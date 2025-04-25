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    Anlık Bildirim

    Yeni Tesla Model Y SR stokları 6 dakikada tükendi

    Tesla Türkiye, 25 Nisan 2025 Cuma günü sürpriz bir çıkışla %10'luk dilime giren yeni Tesla Model Y SR'ı satışa sundu. Sınırlı sayıdaki stok sadece 6 dakika içinde tükendi.

    Yeni Tesla Model Y SR stokları 6 dakikada tükendi Tam Boyutta Gör
    Tesla, ÖTV dilimi değişir mi değişmez mi sorusuna yanıt verdi ve yeni Tesla Model Y SR'ı 1.909.116 TL'lik başlangıç fiyatıyla %10'luk dilimden satışa sundu. Envantere eklenen ilk araçlar sadece 6 dakika içerisinde sahiplerini buldu.

    25 Nisan'da siparişi verilen araçların teslimatları mayıs sonuna doğru yapılacak. Tesla'dan yapılan açıklamada, ilk etapta sınırlı sayıda yeni Model Y satılacağı açıklanmıştı. Satılan araçların en geç 45 gün içerisinde teslim edilmesi zorunluluğu olduğu için artık özel sipariş imkanı bulunmuyor. Ancak önümüzdeki haftalarda envantere yeni araçlar eklenecek. Satın almayı düşünen kişilerin envanter sayfasını düzenli olarak kontrol etmesi gerekiyor.

    Tesla Model Y'nin Standart Range versiyonu WLTP'ye göre 455 kilometre sürüş menziline sahipti. Makyajlı modelde yapılan aerodinamik iyileştirmeler ve CATL imzalı 62,5 kWsa'lik yeni LFP batarya sayesinde menzil 500 kilometreye kadar yükseldi. 220 kW'lık (Türkiye'de aynı motor 159 kW ile sınırlı) motorla 0-100 km/s hızlanmasını 5,9 saniyede tamamlayan otomobilin son hızı da 201 km/s olarak karşımıza çıkıyor.

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