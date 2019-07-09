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Cuphead oyunu, Netflix ortaklığıyla animasyon dizisi oluyor

1930 çizgi filmlerinden ilham alan Cuphead oyunu oldukça beğenildi. Bugün ise Cuphead’in Netflix ortaklığıyla animasyon dizi haline getirileceği Studio MDHR tarafından açıklandı.
4 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
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Sinema ve Dizi
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Cuphead oyunu, Netflix ortaklığıyla animasyon dizisi oluyor
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Son dönemin popüler oyunlarından Cuphead, kendine has çizimleri ve zorluğuyla oyun severleri dikkatini çekmeyi başardı. İlk çıkışını 2017 yılında yapan Cuphead, Studio MDHR tarafından geliştirildi. Studio MDHR, bugün yaptığı açıklamada oyunun Netflix ortaklığıyla animasyon dizisi haline getirileceğini aktardı.

1930 çizgileri devam ediyor

Cuphead’i farklı kılan noktalarından biri hiç şüphesiz 1930 çizgi filmlerinden ilham alan tasarımı. Cuphead Show ismiyle Netflix’de yerini alacak animasyon dizisi de aynı şekilde olacak. Oyunu oynayanların tahmin edebileceği gibi Cuphead ve Mugman karakterlerinin maceraları yeni çizgi filmin ana konusu olarak karşımıza çıkıyor.

Cuphead Show hem yetişkinler hem de yaşı biraz daha büyük çocuklara yönelik bir dizi olacak. Yani tamamıyla küçük çocuklara yönelik bir animasyon dizisi görmeyeceğiz. En azından yapılan açıklamalar bu yönde. Projede ise C.J. Kettler, Dave Wasson, Cosmo Segurson gibi önemli isimler yer alıyor.

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Netflix’ten son dönemde birçok oyunun diziye dönüştürülmesine yönelik hamleler gördük. Castlevania, Resident Evil ve her ne kadar çıkışı kitap olsa da The Witcher bunlara örnek verilebilir. Bunlardan sonuncusu olan Cuphead Show’un çıkış tarihi hakkında ise henüz herhangi bir bilgi olmadığını söyleyelim.


https://www.theverge.com/2019/7/9/20687439/cuphead-netflix-cartoon-studio-mdhr-animation Yorum Yaz
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