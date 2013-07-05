Dell, giyilebilir teknolojik cihazlara sıcak bakıyor

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Sayıları güç geçtikçe artan giyilebilir teknolojik cihazlar, bilgisayar ve donanım dünyasının önemli isimlerinden Dell'in de ilgisini çekiyor.
Konu hakkında açıklama yapan firmanın kişisel bilgisayar bölümü global başkan yardımcısı Sam Burd, Dell'in gelecekte Google Glass, Sony Smartwatch, Pepple ve Apple'ın dedikoduları gelen akıllı saat projesiyle oluşmaya başlayan yeni pazar içerisinde rekabete gireceğini belirtiyor. Akıllı cihazların boyut olarak ufalmasını oldukça ilgi çekici bulan Burd, bu yeni gelişmelere rağmen masaüstü bilgisayar modellerine olan ihtiyacın da devam edeceğini söylüyor.
Taşınabilir cihazların artması sonucu yeni gelir kaynakları arayan bilgisayar şirketleri arasında yer alan Dell'in, ilerleyen zamanlarda ne tarz giyilebilir cihazlar ile karşımıza çıkacağı büyük merak konusu.
http://www.guardian.co.uk/technology/2013/jul/04/dell-wearable-computing-pc-business Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kardeşim sana katılıyorum bende DH'nin eski zamanlarını bilirim çıkan ürünleri video incelemeyle kullanıcılara tavsiyede bulunurdu. Şimdi yabancı teknoloji sitelerinden translate yaparak haber yaptıklarını sanıyorlar. Laf söylediğimiz zaman neden şu ürünü incelemede bulunmadınız dediğimiz zaman üreticiler bize tanıtım amaçlı ürün getirmiyorlar biz niye masraf edelim diyorlar. Tamam her ürünü alıp incelemeye bilirsiniz ama önemli donanımları inceleyin be abicim. Eskiden her önemli donanımı tek tek inceliyordunuz karşılaştırıyordunuz ürünleri üreticeler getirmiyorlardı ya o zaman gidip temin ediyordunuz paranızla bazılarını şimdi de edin hiç değilse önemli donanımları. GS4 hala alıp inceleyemediniz. Ürünü sevdiğimden değil ama önemli bir ürün madem getirmiyorlar sende Türkiye'deki en önemli teknoloji haber sitesisin o zaman temin edeceksin. Eskiden bu kadar reklam yoktu DH'de her ürün incelenirdi şimdi her yer reklam gene de üretici getirsin. Olmaz böyle. TeknoSeyir'i de takip ederim günde 1 tane çıkmış bir şeyi incelerler izleyerek kullanmış görmüş kadar oluruz bizim yazılara ihtiyacımız yok biraz gayret edin gözünüzü seveyim.
Ve önemli bir şey daha eskiden beri bu siteyi takip edenler bilir güç kaynakları incelenirdi soğutma çözümleri incelenirdi ve daha bir çok donanım incelenirdi artık sadece ekran kartları işlemciler ve bazı kasalar inceleniyor.
Sadece yapıcı bir öneridir ya adam akıllı eleştirin yada trollemeyin.