.7'ye çıkacak. 

Oranlarda DRAM kullanılan cihazlara olan ilgi de belirleyici bir unsur. Örneğin tablet sevkiyatları yıl sonuna kadar yüzde 55 oranında bir artış beklerken, laptop pazarında yüzde 9-12 arasında bir artış bekleniyor. Yeni tablet modellerinde RAM miktarlarının ikiye katlanmış olması da diğer bir etken.

2015 yılında tabletlerin 2GB RAM kullanması standart hale gelirken, aynı yıl yüzde 75 artış yaşanacağı tahmin ediliyor.

Bunun yanında set-üstü TV kutusu, LCD televizyon, dijital kamera gibi cihazlar da DRAM pazarındaki sevkiyatın yüzde 33'ünü oluşturuyor. 

Gelecek yıl PC segmentinin toplam DRAM talebinin yüzde 42'ye gerilemesi bekleniyor. Bununla birlikte PC segmenti için DRAM sevkiyatlarında artış yaşanıyor.

http://www.isuppli.com/Memory-and-Storage/MarketWatch/Pages/PC-Share-of-DRAM-Market-Dips-Below-50-Percent-for-First-Time.aspx Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Sunbuloglu 7 yıl
DH Misafiri
Evet arkadaşlar yine haber görünümlü palavradan ibaret tablet reklamı ile karşı karşıyayız! :D

Hemen arkadaşı eksilemişler. Neden eksiyi basıyosun çocuğum. Bu kadar fanatik olunca tablet firmaları size bedava tablet mi verecek?
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hacı.basat 7 yıl
Mini-itx toplamak isteyen müşterilere satıcılar yamuk yapmasa o rakam normale döner.
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DH Misafiri 7 yıl
2013 yılında DDR4 ramlar çıkacak o zaman DRAM talepleri artar.
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DH Misafiri 7 yıl
Evet arkadaşlar yine haber görünümlü palavradan ibaret tablet reklamı ile karşı karşıyayız! :D
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