Dell Freesync 2 HDR destekli monitörünü duyurdu

Dell 34’’ panele sahip Alienware oyuncu monitörünü tanıttıktan sonra orta segmentte yüksek yenileme hızıyla tercih edilebilecek yeni monitör sade bir tasarım altında iddialı detaylar barındırıyor.
Freesync 2 HDR desteği32’’ VA panel üzerinde şekillenen monitörün çözünürlüğü 2560 × 1440 olarak belirtilmiş. 48 Hz’den 165 Hz’e geniş bir tazeleme aralığı sunan S3220DGF'in FreeSync 2 HDR desteği onu boyutu itibariyle segmentindeki ilklerden biri haline getiriyor.
3000:1 kontrast oranına sahip panelin arka aydınlatması ise 400 nit seviyesinde parlaklık sunabiliyor. 178 derece geniş görüş açısıyla zengin bir deneyim vadeden monitörün GtG tepkime süresi ise 4 ms olarak ölçülmüş.
Renk skalasındaki durum
Renk doğruluğu başlığında 1.07 renk üretebilen panel DCI-P3’ün %92.4’ünü kapsarken sRGB paletininse %99.7’sini kapsıyor. Değer CIE 1931 için %89.2 seviyesinde kalırken, monitörün görüntü girişlerinde karşımıza 1 DP 1.2 portu, 2 HDMI 2.0 çıkıyor. Ek olarak 3.5 mm’lik ses giriş/çıkışı da ihmal edilmemiş. Son olarak 1800R kavise sahip Dell S3220DGF'in 28 Ağustos itibariyle 599.99$’dan satışa sunulması bekleniyor.
https://www.anandtech.com/show/14790/dells-32-inch-curved-gaming-monitor-s3220dgf Yorum Yaz Paylaş Tweetle