Cuphead oyunu, Netflix ortaklığıyla animasyon dizisi oluyor

1930 çizgileri devam ediyor
Cuphead’i farklı kılan noktalarından biri hiç şüphesiz 1930 çizgi filmlerinden ilham alan tasarımı. Cuphead Show ismiyle Netflix’de yerini alacak animasyon dizisi de aynı şekilde olacak. Oyunu oynayanların tahmin edebileceği gibi Cuphead ve Mugman karakterlerinin maceraları yeni çizgi filmin ana konusu olarak karşımıza çıkıyor.
Cuphead Show hem yetişkinler hem de yaşı biraz daha büyük çocuklara yönelik bir dizi olacak. Yani tamamıyla küçük çocuklara yönelik bir animasyon dizisi görmeyeceğiz. En azından yapılan açıklamalar bu yönde. Projede ise C.J. Kettler, Dave Wasson, Cosmo Segurson gibi önemli isimler yer alıyor.Ayrıca Bkz. "Facebook ve Twitter, Beyaz Saray'ın düzenleyeceği sosyal medya zirvesine davet edilmedi"
Netflix’ten son dönemde birçok oyunun diziye dönüştürülmesine yönelik hamleler gördük. Castlevania, Resident Evil ve her ne kadar çıkışı kitap olsa da The Witcher bunlara örnek verilebilir. Bunlardan sonuncusu olan Cuphead Show’un çıkış tarihi hakkında ise henüz herhangi bir bilgi olmadığını söyleyelim.
https://www.theverge.com/2019/7/9/20687439/cuphead-netflix-cartoon-studio-mdhr-animation Yorum Yaz Paylaş Tweetle