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Delphi Otomotiv'in hazırladığı insansız Audi QS5 modeli 5,600 km yol yapmaya başladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Delphi Otomotiv'in hazırladığı insansız Audi QS5 modeli 5,600 km yol yapmaya başladı
 
Hem sektörün büyükleri hem de Google gibi teknoloji firmalarının ciddi yatırımlar yaptığı insansız otomobil modelleri, geleceği şekillendirmek adına artık daha çok aktif trafik içerisine çıkış yapıyor. Bunun en son örneklerinden bir tanesini oluşturan Audi QS5 ise, Amerika'yı baştan başa geçmek için yollara çıkış yapmış bulunuyor.
Birleşik Krallık merkezli Delphi Otomotiv şirketi tarafından hazırlanan otonom Audi QS5, taşıdığı birçok sensör, radar ve GPS konum belirleme teknolojisi sayesinde San Francisco'dan New York'a uzanan 5,600 km'lik yolu yaklaşık 8 günde geçmeyi amaçlıyor. 22 Mart tarihinde başlayan yolculuk sayesinde 2.3 TB'lik gerçek yaşam verisi toplamayı hedefleyen şirket, aracı günde sadece 8 saat kullanacak ve hız limitlerini doğrultusunda hareket edecek.
30 Mart tarihinde bitmesi beklenen yolculuğun firmanın gelecek çalışmaları için çok önemli güvenlik ve sürüş verileri sağlayacağı belirtiliyor.

http://www.trustedreviews.com/news/autonomous-audi-sets-off-on-3-500-mile-journey-across-us Yorum Yaz
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BekirHan 4 yıl
Delphi iyidir.
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Roark 4 yıl
5600 km yol yapıyosa iyiymiş, pahalı ama yol yapıyor :D
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Master_Evil 4 yıl
haberi anlayamadım bi türlü, qs5 bile ilk defa gördüm trde q5 var sadece
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balcis 4 yıl
abi o nasıl başlık, 5.600 km'lik rotasına çıkıyor, güzergahına başıyor falan deseydiniz.
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rorschach_ 4 yıl
Gelecek için onemli ancak, bu sisteme guvenecek alıcı bulmalari zor olacaktır (teknoloji uygulanmaya basladiktan sonra bile yıllar gecmesi gerekir) onu soyleyeyim. Bir olaya yavaş yavas alisma sureci olur. Bu sistemde oyle birsey yok. Yavas yavas otomasyona gecilebilir miydi bilemiyorum ancak birden kontrolu bırakmak hicbir surucu icin mantıklı gelmez.
Düşünün bugun bir arac aldiniz, otopilota bırakıp 120km/sa hızla ankaradan istanbula gideceksiniz. Ben olsam arkama yaslanip uyuyamam veya dinlenemem, kontrol sistemdeyken daha fazla heyecan yapar onun ne yaptigini takip ederim.
Daha carpismalar kolay kolay onlenemiyorken kontrolu tamamen bırakmak çok zor. Yıllar geçecek diye düşünüyorum.
1 Yanıt Yanıtla
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Görmebak 4 yıl rorschach_
rorschach_

Gelecek için onemli ancak, bu sisteme guvenecek alıcı bulmalari zor olacaktır (teknoloji uygulanmaya basladiktan sonra bile yıllar gecmesi gerekir) onu soyleyeyim. Bir olaya yavaş yavas alisma sureci olur. Bu sistemde oyle birsey yok. Yavas yavas otomasyona gecilebilir miydi bilemiyorum ancak birden kontrolu bırakmak hicbir surucu icin mantıklı gelmez.
Düşünün bugun bir arac aldiniz, otopilota bırakıp 120km/sa hızla ankaradan istanbula gideceksiniz. Ben olsam arkama yaslanip uyuyamam veya dinlenemem, kontrol sistemdeyken daha fazla heyecan yapar onun ne yaptigini takip ederim.
Daha carpismalar kolay kolay onlenemiyorken kontrolu tamamen bırakmak çok zor. Yıllar geçecek diye düşünüyorum.

Sonuçta bu sistemde de direkt olarak kontrol sisteme bırakılmıyor.Bu alette de yavaş yavaş gelişme olacaktır mesela tamamen kontrolü bırakmazlar sisteme sen istediğin zaman kontrolü ona verirsin böyle böyle yavaş yavaş tamamen sistemin yönettiği araçlar olur.

Arkaya yaslanma olayında haklısınız ilk defa binecek olan birisi korkar ancak zamanla buna da alışabilir.Yıllar konusu elbette ki olacak bu araba New York'a varınca hemen sürücüsüz araçları çıkartıp hadi biz arabayı yaptık alın demeyecekler bu sistemlerin oturması için daha zaman var.
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