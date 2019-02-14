Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Honda, Avrupa'da satışa sunacağı ilk elektrikli aracının iç mekan görüntüsünü yayınladı

Honda, Avrupa pazarında piyasaya süreceği ilk elektrikli otomobilinin ikinci ipucu görselini yayınladı. Yeni teaser aracın iç mekanının nasıl bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor.
3 ay
6,4b
1
11
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Honda gelecek ay Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtacağı yeni elektrikli aracının ikinci teaser görselini yayınladı. Avrupa pazarına sunulacak otomobilin adının ne olacağını henüz bilmiyoruz ancak yayınlanan son görsel bize en azından iç mekanının nasıl olacağı konusunda bir fikir verdi.
Ayrıca Bkz. "Toyota, yeni Corolla'nın reklamında elektrikli araçlarla alay etti"
Honda, yeni elektrikli aracının iç mekanının “sıcak ve ilgi çekici bir atmosfer” oluşturmak için tasarlandığını söylüyor. Yayınlanan görselde ilk dikkat çeken şeyin, konsolun büyük bir kısmını kaplayan ekranlar olduğunu söyleyebiliriz.. Bu kısımda sadece birkaç fiziksel tuşun yer alması, sürücünün otomobille ilgili işlevlerin çoğuna ekranlar üzerinden erişebileceği anlamına geliyor.

Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak

Japon otomobil devi yeni elektrikli otomobilin ön gösterimini 2017 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda sahneye çıkardığı Urban EV konseptiyle yapmıştı. Şirket 5 Mart'ta Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergileyeceği otomobili bu yıl içerisinde Avrupa pazarında satışa sunacak.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
cocainbar 3 ay en beğenilen
Golf 1 in emmioglu gibi duruyor
Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmetkep 3 ay
Elektrikli araba tasarımları uçan daireye benzemek zorunda mı?
Abi normal bi araba yapın ya. Klasik görünsün, millet almayacak mı yani?
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 3 ay
hondanin araba kotu degil ama genede su araclara bakinca teslanin elektrikli araclara nasil bir heyecan getirdigini anliyorum. diger oto ureticileri elektrikli araclari hep boyle ufak, minik, hatta pazarci arabasi gibi yapiyorlar. renault twizy mesela. araba diyebilirmisiniz. eskiden elektrikli araclarin uzerine yapismis boyle bir imaj vardi. gercek arabadan ziyade oyuncak yada triportor gibi algilaniyorlardi. tesla hizli ve sportif araclar yaparak bu imaji kirdi. elektrikli olupda bir aracin gercek araba gibi olabilcegini, yuksek performansla sportif surus sunabilcegini gosterdi.
hondanin araba kotu degil ama genede su araclara bakinca teslanin elektrikli araclara nasil bir heyecan getirdigini anliyorum. diger oto ureticileri elektrikli ...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
-FoundeR- 2 ay
Hintli bir öğrencinin CAD programı öğrenmek amacıyla yaptığı ucuz bir tasarım gibi olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mituys 3 ay
Bence tasarımda 1970ler Honda z 600 u baz almışlar
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arekamint 3 ay
içi iyi ama dış görünüm çocuk oyuncağı gibi hiç sevmedim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haberelectro 3 ay
Mercedes yapmadan biz yapalım demişler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmetkep 3 ay
Elektrikli araba tasarımları uçan daireye benzemek zorunda mı?
Abi normal bi araba yapın ya. Klasik görünsün, millet almayacak mı yani?
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 3 ay
hondanin araba kotu degil ama genede su araclara bakinca teslanin elektrikli araclara nasil bir heyecan getirdigini anliyorum. diger oto ureticileri elektrikli araclari hep boyle ufak, minik, hatta pazarci arabasi gibi yapiyorlar. renault twizy mesela. araba diyebilirmisiniz. eskiden elektrikli araclarin uzerine yapismis boyle bir imaj vardi. gercek arabadan ziyade oyuncak yada triportor gibi algilaniyorlardi. tesla hizli ve sportif araclar yaparak bu imaji kirdi. elektrikli olupda bir aracin gercek araba gibi olabilcegini, yuksek performansla sportif surus sunabilcegini gosterdi.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 3 ay
İç tasarım çok güzel. Dışı pek güzel durmamış ama
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cocainbar 3 ay en beğenilen
Golf 1 in emmioglu gibi duruyor
Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sml_akyz 3 ay
Boşuna heveslenmeye gerek yok. Türkiye’ye gelmez bu model.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
double or nothing 3 ay
Broommm bunu air liceksin, üstüne bi egzoz çakıcaksın bir de ses sistemi öfffff efsane kasa honda 2020
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6419 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil, teaser ve
6 etiket daha honda Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven Popüler MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Samsung Galaxy M20 oldukça iddialı fiyatıyla ön satışta! 3 ay WhatsApp kullanıcıları artık izinleri olmadan gruplara eklenemeyecek 3 ay Hong Kong akıllı hapishaneleri test ediyor 3 ay Sony'nin yeni giriş seviyesi modeli Xperia L3'ün render görüntüleri sızdı 3 ay Volvo'nun ilk tam elektrikli otomobili Polestar 2 yeni görseli ile karşımızda 3 ay Samsung'un piyasaya sürmeye hazırlandığı giyilebilir ürünleri ortaya çıktı 3 ay TUSAŞ, milli muharip uçağının yeni bir videosunu yayınladı 3 ay New Super Mario Bros. U Deluxe Video İnceleme 3 ay Göklerde süzülen en büyük yolcu uçağı Airbus A380'lerin üretimi durduruluyor 3 ay MyFitnessPal ve 500px gibi platformlardan çalınan 617 milyon kullanıcı bilgisi hackerlar tarafından satılıyor 3 ay Facebook, şirketi ve çalışanlarını tehdit eden kişileri uygulamaları yardımıyla takip ediyor 3 ay Meizu 16 Plus Sound Color Edition duyuruldu, Astell&Kern kulaklık ve DAC ile geliyor 3 ay Mi 9 Explorer Edition dört arka kamera ile gelebilir 3 ay Activision Blizzard yaklaşık 800 kişiyi işten çıkarıyor 3 ay Dacia Duster, yeni 1.3 TCe benzinli motoruyla satışta: İşte fiyatları 3 ay Profil ön izleme özelliği Twitter uygulamalarına da geliyor 3 ay Vivo'nun yeni alt markası IQOO'nun katlanabilir telefonu ortaya çıktı 3 ay 1TB oyuncu SSD fiyatları yarı yarıya düştü 3 ay Samsung'un yeni tableti Geekbench'te göründü 3 ay Bilim kurgu klasiği 'Brave New World' dizi oluyor 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Honda, Avrupa'da satışa sunacağı ilk elektrikli aracının iç mekan görüntüsünü yayınladı Sonraki Samsung Galaxy A50, A30 ve A10'un teknik özellikleri sızdırıldı 3 ay The Division 2'yi ön sipariş verenlere ücretsiz oyun hediyesi 3 ay Aynasız Fujifilm X-T30 duyuruldu 3 ay Meizu X8 incelemesi | Fiyat/performans telefonu 3 ay Samsung Galaxy S10 hangi özelliklere sahip olacak? 3 ay Netflix, Apple'ın video akış platformuna katılmayacak 3 ay Unreal Engine'e ray tracing desteği geldi 3 ay Google düşük fiyatlı akıllı telefon modelleri üretecek 3 ay Wear OS pazar payı rakiplerinin gerisinde 3 ay Nubia, Mobil Dünya Kongresi'nde esnek ekranlı bir cihaz tanıtacak 3 ay Gatwick havaalanı geriliminin ardından DJI, Avrupa’daki coğrafi mevki koruma duvarını güncelliyor 3 ay Oppo F11 Pro'nun fotoğrafları ortaya çıktı 3 ay LG G8 ThinQ, OLED ekranını hoparlör olarak kullanacak 3 ay Fortnite yeni sezon Battle Pass hediye ediyor 3 ay Vivo, V15 Pro modeli için iki yeni video paylaştı 3 ay Çentik sever misin? "Casper VIA G3 incelemesi" 3 ay 2019 IEEE İTÜ Teknoloji Konferansı haftaya başlıyor 3 ay Xiaomi Mi 9 resmi görüntüleriyle karşınızda 3 ay Polis, kripto para çaldıkları iddiasıyla 24 şüpheliyi tutukladı 3 ay Intel Core i9-9990XE işlemcisi açık arttırma ile satılıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim