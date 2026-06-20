300 milyon yıllık fosiller evrim teorisindeki 150 yıllık varsayımı çürüttü

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Tam Boyutta Gör Bilim insanları, 300 milyon yıldan daha eski fosiller üzerinde yaptıkları incelemeler sonucunda, karaya çıkan ilk omurgalıların günümüz amfibileri gibi metamorfoz geçirmediğini ortaya koydu. Science dergisinde yayımlanan çalışma, kara yaşamına geçişin sanılandan çok farklı gerçekleştiğini göstererek evrim tarihine ilişkin köklü bir varsayımı sorguluyor.

Evrim teorisine göre, bugün insanlar da dahil olmak üzere tüm kara omurgalıları, yüzgeçlerden uzuvlara geçiş yapan dört üyeli ilk canlılardan, yani tetrapodlardan türedi. Uzun yıllardır bilim dünyasında kabul gören görüşe göre bu erken dönem canlılar, kurbağa ve semenderlere benzer bir yaşam döngüsüne sahipti. Buna göre suda yaşayan larva evresi, daha sonra metamorfoz geçirerek karada yaşamaya uygun yetişkin forma dönüşüyordu.

Ancak ABD'nin Chicago kentindeki Field Müzesi'nden araştırmacılar Jason Pardo ve Arjan Mann, bu varsayımı test etmek için son derece nadir yavru fosillerini inceledi. Araştırmacılar, yüzgeçten uzva geçiş sürecini temsil eden fosillerde, kurbağa yavrularında görülen dış solungaçlar gibi metamorfoz belirtilerini aradı. Beklenenin aksine, fosillerde geçici bir larva evresine işaret eden hiçbir anatomik kanıt bulunamadı. Bu sonuç, metamorfozun kara omurgalılarının ortak atalarında ortaya çıktığı yönündeki teorilere ciddi bir darbe vurdu.

310 milyon yıllık fosiller incelendi

Araştırmacılar, kamu ve özel koleksiyonlardaki fosilleri tarayarak özellikle erken gelişim evresindeki yavru örnekleri bulmaya çalıştı. İncelenen fosillerin büyük bölümü, yaklaşık 310 milyon yıl önce yaşamış canlıları olağanüstü ayrıntılarla koruyan Illinois'deki Mazon Creek fosil yataklarından elde edildi.

Tam Boyutta Gör Çalışmada timsah benzeri yırtıcı embolomerler, yılanı andıran aistopodlar ve bazı ilkel balık türleri yer aldı. Bazı yavruların fosillerinde, henüz kendi başlarına beslenemeden önce kullandıkları karın kesesi yumurta sarısı bile korunmuş durumdaydı. Araştırmacılar, bu örneklerin şimdiye kadar bulunan en kapsamlı erken dönem tetrapod yavru koleksiyonlarından biri olduğunu belirtiyor.

Metamorfozun izine rastlanmadı

Kurbağa yavrularında görülen dış solungaçlar, metamorfozun en belirgin işaretlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ancak incelenen fosillerde ne bu yapılara ne de larva dönemine özgü başka anatomik özelliklere rastlandı.

Araştırmacılara göre elde edilen veriler, ilk tetrapodların yaşamlarının büyük bölümünde benzer bir vücut yapısını koruduğunu gösteriyor. Bu da kara yaşamına geçiş sürecinin, ani bir dönüşüm yerine milyonlarca yıl boyunca kademeli uyumlarla gerçekleşmiş olabileceğine işaret ediyor.

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Kara yaşamına geçiş hakkındaki görüşler değişebilir

Yeni bulgular, amfibi tarzı metamorfozun kara omurgalılarının ortaya çıkışında kritik bir rol oynamadığını gösteriyor. Bilim insanları, bu özelliğin tetrapodların karaya yerleştikten çok daha sonra, farklı kara habitatlarına uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla evrimleşmiş olabileceğini düşünüyor.

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