Kim Nerede? 96 Breaking Bad filminin ilk fragmanı paylaşıldı! İşte yayın tarihi 32 Çin, ABD menşeli otomobillere yüzde 25 ek vergi uygulayacak 24 Marvel'dan müslüman süper kahraman dizisi geliyor
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dell Freesync 2 HDR destekli monitörünü duyurdu

Oyuncu bileşenleri pazarında etkili isimlerden Dell, teknik detaylarıyla dikkat çeken monitörünü satışa sunacak.
21 dk.
96
21
Monitör
Metehan Göktaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dell Freesync 2 HDR destekli monitörünü duyurdu
 
Dell 34’’ panele sahip Alienware oyuncu monitörünü tanıttıktan sonra orta segmentte yüksek yenileme hızıyla tercih edilebilecek yeni monitör sade bir tasarım altında iddialı detaylar barındırıyor.

Freesync 2 HDR desteği 

32’’ VA panel üzerinde şekillenen monitörün çözünürlüğü 2560 × 1440 olarak belirtilmiş. 48 Hz’den 165 Hz’e geniş bir tazeleme aralığı sunan S3220DGF'in FreeSync 2 HDR desteği onu boyutu itibariyle segmentindeki ilklerden biri haline getiriyor.
Dell Freesync 2 HDR destekli monitörünü duyurdu

3000:1 kontrast oranına sahip panelin arka aydınlatması ise 400 nit seviyesinde parlaklık sunabiliyor. 178 derece geniş görüş açısıyla zengin bir deneyim vadeden monitörün GtG tepkime süresi ise 4 ms olarak ölçülmüş.

Renk skalasındaki durum 

Renk doğruluğu başlığında 1.07 renk üretebilen panel DCI-P3’ün %92.4’ünü kapsarken sRGB paletininse %99.7’sini kapsıyor. Değer CIE 1931 için %89.2 seviyesinde kalırken, monitörün görüntü girişlerinde karşımıza 1 DP 1.2 portu, 2 HDMI 2.0 çıkıyor. Ek olarak 3.5 mm’lik ses giriş/çıkışı da ihmal edilmemiş. Son olarak 1800R kavise sahip Dell S3220DGF'in 28 Ağustos itibariyle 599.99$’dan satışa sunulması bekleniyor.


https://www.anandtech.com/show/14790/dells-32-inch-curved-gaming-monitor-s3220dgf Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 21 dk. GÖRÜNTÜLENEN Dell Freesync 2 HDR destekli monitörünü duyurdu Sonraki LEGO Legacy: Heroes Unboxed ön kayıtlara başladı 1 sa. Çin, ABD menşeli otomobillere yüzde 25 ek vergi uygulayacak 2 sa. HyperX yeni klavye anahtarını duyurdu 3 sa. Huawei en gelişmiş yapay zekâ işlemcisini duyurdu 10 sa. Breaking Bad filminin ilk fragmanı paylaşıldı! İşte yayın tarihi 10 sa. Dünya'nın güneş enerjisiyle çalışan ilk demiryolu İngiltere'de hizmete girdi 12 sa. Ay'da şehir inşaa etmek isteyen Japon şirket, 2021'de ilk görevine çıkacak 13 sa. Facebook, Instagram'daki reklam sayısını artırıyor 14 sa. Netflix insanlar tarafından oluşturulan koleksiyonları test ediyor 15 sa. Samsung, Galaxy Note 10+ için üç boyutlu tarama uygulaması yayınladı 15 sa. Disney+ için iki yeni Marvel dizisi daha: She-Hulk ve Moon Knight 16 sa. Üç kameralı OnePlus 7T böyle görünecek 16 sa. Disney Plus: Aynı anda 4 kişi kullanabilecek, 4K için ekstra ücret yok 17 sa. 2si1 | Ne sansürü? Denetim O 17 sa. Microsoft Edge, ePub desteğini sonlandırıyor 18 sa. Asus düşük profil GTX 1650 modellerini duyurdu 18 sa. Casio yeni akıllı saat modelini tanıttı 19 sa. OnePlus TV'nin teknik özelliklerinden bir kısmı ortaya çıktı 19 sa. Lenovo A6 Note'un tasarımını ortaya çıkaran görseller yayınlandı 20 sa. Nokia, cihazlarının Android 10 güncellemeleri için izleyeceği yol haritasını duyurdu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Spotify Premium için 90 günlük ücretsiz deneme süresi
DonanımHaber
Kült bilim kurgu romanı Metro 2033 resmen film oluyor
DonanımHaber
Marvel'dan müslüman süper kahraman dizisi geliyor
DonanımHaber
Dizel benzinli farkı
DH Forum
6+ yıllık üyeler
DH Forum
Iron Harvest'in Çıkış Tarihi Duyuruldu
Bölüm Sonu Canavarı
PUBG'nin Konsol Versiyonlarına Cross-Play Özelliği Geliyor.
Bölüm Sonu Canavarı
Tesla model 3'ün anahtarı insan koluna nakledildi
Uygulama Haber
Tesla model 3'ün anahtarı insan koluna nakledildi
Uygulama Haber
Tesla model 3'ün anahtarı insan koluna nakledildi
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim