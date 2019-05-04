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Dell bilgisayarlarda ön yüklü gelen program güvenlik açığına sebep oluyor [Güncellendi]

Dell bilgisayarlarda ön yüklü gelen SupportAsist programında güvenlik açığı bulundu. Bu güvenlik açığı ile istenilen program uzaktan çalıştırılabiliyor. Detaylar haberimizde.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Güvenlik
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Dell bilgisayarlarda ön yüklü gelen program güvenlik açığına sebep oluyor [Güncellendi]
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Yeni bilgisayar alındığında birlikte gelen ön yüklü programlar çoğu kullanıcının hoşuna gitmiyor. Üzerine bir de bu programda güvenlik açığı varsa durumun iyice kötüleştiğini söylemeliyiz. Dell bilgisayarlarda ön yüklü gelen SupportAsist de böyle bir sorunla karşı karşıya.

Aynı ağda olmanız gerek

SupportAsist programında bulunan güvenlik açığının kullanılabilmesi için saldırganla aynı ağda bulunmanız gerekiyor. Ev kullanıcısı sorun yaşanmasa da ortak Wi-Fi ağlarına bağlanıyorsanız siz de bu açıktan etkilenebilirsiniz. Aynı ağdayken saldırgan tarafından oluşturulan internet sitesine girdiğinizde, güvenlik açığı sayesinde istenilen program bilgisayarınızda uzaktan çalıştırılabiliyor. Hem aynı ağda bulunmanız hem de saldırganın hazırladığı siteye girmeniz gerektiği için açığın büyük etkileri olması beklenmiyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung’dan arkaya devam eden ekranlı telefon patenti"

Bill Demirkapi tarafından bulunan güvenlik açığı SupportAsist programına gelen güncelleme ile kapatıldı. Eğer bu programa sahipseniz kaldırmanız veya 3.2.0.90 üstü bir sürüme geçmeniz gerekmekte. Açığı bulan gencin hazırladığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Güncelleme 

Dell tarafından açığın kapatıldığı SupportAsist sürümüne ve açık hakkında detaylı bilgiye bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://www.engadget.com/2019/05/03/supportassist-dell-vulnerability-windows/ Yorum Yaz
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Eeltorm 3 hf. en beğenilen
Ön yüklü programlar "yüklensin mi" diye sorulsun ilk kurulumda hem pc'yi yavaşlatıp yer kaplıyor hem kullanılmıyor. Her üretici yapsa böyle...
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EfeYakupKarahanlı 3 hf.
Hiç uğraşmaya gerek yok. Pcyi ilk alındığında, her ihtimale karşı ürün anahtarını yedekleyip temiz kurulum yapıp bakacaksın keyfine.
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Algorithmus 3 hf. yeni yorumcu
Apple fanı değilim ama Apple nedense bu konuda net bir duruşa sahip.
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EfeYakupKarahanlı 3 hf.
Hiç uğraşmaya gerek yok. Pcyi ilk alındığında, her ihtimale karşı ürün anahtarını yedekleyip temiz kurulum yapıp bakacaksın keyfine.
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ipli jeton 3 hf.
Misal bilgisayar üreticisi PC ile beraber 60 günlük Office paketi verdiğinde, MS buna karşılık windows ücretinde indirim yapıyor. Benzer şekilde Norton vs. bir anti virüs firması ile anlaşıyor. Anti virüs firması yazılımı beğenip lisans suresini uzatanlar sayesinde müşteri kazanıyor gelir elde ediyor. Bunun karşılığında da pc firmasına bedel ödüyor.
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ipli jeton 3 hf.
PC üreticileri, cihazlarda önyüklü yazılımlar için yazılım firmalarından tanıtım reklam parası alıyor. Yazılımların ön yüklü gelmesi kullanıcılara kolaylık olsun diye değil, dolaylı yoldan yazılımın geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyorlar. Birbirleri ile rekabetten dolayı fiyatları aşağı çekip rekabette avantaj elde etmek için bu yola giriyorlar. O ön yüklü çöp dediğimiz yazılımlar gelmese bilgisayarlar daha yüksek fiyattan satılırdı.
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Eeltorm 3 hf. en beğenilen
Ön yüklü programlar "yüklensin mi" diye sorulsun ilk kurulumda hem pc'yi yavaşlatıp yer kaplıyor hem kullanılmıyor. Her üretici yapsa böyle...
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