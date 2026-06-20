Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    300 milyon yıllık fosiller evrim teorisindeki 150 yıllık varsayımı çürüttü

    Bilim insanları, 300 milyon yıldan daha eski fosiller üzerinde yaptıkları incelemeler sonucunda, karaya çıkan ilk omurgalıların günümüz amfibileri gibi metamorfoz geçirmediğini ortaya koydu.

    Yeni araştırma, evrim teorisindeki 150 yıllık varsayımı çürüttü Tam Boyutta Gör
    Bilim insanları, 300 milyon yıldan daha eski fosiller üzerinde yaptıkları incelemeler sonucunda, karaya çıkan ilk omurgalıların günümüz amfibileri gibi metamorfoz geçirmediğini ortaya koydu. Science dergisinde yayımlanan çalışma, kara yaşamına geçişin sanılandan çok farklı gerçekleştiğini göstererek evrim tarihine ilişkin köklü bir varsayımı sorguluyor.

    Evrim teorisine göre, bugün insanlar da dahil olmak üzere tüm kara omurgalıları, yüzgeçlerden uzuvlara geçiş yapan dört üyeli ilk canlılardan, yani tetrapodlardan türedi. Uzun yıllardır bilim dünyasında kabul gören görüşe göre bu erken dönem canlılar, kurbağa ve semenderlere benzer bir yaşam döngüsüne sahipti. Buna göre suda yaşayan larva evresi, daha sonra metamorfoz geçirerek karada yaşamaya uygun yetişkin forma dönüşüyordu.

    Ancak ABD'nin Chicago kentindeki Field Müzesi'nden araştırmacılar Jason Pardo ve Arjan Mann, bu varsayımı test etmek için son derece nadir yavru fosillerini inceledi. Araştırmacılar, yüzgeçten uzva geçiş sürecini temsil eden fosillerde, kurbağa yavrularında görülen dış solungaçlar gibi metamorfoz belirtilerini aradı. Beklenenin aksine, fosillerde geçici bir larva evresine işaret eden hiçbir anatomik kanıt bulunamadı. Bu sonuç, metamorfozun kara omurgalılarının ortak atalarında ortaya çıktığı yönündeki teorilere ciddi bir darbe vurdu.

    310 milyon yıllık fosiller incelendi

    Araştırmacılar, kamu ve özel koleksiyonlardaki fosilleri tarayarak özellikle erken gelişim evresindeki yavru örnekleri bulmaya çalıştı. İncelenen fosillerin büyük bölümü, yaklaşık 310 milyon yıl önce yaşamış canlıları olağanüstü ayrıntılarla koruyan Illinois'deki Mazon Creek fosil yataklarından elde edildi.

    Yeni araştırma, evrim teorisindeki 150 yıllık varsayımı çürüttü Tam Boyutta Gör
    Çalışmada timsah benzeri yırtıcı embolomerler, yılanı andıran aistopodlar ve bazı ilkel balık türleri yer aldı. Bazı yavruların fosillerinde, henüz kendi başlarına beslenemeden önce kullandıkları karın kesesi yumurta sarısı bile korunmuş durumdaydı. Araştırmacılar, bu örneklerin şimdiye kadar bulunan en kapsamlı erken dönem tetrapod yavru koleksiyonlarından biri olduğunu belirtiyor.

    Metamorfozun izine rastlanmadı

    Kurbağa yavrularında görülen dış solungaçlar, metamorfozun en belirgin işaretlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ancak incelenen fosillerde ne bu yapılara ne de larva dönemine özgü başka anatomik özelliklere rastlandı.

    Araştırmacılara göre elde edilen veriler, ilk tetrapodların yaşamlarının büyük bölümünde benzer bir vücut yapısını koruduğunu gösteriyor. Bu da kara yaşamına geçiş sürecinin, ani bir dönüşüm yerine milyonlarca yıl boyunca kademeli uyumlarla gerçekleşmiş olabileceğine işaret ediyor.

    Yeni araştırma, evrim teorisindeki 150 yıllık varsayımı çürüttü Tam Boyutta Gör

    Kara yaşamına geçiş hakkındaki görüşler değişebilir

    Yeni bulgular, amfibi tarzı metamorfozun kara omurgalılarının ortaya çıkışında kritik bir rol oynamadığını gösteriyor. Bilim insanları, bu özelliğin tetrapodların karaya yerleştikten çok daha sonra, farklı kara habitatlarına uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla evrimleşmiş olabileceğini düşünüyor.

    Kaynakça https://www.404media.co/a-new-fossil-discovery-just-rewrote-150-years-of-evolutionary-theory/ https://www.science.org/doi/10.1126/science.aeb7635
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk Linux akıllı gözlüğü

    H
    hasandemirrr 2 gün önce

    çok güzel

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vw cc 1.4 tsi 160 hp kronik sorunları edex yalıtım 21 oyunu hilesi telefonla konuşurken ekran kapanıyor hız ve renk tyt türkçe deneme cevap anahtarı 15x40

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 15
    Apple iPhone 15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum