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Dacia Duster, yeni 1.3 TCe benzinli motoruyla satışta: İşte fiyatları

Geçtiğimiz ay yeni nesil Dacia Duster'ın Prestige Plus donanım seviyesinde satışa sunulan 1.3 TCe benzinli ünite diğer paketlere de eklendi. 1.3 TCe motorlu Duster'ın başlangıç fiyatı 99 bin 900 TL.
3 ay
9,3b
1
36
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Dacia Duster, yeni 1.3 TCe benzinli motoruyla satışta: İşte fiyatları
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Geçtiğimiz ay yeni nesil Dacia Duster’ın motor yelpazesine yeni 1.3 litre Tce benzinli motor eklenmiş fakat yalnızca en üst seviye olan Prestige Plus paketiyle birlikte satışa sunulmuştu. 1.2 litre hacimli motorun yerini alan yeni ünite, diğer donanım seviyelerinde de sunulmaya başladı.

1.3 TCe 130 beygirlik benzinli motora sahip Dacia Duster; Comfort, Prestige ve Prestige Plus versiyonları ile 99 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Renault-Nissan-Daimler ortaklığı ile geliştirilen ve daha çevreci olduğu söylenen yeni motor, şimdilik yalnızca 4x2 seçeneğiyle birlikte tercih edilebiliyor.

Dacia Duster ürün gamına eklenen 1.3 TCe 130 beygirlik benzinli motor, 5000 dev/dak’da 130 beygir güç ve 1500 dev/dak’da 240 Nm tork üretiyor. Bu da yerini aldığı 1.2 TCe 125 beygirlik üniteye kıyasla 5 beygir güç ve 35 Nm tork artışı anlamına geliyor. Benzin partikül filtresi de kullanılan motorun daha düşük CO2 salınım ve tüketim değerlerine sahip olduğu söyleniyor. Fakat bu veriler henüz açıklanmış değil.

Duster özel serisinde yer alacak 1.3 Tce 150bg benzinli motor seçeneği ise 2019 yılının ikinci çeyreğinde Dacia müşterileri ile buluşacak.

1.3 TCe benzinli Dacia Duster’ın satış fiyatları şöyle:

  • Comfort 1.3 Tce 130 bg 4x2 (2019 model) à 99.900 TL
  • Prestige 1.3 Tce 130 bg 4x2 (2019 model) à 105.900 TL
  • Prestige Plus 1.3 Tce 130 bg 4x2 (2018 model) à 120.100 TL

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madmahmutd 3 ay en beğenilen
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4 Yanıt Yanıtla +40
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Sönmeyen Arıza Lambası. 3 ay khytr89
32 cc ile bir üst vergi dilimine giren araç üretcisinin, sattığı coğrafyayı çok da iyi bildiğini düşünmüyorum.
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khytr89 3 ay
Böyle ürün sattığı coğrafyayı iyi bilen firmalar kazanır, dizeli kaldırıp , üstüne hybride de 1.8 motor ekleyen firmalar avuçlarını yalar :)
Üstelik belirttiğim firma bir de ülkemizde üretim yapıyor, resmen şaka gibi.
Böyle ürün sattığı coğrafyayı iyi bilen firmalar kazanır, dizeli kaldırıp , üstüne hybride de 1.8 motor ekleyen firmalar avuçlarını yalar :)Üstelik belir...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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Carsever 1 ay
2019 model yilinda artik Duster otomatik gelmiyor ama bu motorun EDC sanzimanlisinin uretilmesi icin Mais ısrar ediyormus. Belki 9. Aydan sonra 1.3 TCE EDC gelebilir[>:]
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ironman 3 ay
Benzinli de Biz Clio olarak 8.5 litre yakıyoruz ( ŞEHİR İÇİ Devamlı)
Bu artık 11 rahat olur
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showstopper41 3 ay
Benzinli bir SUV de yakıt tüketimi yüksek olur. Ayrıca büyük ebatlı lastikler pahalıdır. Yakıt + lastik için ayıracağınız bütçenin yanında senelik vergi az bir yer kaplar. Önemli olan motorun dayanılıklılığı ve uzun ömürlülüğü. 150hp Duster nasıl bir şey olacak? 1.7 motorlu Renault Flash 11'in günümüzdeki temsilcisi olmaya aday:)
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kocatepe 3 ay
Fiyatların neden yüksek olduğu ortadayken; dacia bile yüzbin olmuş diye hayıflanmak yerine elinizden gelen şeyi ; fiyatları bu hale getirenlere gereğini yapın!!
Konuya dönersek; duster bir Suv. Ek olarak bir amaç arabası. Şehir içinde kullanıp markete, okula gidip gelmek için doğru bir araç değil. Bu aracı alıyorsan, doğada zaman geçirmeyi seviyor olacaksın, veya köyde yaşıyor veya çalışıyor olacaksın, şantiyelerde, madenlerde çalışıyor olacaksın. 4x2 olanlarda bile aracın yapısı gereği muazzam bir arazi kabiliyeti var. Ve bu konularda ve bu fiyata rakibi yok!. Yeni nesliyle de bariz bir kalite ve donanım artışı sağlamış durumda.
1.2 TCE motorlarda kronik sorunlar vardı. Hem reno hemde nissanlarda çok fazla sorun duydum. Muhtemelen bu sebeplerden motorları güncellediler.
Toyota 1.33 lerle dalga geçerken, dacianın ( ve reno-nissan tayfasının) bunu yapması Avrupa için doğru bir karar olsa da TR'de yanlış. Kimse 32 cc için fazla vergi vermek istemez.
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BekirTemel 3 ay
Onu bile anca 100 e düşünebilmişler bitmişiz be kur be vergi bombe
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Paetzold 3 ay
Fiyata şaşırmadık.
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Alphace 3 ay
Avantajı benzinli olması. Avrupa için ideal. Daha az zehir, ilerleyen yıllarda daha az sağlık harcaması demek.
Bizdeki maliyecilerin ölçüsü "acaba vergi kaybı olur mu" olduktan sonra Türkiye de tutulmaz gibi geliyor.
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FRAPS_TR 3 ay
1332 cc [>:]
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Seyrim 3 ay
Bu ne fiyat arkadaş.. Toyota ya kızdık.. dacia ya bak 100 bin lira..
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musty578 3 ay
4 sene önce 1.5 dizeli ötv indirimiyle taksiye 37 binliraya aldık 4 senede resmen ekonomi batmış siz hesap edin
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