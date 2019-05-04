Samsung’dan arkaya devam eden ekranlı telefon patenti

3 farklı ekran bölgesi
Ekran tek parça olsa da arka tarafa devam ettiği için Samsung ekranı üç bölge şeklinde düşünüyor. Bunlardan ilk ikisi tahmin edebileceğiniz gibi cihazın önünde ve arkasında kalan kısımlar. Her iki tarafa bakan ekranlar sayesinde fotoğraf çekerken karşınızdaki kişinin kendini görmesi veya telefon görüşmesi yaparken arka ekranda başka bir işlem yapabilmek gibi yeteneklere sahip. Üçüncü bölge ise ekranın üst tarafta kalan kıvrım noktası. Firma burayı da önemli bildirimlerinizin gösterileceği kısım olarak düşünmüş. Tasarımın kendisi ilginç olunca tanımlaması da haliyle kafa karıştırıyor. Haberimizin içerisinde yer alan görsellerle tasarımı daha net anlayabilirsiniz.
Ekran arkaya devam edip arka kameranın üzerinden geçiyor. Görsellerde de arka kamera ve flash için ekran üzerinde delikler açıldığı görülüyor. Tasarım dikkat çekse de pek işlevsel gözükmediğini söylemeliyiz. Zaten sadece patenti alındı diye böyle bir telefonu piyasada göreceğimizi düşünmek de pek mantıklı değil.
https://nl.letsgodigital.org/smartphones/samsung-smartphone-scherm/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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YotoPhone'un düşüncesi iyiydi fakat başarılı bir ürün ortaya koyamadı. Sektör lideri Amazon Kindle e-kitap okuyucu 6 inch ekrana sahip. YotoPhone 2'nin ikinci ekranı ise 4.7 inch ve kitap okumak için yeterli değil.
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Bilinen büyük telefon üreticileri 6 - 7 inch arası boyutlarda E-INK ekrana sahip çift ekranlı telefonlar üretirlerse başarılı olmamaları hiç bir neden yok.
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Piyasadaki e-kitap okuyucuların işlemci ve ram kapasiteleri son derece yetersiz ve bazı modeller kitap sayfalarını değiştirirken bile kasılıyor. e-kitap formatının dışına çıkıp .pdf, gazete, dergi okumaya çalışmak ise facia ile sonuçlanıyor.
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Büyük telefon üreticilerinin üreteciği e-kitap özellikli çift ekranlı telefonun E-INK ekranı telefonun ortak donanımından güç olacağı için son derece hızlı ve akıcı olacaktır. Telefonlardaki işlemci ve ram kapasitelerini düşündüğümüzde Amazon Kindle falan yanına yaklaşamaz o derece hızlı cihazlar ortaya çıkar.
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Katlanabilir telefonla uğraşacaklarına e-kitap okuyuculu telefonlara yönelmeleri daha yaratıcı olurdu. Katlanabilir telefon havalı tabi, kitap okumak o kadar havalı değil. Firmalar bunu gayet iyi biliyor.
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Telefon üreticileri için e-kitap pazarı kurma derdide yok. Google e-kitap mağazasının Amazon dan aşağı kalır yanı yok.
play.google.com/...
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İşin özü, YotaPhone yerine bilindik büyük markalar 6-7 inch arası E-INK ekranı olan çift ekranlı telefon çıkarsaydılar. Kesinlikle tutardı ve tıpkı kalemli note serisi gibi kendine has piyasası olurdu.
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İnsanlar iki cihaz taşımaktan memnun değil. Samsung bu patenti hangi amaç için aldı bilemeyiz ama arka yüzü e-kitap okuyucu olan telefon konsepti ileride tekrar denenecektir.