Dacia şimdi de MPV segmentine giriyor; İşte Lodgy

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
SUV segmentinde yer alan Duster modeliyle ülkemiz de dahil pek çok pazarda önemli satış rakamlarına ulaşan Dacia, sedan modeli Logan, hatchback modeli Sandereo ve Duster modellerinden sonra Lodgy modeliyle MPV segmentine girmeye hazırlanıyor.
Mart ayında düzenlenecek Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılması beklenen Lodgy için Dacia iki görsel yayınladı. Teknik özellikleri hakkında henüz çok fazla detayın bulunmadığı Lodgy'nin 4.5 metre uzunluğunda olduğu ve 5/7 koltuk seçenekleriyle sunulacağı bildiriliyor.
Uzunluğu Renault Grand Scenic ile aynı olan araç tasarım özellikleri açısından da Grand Scenic ile benzerlikler taşıyor ki bilmeyenler için Dacia'nın, Renault -Nissan çatısı altında olduğunu da not düşelim. Geniş iç hacme gönderme yaparcısına model ismi İngilizce'de küçük otel anlamına gelen Lodge kelimesinden türetilen Lodgy, 3 yıllık garanti ile bu yıl piyasaya sunulacak.
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gecmis olsun
carpan arac hangi marka/ modeldi ?
USTAM BİZDE BU ARABAYI DÜŞÜNÜYORUZ AMA 1 MİLYON İMKANSIZ BU ARABALAR 7 YILLIK DESEN GÜNDE 390 KİLOMETRE YOL YAPMASI GEREKİR BUNUN İMKANI VARMI FİRMANIZ ŞEHİR İÇİNDE DEĞİLMİ
DAHA AÇIKLAYICI KONUŞURSANIZ SEVİNİRİM
Dacia Lodgy ile alakalı bi haber linkini paylaşmak istiyorum, Aracı detayını merak edenler için bilgi :)
otomobiltutkunu.com/...
Markadan her bütceye uygun kaliteli uygun araclar üretiyorlar.
Almanya fiyati : 9990 euro - 16290 euro
autobild.de/...
Daha araba trye bile gelmedi. Daha Özellikleri neler bilmiyoruz, nasıl bi iç dizayn var, nasıl bi kalite var bilmiyoruz. EVet dacianin bazı eşşeklikleri var ama kendini geliştiriyor. Fiyat performans olarak bakarsak tr deki en uygun araba bence dacia. Diğer markalara o kadar para bayılmak benim için bütçemi aşıyor. Model güzel gibi duruyor. ÖNünde vw amblemi olsaydı, hepiniz bir karış açardınız ağzınızı. çünkü öyle yorumları yapan herkes marka ve gösteriş meraklısı , yoksa daha çıkmamış arabaya böyle yorumlar yapmazdinız. Bir marka kendini nasıl geliştirecek ? Böyle daha kaliteli modeller çıkararak. Bu önyargıyı bırakıp modeli beklemek en iyisi.