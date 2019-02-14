Honda, Avrupa'da satışa sunacağı ilk elektrikli aracının iç mekan görüntüsünü yayınladı

Honda gelecek ay Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtacağı yeni elektrikli aracının ikinci teaser görselini yayınladı. Avrupa pazarına sunulacak otomobilin adının ne olacağını henüz bilmiyoruz ancak yayınlanan son görsel bize en azından iç mekanının nasıl olacağı konusunda bir fikir verdi.

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Honda, yeni elektrikli aracının iç mekanının “sıcak ve ilgi çekici bir atmosfer” oluşturmak için tasarlandığını söylüyor. Yayınlanan görselde ilk dikkat çeken şeyin, konsolun büyük bir kısmını kaplayan ekranlar olduğunu söyleyebiliriz.. Bu kısımda sadece birkaç fiziksel tuşun yer alması, sürücünün otomobille ilgili işlevlerin çoğuna ekranlar üzerinden erişebileceği anlamına geliyor.

Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak

Japon otomobil devi yeni elektrikli otomobilin ön gösterimini 2017 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda sahneye çıkardığı Urban EV konseptiyle yapmıştı. Şirket 5 Mart'ta Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergileyeceği otomobili bu yıl içerisinde Avrupa pazarında satışa sunacak.