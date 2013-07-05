Dell, giyilebilir teknolojik cihazlara sıcak bakıyor

Sayıları güç geçtikçe artan giyilebilir teknolojik cihazlar, bilgisayar ve donanım dünyasının önemli isimlerinden Dell'in de ilgisini çekiyor.

Konu hakkında açıklama yapan firmanın kişisel bilgisayar bölümü global başkan yardımcısı Sam Burd, Dell'in gelecekte Google Glass, Sony Smartwatch, Pepple ve Apple'ın dedikoduları gelen akıllı saat projesiyle oluşmaya başlayan yeni pazar içerisinde rekabete gireceğini belirtiyor. Akıllı cihazların boyut olarak ufalmasını oldukça ilgi çekici bulan Burd, bu yeni gelişmelere rağmen masaüstü bilgisayar modellerine olan ihtiyacın da devam edeceğini söylüyor.

Taşınabilir cihazların artması sonucu yeni gelir kaynakları arayan bilgisayar şirketleri arasında yer alan Dell'in, ilerleyen zamanlarda ne tarz giyilebilir cihazlar ile karşımıza çıkacağı büyük merak konusu.

http://www.guardian.co.uk/technology/2013/jul/04/dell-wearable-computing-pc-business