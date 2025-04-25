Yeni Tesla Model Y SR stokları 6 dakikada tükendi

25 Nisan'da siparişi verilen araçların teslimatları mayıs sonuna doğru yapılacak. Tesla'dan yapılan açıklamada, ilk etapta sınırlı sayıda yeni Model Y satılacağı açıklanmıştı. Satılan araçların en geç 45 gün içerisinde teslim edilmesi zorunluluğu olduğu için artık özel sipariş imkanı bulunmuyor. Ancak önümüzdeki haftalarda envantere yeni araçlar eklenecek. Satın almayı düşünen kişilerin envanter sayfasını düzenli olarak kontrol etmesi gerekiyor.
Tesla Model Y'nin Standart Range versiyonu WLTP'ye göre 455 kilometre sürüş menziline sahipti. Makyajlı modelde yapılan aerodinamik iyileştirmeler ve CATL imzalı 62,5 kWsa'lik yeni LFP batarya sayesinde menzil 500 kilometreye kadar yükseldi. 220 kW'lık (Türkiye'de aynı motor 159 kW ile sınırlı) motorla 0-100 km/s hızlanmasını 5,9 saniyede tamamlayan otomobilin son hızı da 201 km/s olarak karşımıza çıkıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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