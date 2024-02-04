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    Anlık Bildirim

    Mazda'nın yeni modeli CX-70 özellikleri ortaya çıktı

    Japonya'nın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Mazda, yepyeni modeli CX-70'in özellikleriyle alakalı özellikler ortaya çıktı. Yeni nesil otomobil piyasada ses getirmeye hazırlanıyor.

    Mazda'nın yeni modeli CX-70 özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Japonya'nın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Mazda, yepyeni modeli CX-70'in özellikleriyle alakalı özellikler ortaya çıktı. Yeni nesil otomobil piyasada ses getirmeye hazırlanıyor.

    CX-70, 5 kişilik olarak tasarlanmış durumda. Japon otomobil devi güncel tasarım çizgiyle devam ediyor.

    İddialı bir görünümü olmayan SUV, geniş bir kitleye hitap ediyor ve dışı gibi içinde de sade ancak lüks bir şekilde görünüyor.

    Aynı segmentte bulunan araçlar gibi CX-70'te de sürüş destek sistemleri bulunuyor. Bu sistemlerde otomatik takip ve bayılan sürücü desteği gibi özellikler bulunuyor.

    CX-70, sesli asistan olarak Amazon’un Alexa’sını kullanıyor ve bunu fiziksel butonlarla destekliyor.

    Mazda bu yeni modeli için motor ve performans verisi henüz paylaşmadı.

    CX-70 için turbo destekli mild-hybrid sıralı altı ve plug-in hibrit motor seçeneklerinin sunulacağı açıklandı.

    Bu yeni nesil CX-70'in yurt dışı fiyatı açıklanmadı. Bununla beraber Türkiye pazarından çekilen Japon devinin bu modelinin Türkiye'de satılması da beklenmiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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