Anbernic, çift joystick'e sahip retro oyun konsolunu tanıttı

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Tam Boyutta Gör Anbernic, RG35XX Pro isimli retro taşınabilir oyun konsolunu piyasaya sürdü. RG35XX'i temel alan konsol, seride ilk kez çift joystick ile birlikte geliyor.

Anbernic RG35XX Pro özellikleri

RG35XX Pro, 1,5 GHz hızında çalışan dört Cortex-A53 çekirdeğine sahip Allwinner H700 işlemcisinden gücünü alıyor. Çift çekirdekli bir Mali G31 MP2 GPU'suna sahip konsol, 1 GB LPDDR4 RAM içeriyor ve oyunları depolamak için 64 GB microSD kartla birlikte geliyor. Aynı zamanda 512 GB'a kadar hafıza kartlarına destek sunuyor.

Cihaz, 640x480 piksel çözünürlüğe sahip 3,5 inç tam lamine IPS ekranla geliyor. Lamine ekran sayesinde yansımalar azalarak dış mekanda oynanabilirlik artıyor.

Tam Boyutta Gör Retro konsol, 7 saate kadar kesintisiz oyun oynama süresi sunan 3200 mAh batarya ile geliyor ve USB-C üzerinde şarj desteği sunuyor. Wi-Fi ve Bluetooth 4.2 özelliklerine sahip olan cihaz, daha büyük ekranlara bağlanmak için bir adet mikro HDMI portu da barındırıyor.

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RG35XX Pro hem elde taşınır hem de konsol modlarını destekliyor. Wi-Fi bağlantısı aracılığıyla AAA oyunlarını stream edebiliyor, aynı zamanda yerel çok oyunculu oyunları yönetebiliyor. Cihaz, PSP, PS1, Dreamcast, NDS, SNES, NES, MAME, Game Boy serisi, Neo Geo Pocket Color ve PC Engine gibi çok sayıda klasik oyun platformuna destek sunuyor. Ayrıca, oyun indirmek için RixelHK gibi üçüncü taraf yazılımlarla da çalışabiliyor.

RG35XX Pro, çift analog joystick, bir D-pad ve iletken kauçuk butonların yanı sıra L1/L2 ve R1/R2 omuz düğmelerini barındırıyor. Cihazda ayrıca titreşim motoru ve çift hoparlör de yer alıyor.

RG35XX Pro'nın 64 GB modeli şu anda Anbernic'in resmi web sitesinde 45 dolar fiyattan satın alınabiliyor. 128 GB sürümü 60 dolar, 256 GB sürümü ise 75 dolar fiyattan satılıyor.

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