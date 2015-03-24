Delphi Otomotiv'in hazırladığı insansız Audi QS5 modeli 5,600 km yol yapmaya başladı

Hem sektörün büyükleri hem de Google gibi teknoloji firmalarının ciddi yatırımlar yaptığı insansız otomobil modelleri, geleceği şekillendirmek adına artık daha çok aktif trafik içerisine çıkış yapıyor. Bunun en son örneklerinden bir tanesini oluşturan Audi QS5 ise, Amerika'yı baştan başa geçmek için yollara çıkış yapmış bulunuyor.

Birleşik Krallık merkezli Delphi Otomotiv şirketi tarafından hazırlanan otonom Audi QS5, taşıdığı birçok sensör, radar ve GPS konum belirleme teknolojisi sayesinde San Francisco'dan New York'a uzanan 5,600 km'lik yolu yaklaşık 8 günde geçmeyi amaçlıyor. 22 Mart tarihinde başlayan yolculuk sayesinde 2.3 TB'lik gerçek yaşam verisi toplamayı hedefleyen şirket, aracı günde sadece 8 saat kullanacak ve hız limitlerini doğrultusunda hareket edecek.

30 Mart tarihinde bitmesi beklenen yolculuğun firmanın gelecek çalışmaları için çok önemli güvenlik ve sürüş verileri sağlayacağı belirtiliyor.

http://www.trustedreviews.com/news/autonomous-audi-sets-off-on-3-500-mile-journey-across-us