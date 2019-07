Daha uygun fiyatlı Nintendo Switch Lite tanıtıldı! İşte özellikleri ve çıkış tarihi:

Tam Boyutta Gör

Hem el konsolu hem de TV konsolu olarak kullanılabilen Nintendo Switch’in Lite versiyonu tanıtıldı. Nintendo Switch Lite, yalnızca el konsolu olarak kullanılıyor. Nintendo Switch’den 100 dolar daha düşük fiyat etiketi ile geliyor.

Nintendo Switch Lite özellikleri ve normal versiyondan farklılıkları

Nintendo Switch Lite’ın performansı normal versiyonun taşınabilir hali ile aynı. Farklılıklara baktığımızda ise ekrandan ayrılabilir Joy-Con’lar yerine bu defa gövde ile bütünleşik kontrol butonlarına yer veriliyor. Çok eleştirilen D-Pad butonlar, artı şeklinde D-Pad buton ile değiştirilmiş. Ekran çözünürlüğü 720P’de kalırken ekran boyutu 6.2 inçten, 5.5 inçe düşürülmüş. Ekran boyutu düşürülüp, çözünürlük aynı tutulduğu için piksel yoğunluğunda yüzde 12’lik iyileştirme mevcut.

Nintendo Switch Lite, 3 ile 7 saat arasında oyun oynatacak. Firmanın belirttiğine göre The Legend of Zelda: Breath of the Wild oyununu Nintendo Switch 3 saat oynatırken, Nintendo Switch Lite 4 saat oynatıyor.

Joy-Con bulunmadığı için Lite versiyonda HD Rumble ve IR Motion özellikleri bulunmuyor. Bu özellikleri gerektiren oyunları oynamak isterseniz Joy-Con ve şarj için Joy-Con Charging Grip satın almanız gerekecek. Oyunların özellikleri arasında Joy-Con gereksinimi belirtilecek.

Ekranın küçülmesiyle birlikte Nintondo Switch Lite, 275 gram ağırlığa sahip. Nintendo Switch’ten 123 gram daha hafif. Cihaz, sarı, gri ve turkuaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelecek. Bu renklere ek olarak Pokemon sevdalıları için Zacian and Zamazenta Edition isminde özel tasarımlı ve beyaz renkli bir model de satılacak.

Nintendo Switch Lite fiyatı ve çıkış tarihi

Nintendo Switch Lite, aynı performansı sunacağı için oyunlarda herhangi bir farklılık olmayacak. Ayrıca son bir not, bu cihazı hiç bir şekilde TV'ye bağlayamayacaksınız. Nintendo Switch Lite, 20 Eylül’de satışa sunulacak. Ürünün fiyatı 200 dolar olarak açıklandı. Nintendo Switch ise 300 dolara satılıyor. Nintendo Switch Lite’ın Türkiye’ye ne zaman geleceği bilinmiyor.