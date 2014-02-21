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Dell, kablosuz şarj amacıyla Alliance for Wireless Power isimli organizasyona katıldığını duyurdu

5 yıl
7,5b
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dell, kablosuz şarj amacıyla Alliance for Wireless Power isimli organizasyona katıldığını duyurdu
Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, "Alliance for Wireless Power" isimli organizasyona katıldığını resmi olarak duyurdu.

Alliance for Wireless organizasyonu, Rezence isimli bir teknolojinin arkasında bulunuyor. Bu teknoloji, birden fazla cihazın aynı anda kablosuz olarak şarj olmasına imkan tanıyor ve bir diğer kablosuz şarj standardı Qi gibi birçok şirket (HTC, LG, Panasonic, Samsung, Intel ve diğerleri) tarafından destekleniyor. Bu doğrultuda yaptığı atılımla kablosuz şarj standardına destek veren dünyanın ilk büyük bilgisayar üreticisi ünvanını kazanan Dell, bu standart doğrultusunda hangi ürünlerin (Dizüstü bilgisayar, tablet, akıllı telefon) piyasaya sunulacağını ise şimdilik açıklamıyor.

Şirket CTO'su Glen Robson ise, bu teknolojinin önümüzdeki yıllarda daha çok ev ve iş yerlerinde kullanıcıların karşısına çıkacağını ve Alliance for Wireless Power bünyesinde yer alan endüstri liderleri ile çalışmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtiyor. Konunun yakın zaman içerisinde detaylanması bekleniyor.


http://www.pocket-lint.com/news/127410-dell-joins-alliance-to-ditch-the-cord-offer-wireless-charging-for-laptops Yorum Yaz
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xaimwadi 5 yıl
Nasıl bir şey bu ya. Teknolojinin sınırlarını merak ediyorum gerçekten...
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Neyinkafasi 5 yıl
dell benden uzak dursun.laptopunu kullanıyorum 2 kez ısınmadan anakartı çatladı.
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Elefue 5 yıl
5" Dell Streak vardı.Telefon görüşmesi yapılabilen tabletti. Bekledim almak için Türkcell satışa çıkardım dedi.Ama ortalıkta göremedik.
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foz54 5 yıl Elefue
Elefue
5" Dell Streak vardı.Telefon görüşmesi yapılabilen tabletti. Bekledim almak için Türkcell satışa çıkardım dedi.Ama ortalıkta göremedik.

Turkcell sattı da yaklaşık 3 yıl önceydi.

Ben kullandım aslında zamanına göre güzeldi ilk phabletti ama Dell 2.2 froyoda bıraktı sonra galaxy note çıktı patladı gitti
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shadowmexo 5 yıl
Dell Venue 7 ve 8 Android tabletleri Türkiye'de uygun fiyata satışa çıkıyor. Bunun hakkında da haber ve incelemelerinizi bekliyoruz.
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