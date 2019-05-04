Samsung’dan arkaya devam eden ekranlı telefon patenti

Katlanabilir ekranlı akıllı telefon trendinin Samsung için pek iyi başlamadığı malumunuz. Galaxy Fold’da yaşanan sorunlar kullanıcıların aklında da kıvrılabilir ekranlara karşı soru işaretleri yaşattı. Bugün ortaya çıkan bir patentte ise arkaya doğru devam eden ekranlı bir telefon tasarımı görüldü. İlginç ekran tasarımını “devam eden” şeklinde tanımlıyoruz çünkü tek parça ekran arka tarafa kıvrılmış ve sabit olarak duruyor.

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3 farklı ekran bölgesi

Ekran tek parça olsa da arka tarafa devam ettiği için Samsung ekranı üç bölge şeklinde düşünüyor. Bunlardan ilk ikisi tahmin edebileceğiniz gibi cihazın önünde ve arkasında kalan kısımlar. Her iki tarafa bakan ekranlar sayesinde fotoğraf çekerken karşınızdaki kişinin kendini görmesi veya telefon görüşmesi yaparken arka ekranda başka bir işlem yapabilmek gibi yeteneklere sahip. Üçüncü bölge ise ekranın üst tarafta kalan kıvrım noktası. Firma burayı da önemli bildirimlerinizin gösterileceği kısım olarak düşünmüş. Tasarımın kendisi ilginç olunca tanımlaması da haliyle kafa karıştırıyor. Haberimizin içerisinde yer alan görsellerle tasarımı daha net anlayabilirsiniz.

Ekran arkaya devam edip arka kameranın üzerinden geçiyor. Görsellerde de arka kamera ve flash için ekran üzerinde delikler açıldığı görülüyor. Tasarım dikkat çekse de pek işlevsel gözükmediğini söylemeliyiz. Zaten sadece patenti alındı diye böyle bir telefonu piyasada göreceğimizi düşünmek de pek mantıklı değil.

https://nl.letsgodigital.org/smartphones/samsung-smartphone-scherm/