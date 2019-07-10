Daha uygun fiyatlı Nintendo Switch Lite tanıtıldı! İşte özellikleri ve çıkış tarihi:

Nintendo Switch Lite özellikleri ve normal versiyondan farklılıkları
Nintendo Switch Lite’ın performansı normal versiyonun taşınabilir hali ile aynı. Farklılıklara baktığımızda ise ekrandan ayrılabilir Joy-Con’lar yerine bu defa gövde ile bütünleşik kontrol butonlarına yer veriliyor. Çok eleştirilen D-Pad butonlar, artı şeklinde D-Pad buton ile değiştirilmiş. Ekran çözünürlüğü 720P’de kalırken ekran boyutu 6.2 inçten, 5.5 inçe düşürülmüş. Ekran boyutu düşürülüp, çözünürlük aynı tutulduğu için piksel yoğunluğunda yüzde 12’lik iyileştirme mevcut.
Nintendo Switch Lite, 3 ile 7 saat arasında oyun oynatacak. Firmanın belirttiğine göre The Legend of Zelda: Breath of the Wild oyununu Nintendo Switch 3 saat oynatırken, Nintendo Switch Lite 4 saat oynatıyor.
Joy-Con bulunmadığı için Lite versiyonda HD Rumble ve IR Motion özellikleri bulunmuyor. Bu özellikleri gerektiren oyunları oynamak isterseniz Joy-Con ve şarj için Joy-Con Charging Grip satın almanız gerekecek. Oyunların özellikleri arasında Joy-Con gereksinimi belirtilecek.
Ekranın küçülmesiyle birlikte Nintondo Switch Lite, 275 gram ağırlığa sahip. Nintendo Switch’ten 123 gram daha hafif. Cihaz, sarı, gri ve turkuaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelecek. Bu renklere ek olarak Pokemon sevdalıları için Zacian and Zamazenta Edition isminde özel tasarımlı ve beyaz renkli bir model de satılacak.
Nintendo Switch Lite fiyatı ve çıkış tarihi
Nintendo Switch Lite, aynı performansı sunacağı için oyunlarda herhangi bir farklılık olmayacak. Ayrıca son bir not, bu cihazı hiç bir şekilde TV'ye bağlayamayacaksınız. Nintendo Switch Lite, 20 Eylül’de satışa sunulacak. Ürünün fiyatı 200 dolar olarak açıklandı. Nintendo Switch ise 300 dolara satılıyor. Nintendo Switch Lite’ın Türkiye’ye ne zaman geleceği bilinmiyor.
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ki bence ucuzda degil bu oyunlar hep el konsolum olsun isterdim hala istiyom ama pahali yav pahali
nintendo.co.uk/...
Aslında ben 5"5 480p ekranlı işlemci den ve hafızadan kırpılmış 150usd lik bir makina bekliyordum ama bu haliyle çok daha iyi fazla kırpmamaları mükemmel olmuş. Ayrıca + şeklindeki d pad çok çok daha iyi olmuş.
Mart ayında eldorado ru Dan ikinci Nintendo switch imi fifa2019 dahil olarak 1500 lira gibi bir fiyata almıştım.
Rusya bölgesine giderseniz eldorado elektronik mağazasına bir göz atmanızı tavsiye ederim çok iyi fiyatlar olabiliyor.
Edit:Mümkün değilmiş. Tv'de kullanmak isteyenler normal versiyonu alacak sanırım.