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Dacia şimdi de MPV segmentine giriyor; İşte Lodgy

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dacia şimdi de MPV segmentine giriyor; İşte Lodgy
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SUV segmentinde yer alan Duster modeliyle ülkemiz de dahil pek çok pazarda önemli satış rakamlarına ulaşan Dacia, sedan modeli Logan, hatchback modeli Sandereo ve Duster modellerinden sonra Lodgy modeliyle MPV segmentine girmeye hazırlanıyor.
Mart ayında düzenlenecek Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılması beklenen Lodgy için Dacia iki görsel yayınladı. Teknik özellikleri hakkında henüz çok fazla detayın bulunmadığı Lodgy'nin 4.5 metre uzunluğunda olduğu ve 5/7 koltuk seçenekleriyle sunulacağı bildiriliyor.
Uzunluğu Renault Grand Scenic ile aynı olan araç tasarım özellikleri açısından da Grand Scenic ile benzerlikler taşıyor ki bilmeyenler için Dacia'nın, Renault -Nissan çatısı altında olduğunu da not düşelim. Geniş iç hacme gönderme yaparcısına model ismi İngilizce'de küçük otel anlamına gelen Lodge kelimesinden türetilen Lodgy, 3 yıllık garanti ile bu yıl piyasaya sunulacak.  
Dacia şimdi de MPV segmentine giriyor; İşte Lodgy
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DH Misafiri 7 yıl
Olumsuz yorum yapanlar dikkatinizi vererek okuyun yazdıklarımı. Aracı 3 Yıldır kullanıyorum hiçbir sorunla karşılaşmadım. Arabama sağ taraftan, iki kapının ortasından 70 KM Hız ile çarptılar. Arabada tam 4 kişiydik. Hiçbirimizde çizik bile oluşmadı. Diğer araç sürücüsü ise motoru kucağına aldı. Adamın ölmediğine hala dua ediyorum. Birebir yaşamış biri olarak arabanın Sağlamlığından şüphe edenin aklından şüphe ederim.(Araba Dacia Sandero)
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PaSaLi_TuRK 7 yıl
Sanki biraz abartmışsın gibi geldi bana.. 70 km hız ve ortadan ilginç.. :)
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TruckTörMinator 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Olumsuz yorum yapanlar dikkatinizi vererek okuyun yazdıklarımı. Aracı 3 Yıldır kullanıyorum hiçbir sorunla karşılaşmadım. Arabama sağ taraftan, iki kapının ortasından 70 KM Hız ile çarptılar. Arabada tam 4 kişiydik. Hiçbirimizde çizik bile oluşmadı. Diğer araç sürücüsü ise motoru kucağına aldı. Adamın ölmediğine hala dua ediyorum. Birebir yaşamış biri olarak arabanın Sağlamlığından şüphe edenin aklından şüphe ederim.(Araba Dacia Sandero)

gecmis olsun

carpan arac hangi marka/ modeldi ?
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DH Misafiri 7 yıl
dacia yı kötüleyen ey cahiller iyi okuyun ve sonra konuşun,,, firmamızda yolcu taşımada kullandığımız 20 adet 7 kişilik dacia logan var şu an kilometreleri 1 milyonu geçti ve motorları ortalama 700 bin kilometrede rektefiye gördü bana bi araç gösterinki o kadar kullanmaya motoru yetsin hepside canavar gibi çalışıyo. herşey marka amblem demek değil yakıtını bakım ücretlerinin avantajını yazmaya bile gerek yok ....
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bedevi1903 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

dacia yı kötüleyen ey cahiller iyi okuyun ve sonra konuşun,,, firmamızda yolcu taşımada kullandığımız 20 adet 7 kişilik dacia logan var şu an kilometreleri 1 milyonu geçti ve motorları ortalama 700 bin kilometrede rektefiye gördü bana bi araç gösterinki o kadar kullanmaya motoru yetsin hepside canavar gibi çalışıyo. herşey marka amblem demek değil yakıtını bakım ücretlerinin avantajını yazmaya bile gerek yok ....

USTAM BİZDE BU ARABAYI DÜŞÜNÜYORUZ AMA 1 MİLYON İMKANSIZ BU ARABALAR 7 YILLIK DESEN GÜNDE 390 KİLOMETRE YOL YAPMASI GEREKİR BUNUN İMKANI VARMI FİRMANIZ ŞEHİR İÇİNDE DEĞİLMİ

DAHA AÇIKLAYICI KONUŞURSANIZ SEVİNİRİM
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DH Misafiri 7 yıl
iki yıldır sandero blackline kullanıcısım arcımı sıfır km.aldım,almadan önce şu ön yargılı yorumlar beni neredeyse caydırıyordu ama sonunda almaya karar verdim sonuç ,== iyikide almışım çünkü olumsuz yorumların hemen hemen hepsi arcın daha direksiyonuna bile geçilmeden yapılan yorumlar,millet sanki bu karalama işinden para kazanıyorcasına saçma sapan yorumlar yapıyorlar,iki yıldır hiç keşke bu arabayı almasaydım diye bişey demedim tek keşkem biraz daha para bulabilsemde duster 4x4 dizelini alabilsem diyorum.
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DH Misafiri 7 yıl
www.renault.com dan dusterın orjinalini bulabilirsiniz araqdaki farkı lütfen bana anlatın.....
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yilmazcann 7 yıl
Merhaba.
Dacia Lodgy ile alakalı bi haber linkini paylaşmak istiyorum, Aracı detayını merak edenler için bilgi :)

otomobiltutkunu.com/...
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TruckTörMinator 7 yıl
Bu araba aile arabasi olarak süper satislar elde edecek gibi görünüyor..Renault grubunu kutlamak lazim, basit bir
Markadan her bütceye uygun kaliteli uygun araclar üretiyorlar.

Almanya fiyati : 9990 euro - 16290 euro

autobild.de/...

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DH Misafiri 7 yıl
Düne kadar Citroen C4 Grand picasso almak istiyordum. Ailemin baskısı ile Dacia'ya yönelmek zorunda kaldım. Ancak logan almak istemiyordum. Bu yüzden Dacia'ya da uzak duruyordum. Ta ki Lodgy'yi görene kadar!! Hakikaten dışarıdan çok güzel görünüyor. Dacia'nın kullanıcı yorumlarını okudum, kötüleyen 1 kişiye dahi rastlamadım. Şimdi 8-12 Mart'daki Cenevre Fuarını iple çekiyorum. Lodgy'nin Türkiye'deki ilk alıcılarından olacağım...
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goldenheart_tr 7 yıl
cenevreden ilk foto benden. başka fotolarda var. işte link. motorward.com/...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 7 yıl
Ben bir ticari taksi sahibiyim,araç fotoğraflarda göründüğü gibiyse ve birde 1.5 dci motor kullanmışlarsa hemen almaya razıyım...
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*XhsyPhoiDeus* 7 yıl
NE kadar salakca yorumlar gelmiş, yok ucuz mal, yok güvensiz vs. vs.
acıyorum böyle insancklara.

Daha araba trye bile gelmedi. Daha Özellikleri neler bilmiyoruz, nasıl bi iç dizayn var, nasıl bi kalite var bilmiyoruz. EVet dacianin bazı eşşeklikleri var ama kendini geliştiriyor. Fiyat performans olarak bakarsak tr deki en uygun araba bence dacia. Diğer markalara o kadar para bayılmak benim için bütçemi aşıyor. Model güzel gibi duruyor. ÖNünde vw amblemi olsaydı, hepiniz bir karış açardınız ağzınızı. çünkü öyle yorumları yapan herkes marka ve gösteriş meraklısı , yoksa daha çıkmamış arabaya böyle yorumlar yapmazdinız. Bir marka kendini nasıl geliştirecek ? Böyle daha kaliteli modeller çıkararak. Bu önyargıyı bırakıp modeli beklemek en iyisi.
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camarosline 7 yıl
Bu dacia 2. bir renault scenic.Scenic'i pahalı bulanlar bu MPV'yi alırlar tabi güvenliklerini düşünmeden!
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DH Misafiri 7 yıl
valla daciayı kötülüyenleri anlayamıyorum ben kullanıcı olarak çok memnunum 2 senedir hiç sorun yaşamadım ses yalıtımı iyi kışın kolay zorlanmadan çalışıyo zaten en küçük vidasına kadar renault arabalarıyla aynı sadece karasor farkı var o kadar hatta bazen renaultlardan daha beğeniliyo
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atrin 7 yıl
aile arabası olması ve şoförlerin ailelerini güvenle bu aradaba taşıyabilmeleri için abs - esp, hava yastıkları ve 5 yıldız alması şart. ha scenic platformu kullanacaksa 5 yıldız alması garanti gibi. ancak, abs ve esp ve hava yastıkları çok önemli faktörler.
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