Dell’den dünyanın ilk kablosuz şarj özellikli melez dizüstüsü

Kablosuz şarj özelliği uzun yıllardır kullanılan ancak çok yaygın olmayan bir teknoloji. Henüz tüketici cephesi teknolojinin kullanımına alışabilmiş değil. Bununla birlikte üreticiler farklı alanlarda teknolojiyi kullanmaya devam ediyor.

Segmentte ilk

Dell’in yeni ikisi bir arada melez dizüstü bilgisayarı Dell Latitude 7285, segmentinde kablosuz şarj özelliğini benimseyen ilk model oldu. Profesyonelleri hedefleyen bilgisayar ayrıca segmentinin en incesi ünvanına da sahip.

12.3 inçlik ekranında 2880x1920 piksel çözünürlük sunan Dell Latitude 7285; Intel Core i5-7Y54, Intel Core i5-7Y57 (vPro) veya Intel Core i7-7Y75 (vPro) işlemci seçenekleri ile geliyor. 16GB’a kadar LPDDR3 RAM bellek sunan model 512GB’a kadar da M.2 SSD seçeneklerine sahip.

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USB 3.1 Tip-C üzerinden Thunderbolt 3 standardını kullanabildiğiniz model 2 adet güçlü MaxxAudio Pro hoparlör barındırıyor. Modelin 8MP çözünürlüğünde arka ve 720p çözünürlüğünde ön kamerası mevcut. WiFi AC ve Bluetooth 4.2 yanında Qualcomm Snapdragon X7 LTE-A modem de bulunuyor. WWAN yuvasından SIM kart modülü takarak bu modemi kullanabiliyorsunuz. Yine aynı modül üzerinden ikinci bir depolama sürücüsü takmak mümkün.

Sadece tablet olarak model 7mm kalınlık ve 680 gram ağırlık değerine sahip. Ayrılabilir klavyesi ile tableti pek çok pozisyonda kullanabiliyorsunuz. WiTricity manyetik rezonans tabanlı kablosuz şarj teknolojisi barındıran modelin klavyesinde de opsiyonel olarak bir kablosuz şarj modülü de mevcut. Dell Latitude 7285 için 1200$ başlangıç etiketi belirlenmiş.