Dell Freesync 2 HDR destekli monitörünü duyurdu

Dell 34’’ panele sahip Alienware oyuncu monitörünü tanıttıktan sonra orta segmentte yüksek yenileme hızıyla tercih edilebilecek yeni monitör sade bir tasarım altında iddialı detaylar barındırıyor.

Freesync 2 HDR desteği

Renk skalasındaki durum

Renk doğruluğu başlığında 1.07 renk üretebilen panel DCI-P3’ün %92.4’ünü kapsarken sRGB paletininse %99.7’sini kapsıyor. Değer CIE 1931 için %89.2 seviyesinde kalırken, monitörün görüntü girişlerinde karşımıza 1 DP 1.2 portu, 2 HDMI 2.0 çıkıyor. Ek olarak 3.5 mm’lik ses giriş/çıkışı da ihmal edilmemiş. Son olarak 1800R kavise sahip Dell S3220DGF'in 28 Ağustos itibariyle 599.99$’dan satışa sunulması bekleniyor.

https://www.anandtech.com/show/14790/dells-32-inch-curved-gaming-monitor-s3220dgf

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32’’ VA panel üzerinde şekillenen monitörün çözünürlüğüolarak belirtilmiş. 48 Hz’den 165 Hz’e geniş bir tazeleme aralığı sunanFreeSync 2 HDR desteği onu boyutu itibariyle segmentindeki ilklerden biri haline getiriyor.sahip panelin arka aydınlatması ise 400 nit seviyesinde parlaklık sunabiliyor. 178 derece geniş görüş açısıyla zengin bir deneyim vadeden monitörün GtG tepkime süresi ise 4 ms olarak ölçülmüş.