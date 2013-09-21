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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Daha iyi fotoğraf ve video çekmek isteyenlere özel iOS 7 uygulaması: ProCamera 7

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
882
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Daha iyi fotoğraf ve video çekmek isteyenlere özel iOS 7 uygulaması: ProCamera 7
Her ne kadar iOS 7 işletim sistemi ile iPhone ve iPod Touch modellerinin kamera ara yüzleri yenilenmiş ve yeni özellikler eklenmiş olsa da, farklı geliştiriciler çok daha iyilerini geliştirmeye başladı bile. 
Cocologics tarafından geliştirilen ve iOS 7'nin şerefine 7. sürümü yayınlanan ProCamera 7, sadece yeni işletim sistemine sahip iPhone ve iPod Touch modelleri ile kullanılabiliyor. Kişilere fotoğraf tarafında gelişmiş düzenleme seçenekleri, gece fotoğraflarına özel çekim modu, 50 farklı profesyonel filtre ve efekt ile 16:9 ve saniyede 10 kare seri çekim desteği sunarken, video tarafından 6 kat dijital yakınlaştırma, yeni video ayaları ve titremeleri önleyen sanal deklanşör gibi özellikler sunabiliyor. Hazırlanan fotoğraf ya da videoları Facebook, Twitter, Instagram üzerine ya da toplu olarak Dropbox üzerine aktarabilen ProCamera 7, sade ara yüzüyle de kullanıcı deneyimi noktasında sorun yaşatmıyor.
1,79 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen video ve fotoğraf uygulaması ProCamera 7, buradan elde edilebiliyor.


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