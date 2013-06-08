Dell, XPS 12 ultrabook, XPS 27 hepsi bir arada ve XPS 8500 masaüstü bilgisayar sistemlerini yeniledi

Yeni teknolojilere kayıtsız kalmayarak bilgisayar modellerini güncelleyen önemli donanım üreticilerinden Dell, XPS 12 ultrabook, XPS 27 hepsi bir arada ve XPS 8500 masaüstü bilgisayar sistemlerini günümüz şartlarına uyumlu hale getirdi.

İlk olarak XPS 12 ultrabook modeline NFC desteğini ekleyen, işlemci tarafında Intel Haswell güncellemesine giden ve bilgisayara eskiye oranla daha büyük bir batarya koyan Dell, bu sayede cihazın çalışma süresini 9.5 saate çıkarmış oldu. Yenilenen Dell XPS 12 ultrabook modeli, 1200$ fiyat etiketiyle 9 Temmuz tarihinde satışa çıkacak.

Güncellenen bir diğer model olan hepsi bir arada bilgisayar XPS 27'nin ekran çözünürlüğünü 2560 x 1440 seviyesine getiren Dell, ayrıca ekranın parlaklık oranını 350 nit düzeyine taşıyarak daha geniş bir renk gamutu sağlamaya başladı. XPS 12 ultrabook modelinde de olduğu gibi Intel Haswell işlemciler ile güncellenen XP 27, ayrıca yeni jenerasyon 2GB Nvidia grafik birimine, Thunderbolt portuna, 2TB HDD ve 256GB SSD depolama seçeneklerine kavuştu. Dell XPS 27, 1600$ fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.

Yenilenen son model XPS 8500 masaüstü bilgisayar sistemi ise artık 8700 ismiyle Intel Haswell işlemciye, 4TB'a kadar arttırılabilir depolama ve 32GB'a kadar arttırılabilir RAM miktarına ulaşmış durumda. Model 700$'dan başlayan fiyat etiketleriyle satışa çıkarıldı.

http://www.engadget.com/2013/06/04/dell-refreshes-xps-12-xps-27-xps-8700/?utm_medium=feed&utm_source=Feed_Classic&utm_campaign=Engadget