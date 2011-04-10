Dell'den yeni iş istasyonu; Precision T1600

Tablet bilgisayarlarıyla gündemde olan Dell, başta grafikerler olmak üzere profesyonel kullanıcılar için hazırladığı yeni iş istasyonu Precision T1600'ü kullanıma sundu. Mini-tower formunda kasaya sahip olan yeni iş istasyonunun, yoğun iş yükünün altında kalkabilecek şekilde, performans ve 7/24 çalışma üzere tasarlandığı belirtiliyor.

Intel platformunu temel alan iş istasyonu, tercihr bağlı olarak Intel'in Sandy Bridge tabanlı ikinci nesil Core i3 veya yeni nesil Xeon-E3 işlemcileriyle konfigüre edilebiliyor. 16GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan ve 2TB'a kadar farklı kapasite seçenekleriyle alınabilen sistem ayrıca istendiği takdirde 256GB'lık SSD ile de donatılabiliyor.

Ekran kartı olarak Sandy Bridge mimarisine sahip işlemcilerle gelen HD 2000 ve HD 3000 serisi entegre grafik birimi veya AMD ve Nvidia'nın profesyonel grafik çözümleri (Quadro 2000 gibi) ile alınabilen Precision T1600'de optik sürücü olarak DVD veya Blu-ray sürücü seçilebiliyor.

İşletim sistemi olarak Windows 7 Professional ve Windows 7 Ultimate seçenekleri sunulan Dell Precision T1600'ün yurt dışındaki başlangıç fiyatı 629$ olarak açıklandı.