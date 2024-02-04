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Japonya'nın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Mazda, yepyeni modeli CX-70'in özellikleriyle alakalı özellikler ortaya çıktı. Yeni nesil otomobil piyasada ses getirmeye hazırlanıyor.

Geri viteste dünya rekoru kırıldı 2 ay önce eklendi

CX-70, 5 kişilik olarak tasarlanmış durumda. Japon otomobil devi güncel tasarım çizgiyle devam ediyor.

İddialı bir görünümü olmayan SUV, geniş bir kitleye hitap ediyor ve dışı gibi içinde de sade ancak lüks bir şekilde görünüyor.

Aynı segmentte bulunan araçlar gibi CX-70'te de sürüş destek sistemleri bulunuyor. Bu sistemlerde otomatik takip ve bayılan sürücü desteği gibi özellikler bulunuyor.

CX-70, sesli asistan olarak Amazon’un Alexa’sını kullanıyor ve bunu fiziksel butonlarla destekliyor.

Mazda bu yeni modeli için motor ve performans verisi henüz paylaşmadı.

CX-70 için turbo destekli mild-hybrid sıralı altı ve plug-in hibrit motor seçeneklerinin sunulacağı açıklandı.

Bu yeni nesil CX-70'in yurt dışı fiyatı açıklanmadı. Bununla beraber Türkiye pazarından çekilen Japon devinin bu modelinin Türkiye'de satılması da beklenmiyor.

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Mazda'nın yeni modeli CX-70 özellikleri ortaya çıktı