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Samsung’dan arkaya devam eden ekranlı telefon patenti

Samsung’un aldığı patent arka tarafa doğru kıvrılan ekranlı ilginç bir telefon tasarımını gün yüzene çıkardı. Firmanın üç kısım olarak düşündüğü ekran farklı kullanım senaryolarına olanak tanıyor.
2 hf.
4,5b
1
14
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Samsung’dan arkaya devam eden ekranlı telefon patenti
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Katlanabilir ekranlı akıllı telefon trendinin Samsung için pek iyi başlamadığı malumunuz. Galaxy Fold’da yaşanan sorunlar kullanıcıların aklında da kıvrılabilir ekranlara karşı soru işaretleri yaşattı. Bugün ortaya çıkan bir patentte ise arkaya doğru devam eden ekranlı bir telefon tasarımı görüldü. İlginç ekran tasarımını “devam eden” şeklinde tanımlıyoruz çünkü tek parça ekran arka tarafa kıvrılmış ve sabit olarak duruyor.
Ayrıca Bkz. "Huawei Mate 30 Pro geliyor: 6.7 inç ekran, dörtlü arka kamera ve 55 W hızlı şarj"

3 farklı ekran bölgesi

Ekran tek parça olsa da arka tarafa devam ettiği için Samsung ekranı üç bölge şeklinde düşünüyor. Bunlardan ilk ikisi tahmin edebileceğiniz gibi cihazın önünde ve arkasında kalan kısımlar. Her iki tarafa bakan ekranlar sayesinde fotoğraf çekerken karşınızdaki kişinin kendini görmesi veya telefon görüşmesi yaparken arka ekranda başka bir işlem yapabilmek gibi yeteneklere sahip. Üçüncü bölge ise ekranın üst tarafta kalan kıvrım noktası. Firma burayı da önemli bildirimlerinizin gösterileceği kısım olarak düşünmüş. Tasarımın kendisi ilginç olunca tanımlaması da haliyle kafa karıştırıyor. Haberimizin içerisinde yer alan görsellerle tasarımı daha net anlayabilirsiniz.

Samsung’dan arkaya devam eden ekranlı telefon patenti
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Ekran arkaya devam edip arka kameranın üzerinden geçiyor. Görsellerde de arka kamera ve flash için ekran üzerinde delikler açıldığı görülüyor. Tasarım dikkat çekse de pek işlevsel gözükmediğini söylemeliyiz. Zaten sadece patenti alındı diye böyle bir telefonu piyasada göreceğimizi düşünmek de pek mantıklı değil.


https://nl.letsgodigital.org/smartphones/samsung-smartphone-scherm/ Yorum Yaz
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mlhkhy 2 hf. en beğenilen
Adamlar telefon bileşenlerinin neredeyse %100 ünü kendileri üretecek duruma gelecekler. biz patent tasarımları ile dalga geçiyoruz. Acaba TV Kumandası üretin tasarlayın deseler ne yapardınız. Dünya bizi kıskanıyor. Üreten yapar tüketen bakar bakar eleştirir.
Adamlar telefon bileşenlerinin neredeyse %100 ünü kendileri üretecek duruma gelecekler. biz patent tasarımları ile dalga geçiyoruz. Acaba TV Kumandası üretin t...
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Yanıtla +23
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Virtual Reality 2 hf.
Yanında hem telefonunu hem de e-kitap okuyucusunu taşıyan insanlar var ve iki cihaz taşımak özellikle yaz ayında ciddi yük.
-
YotoPhone'un düşüncesi iyiydi fakat başarılı bir ürün ortaya koyamadı. Sektör lideri Amazon Kindle e-kitap okuyucu 6 inch ekrana sahip. YotoPhone 2'nin ikinci ekranı ise 4.7 inch ve kitap okumak için yeterli değil.
-
Bilinen büyük telefon üreticileri 6 - 7 inch arası boyutlarda E-INK ekrana sahip çift ekranlı telefonlar üretirlerse başarılı olmamaları hiç bir neden yok.
-
Piyasadaki e-kitap okuyucuların işlemci ve ram kapasiteleri son derece yetersiz ve bazı modeller kitap sayfalarını değiştirirken bile kasılıyor. e-kitap formatının dışına çıkıp .pdf, gazete, dergi okumaya çalışmak ise facia ile sonuçlanıyor.
-
Büyük telefon üreticilerinin üreteciği e-kitap özellikli çift ekranlı telefonun E-INK ekranı telefonun ortak donanımından güç olacağı için son derece hızlı ve akıcı olacaktır. Telefonlardaki işlemci ve ram kapasitelerini düşündüğümüzde Amazon Kindle falan yanına yaklaşamaz o derece hızlı cihazlar ortaya çıkar.
-
Katlanabilir telefonla uğraşacaklarına e-kitap okuyuculu telefonlara yönelmeleri daha yaratıcı olurdu. Katlanabilir telefon havalı tabi, kitap okumak o kadar havalı değil. Firmalar bunu gayet iyi biliyor.
-
Telefon üreticileri için e-kitap pazarı kurma derdide yok. Google e-kitap mağazasının Amazon dan aşağı kalır yanı yok.
play.google.com/...
-
İşin özü, YotaPhone yerine bilindik büyük markalar 6-7 inch arası E-INK ekranı olan çift ekranlı telefon çıkarsaydılar. Kesinlikle tutardı ve tıpkı kalemli note serisi gibi kendine has piyasası olurdu.
-
İnsanlar iki cihaz taşımaktan memnun değil. Samsung bu patenti hangi amaç için aldı bilemeyiz ama arka yüzü e-kitap okuyucu olan telefon konsepti ileride tekrar denenecektir.
Yanında hem telefonunu hem de e-kitap okuyucusunu taşıyan insanlar var ve iki cihaz taşımak özellikle yaz ayında ciddi yük.-YotoPhone'un düşüncesi ...
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Yanıtla +4
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ramis78 2 hf.
gerçekten son kullanıcının yüzde kaçı bu kadar fantezi tasarımlar bekliyor düşünmüyor değilim.
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fuckulteli 2 hf.
Ekranı değiştirmeyi geçtim pili değiştirmek bile oldukça güç olacak.
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saint42 2 hf.
Eee arkaya kıvrılan ekran koyuyorsa ilerde çıkartacağı 10 kameralı telefonun neresine koyacak kameraları.
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Askaparta 2 hf.
Öne beceremediler, arkaya katlıyorlar.
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FreeRun 2 hf.
el kadar büyüklükte bir cihaz daha ne kadar baştan tasarlanabilir ki, olmuyor işte, şuanki çercevesiz ekran herşeye yetiyor.
Yanıtla +2
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Virtual Reality 2 hf.
Yanında hem telefonunu hem de e-kitap okuyucusunu taşıyan insanlar var ve iki cihaz taşımak özellikle yaz ayında ciddi yük.
-
YotoPhone'un düşüncesi iyiydi fakat başarılı bir ürün ortaya koyamadı. Sektör lideri Amazon Kindle e-kitap okuyucu 6 inch ekrana sahip. YotoPhone 2'nin ikinci ekranı ise 4.7 inch ve kitap okumak için yeterli değil.
-
Bilinen büyük telefon üreticileri 6 - 7 inch arası boyutlarda E-INK ekrana sahip çift ekranlı telefonlar üretirlerse başarılı olmamaları hiç bir neden yok.
-
Piyasadaki e-kitap okuyucuların işlemci ve ram kapasiteleri son derece yetersiz ve bazı modeller kitap sayfalarını değiştirirken bile kasılıyor. e-kitap formatının dışına çıkıp .pdf, gazete, dergi okumaya çalışmak ise facia ile sonuçlanıyor.
-
Büyük telefon üreticilerinin üreteciği e-kitap özellikli çift ekranlı telefonun E-INK ekranı telefonun ortak donanımından güç olacağı için son derece hızlı ve akıcı olacaktır. Telefonlardaki işlemci ve ram kapasitelerini düşündüğümüzde Amazon Kindle falan yanına yaklaşamaz o derece hızlı cihazlar ortaya çıkar.
-
Katlanabilir telefonla uğraşacaklarına e-kitap okuyuculu telefonlara yönelmeleri daha yaratıcı olurdu. Katlanabilir telefon havalı tabi, kitap okumak o kadar havalı değil. Firmalar bunu gayet iyi biliyor.
-
Telefon üreticileri için e-kitap pazarı kurma derdide yok. Google e-kitap mağazasının Amazon dan aşağı kalır yanı yok.
play.google.com/...
-
İşin özü, YotaPhone yerine bilindik büyük markalar 6-7 inch arası E-INK ekranı olan çift ekranlı telefon çıkarsaydılar. Kesinlikle tutardı ve tıpkı kalemli note serisi gibi kendine has piyasası olurdu.
-
İnsanlar iki cihaz taşımaktan memnun değil. Samsung bu patenti hangi amaç için aldı bilemeyiz ama arka yüzü e-kitap okuyucu olan telefon konsepti ileride tekrar denenecektir.
Yanıtla +4
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Darknesia 2 hf.
Buna ekran koruyucu da takamazsın :D
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mlhkhy 2 hf. en beğenilen
Adamlar telefon bileşenlerinin neredeyse %100 ünü kendileri üretecek duruma gelecekler. biz patent tasarımları ile dalga geçiyoruz. Acaba TV Kumandası üretin tasarlayın deseler ne yapardınız. Dünya bizi kıskanıyor. Üreten yapar tüketen bakar bakar eleştirir.
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SaB0 2 hf.
Bunu tasarlayan mühendis kör oldu..
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huseyincarnege 2 hf.
değişik bir duru
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