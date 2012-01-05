Dacia şimdi de MPV segmentine giriyor; İşte Lodgy

SUV segmentinde yer alan Duster modeliyle ülkemiz de dahil pek çok pazarda önemli satış rakamlarına ulaşan Dacia, sedan modeli Logan, hatchback modeli Sandereo ve Duster modellerinden sonra Lodgy modeliyle MPV segmentine girmeye hazırlanıyor.

Mart ayında düzenlenecek Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılması beklenen Lodgy için Dacia iki görsel yayınladı. Teknik özellikleri hakkında henüz çok fazla detayın bulunmadığı Lodgy'nin 4.5 metre uzunluğunda olduğu ve 5/7 koltuk seçenekleriyle sunulacağı bildiriliyor.

Uzunluğu Renault Grand Scenic ile aynı olan araç tasarım özellikleri açısından da Grand Scenic ile benzerlikler taşıyor ki bilmeyenler için Dacia'nın, Renault -Nissan çatısı altında olduğunu da not düşelim. Geniş iç hacme gönderme yaparcısına model ismi İngilizce'de küçük otel anlamına gelen Lodge kelimesinden türetilen Lodgy, 3 yıllık garanti ile bu yıl piyasaya sunulacak.