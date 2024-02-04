Mazda'nın yeni modeli CX-70 özellikleri ortaya çıktı

Japonya'nın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Mazda, yepyeni modeli CX-70'in özellikleriyle alakalı özellikler ortaya çıktı. Yeni nesil otomobil piyasada ses getirmeye hazırlanıyor.
CX-70, 5 kişilik olarak tasarlanmış durumda. Japon otomobil devi güncel tasarım çizgiyle devam ediyor.
İddialı bir görünümü olmayan SUV, geniş bir kitleye hitap ediyor ve dışı gibi içinde de sade ancak lüks bir şekilde görünüyor.
Aynı segmentte bulunan araçlar gibi CX-70'te de sürüş destek sistemleri bulunuyor. Bu sistemlerde otomatik takip ve bayılan sürücü desteği gibi özellikler bulunuyor.
CX-70, sesli asistan olarak Amazon’un Alexa’sını kullanıyor ve bunu fiziksel butonlarla destekliyor.
Mazda bu yeni modeli için motor ve performans verisi henüz paylaşmadı.
CX-70 için turbo destekli mild-hybrid sıralı altı ve plug-in hibrit motor seçeneklerinin sunulacağı açıklandı.
Bu yeni nesil CX-70'in yurt dışı fiyatı açıklanmadı. Bununla beraber Türkiye pazarından çekilen Japon devinin bu modelinin Türkiye'de satılması da beklenmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.