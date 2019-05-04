Dell bilgisayarlarda ön yüklü gelen program güvenlik açığına sebep oluyor [Güncellendi]

Aynı ağda olmanız gerek
SupportAsist programında bulunan güvenlik açığının kullanılabilmesi için saldırganla aynı ağda bulunmanız gerekiyor. Ev kullanıcısı sorun yaşanmasa da ortak Wi-Fi ağlarına bağlanıyorsanız siz de bu açıktan etkilenebilirsiniz. Aynı ağdayken saldırgan tarafından oluşturulan internet sitesine girdiğinizde, güvenlik açığı sayesinde istenilen program bilgisayarınızda uzaktan çalıştırılabiliyor. Hem aynı ağda bulunmanız hem de saldırganın hazırladığı siteye girmeniz gerektiği için açığın büyük etkileri olması beklenmiyor.Ayrıca Bkz. "Samsung’dan arkaya devam eden ekranlı telefon patenti"
Bill Demirkapi tarafından bulunan güvenlik açığı SupportAsist programına gelen güncelleme ile kapatıldı. Eğer bu programa sahipseniz kaldırmanız veya 3.2.0.90 üstü bir sürüme geçmeniz gerekmekte. Açığı bulan gencin hazırladığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.
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https://www.engadget.com/2019/05/03/supportassist-dell-vulnerability-windows/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle