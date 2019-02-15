Dacia Duster, yeni 1.3 TCe benzinli motoruyla satışta: İşte fiyatları

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Geçtiğimiz ay yeni nesil Dacia Duster’ın motor yelpazesine yeni 1.3 litre Tce benzinli motor eklenmiş fakat yalnızca en üst seviye olan Prestige Plus paketiyle birlikte satışa sunulmuştu. 1.2 litre hacimli motorun yerini alan yeni ünite, diğer donanım seviyelerinde de sunulmaya başladı.

1.3 TCe 130 beygirlik benzinli motora sahip Dacia Duster; Comfort, Prestige ve Prestige Plus versiyonları ile 99 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Renault-Nissan-Daimler ortaklığı ile geliştirilen ve daha çevreci olduğu söylenen yeni motor, şimdilik yalnızca 4x2 seçeneğiyle birlikte tercih edilebiliyor.

Dacia Duster ürün gamına eklenen 1.3 TCe 130 beygirlik benzinli motor, 5000 dev/dak’da 130 beygir güç ve 1500 dev/dak’da 240 Nm tork üretiyor. Bu da yerini aldığı 1.2 TCe 125 beygirlik üniteye kıyasla 5 beygir güç ve 35 Nm tork artışı anlamına geliyor. Benzin partikül filtresi de kullanılan motorun daha düşük CO2 salınım ve tüketim değerlerine sahip olduğu söyleniyor. Fakat bu veriler henüz açıklanmış değil.

Duster özel serisinde yer alacak 1.3 Tce 150bg benzinli motor seçeneği ise 2019 yılının ikinci çeyreğinde Dacia müşterileri ile buluşacak.

1.3 TCe benzinli Dacia Duster’ın satış fiyatları şöyle:

Comfort 1.3 Tce 130 bg 4x2 (2019 model) à 99.900 TL

99.900 TL Prestige 1.3 Tce 130 bg 4x2 (2019 model) à 105.900 TL

105.900 TL Prestige Plus 1.3 Tce 130 bg 4x2 (2018 model) à 120.100 TL