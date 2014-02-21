Dell, kablosuz şarj amacıyla Alliance for Wireless Power isimli organizasyona katıldığını duyurdu

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, "Alliance for Wireless Power" isimli organizasyona katıldığını resmi olarak duyurdu.





Alliance for Wireless organizasyonu, Rezence isimli bir teknolojinin arkasında bulunuyor. Bu teknoloji, birden fazla cihazın aynı anda kablosuz olarak şarj olmasına imkan tanıyor ve bir diğer kablosuz şarj standardı Qi gibi birçok şirket (HTC, LG, Panasonic, Samsung, Intel ve diğerleri) tarafından destekleniyor. Bu doğrultuda yaptığı atılımla kablosuz şarj standardına destek veren dünyanın ilk büyük bilgisayar üreticisi ünvanını kazanan Dell, bu standart doğrultusunda hangi ürünlerin (Dizüstü bilgisayar, tablet, akıllı telefon) piyasaya sunulacağını ise şimdilik açıklamıyor.





Şirket CTO'su Glen Robson ise, bu teknolojinin önümüzdeki yıllarda daha çok ev ve iş yerlerinde kullanıcıların karşısına çıkacağını ve Alliance for Wireless Power bünyesinde yer alan endüstri liderleri ile çalışmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtiyor. Konunun yakın zaman içerisinde detaylanması bekleniyor.





http://www.pocket-lint.com/news/127410-dell-joins-alliance-to-ditch-the-cord-offer-wireless-charging-for-laptops