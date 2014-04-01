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Democracy 3, iPad için geliyor

5 yıl
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Democracy 3, iPad için geliyor
Geçtiğimiz yıl masaüstü platformlar için yayımlanan simülasyon oyunu Democracy 3, şimdi de iPad için geliyor. 

Positech Games'in yaptığı açıklamaya göre, Democracy 3'ün iPad sürümü şirketin planları dahilinde yer alıyor. Ancak, oyunun ne zaman ve nasıl bir fiyatlandırmayla iPad kullanıcılarının beğenisine sunulacağı henüz açıklanmış değil.

Democracy 3'den kısaca bahsetmek gerekirse; bir ülkenin liderlik koltuğuna oturduğumuz oyunda hassas dengelerle oynayarak ülkenin gidişatını istediğimiz gibi şekillendiriyoruz. Her bir kararın neden-sonuç ilişkisine dayandığı oyunda aldığımız kararlara göre, yükselebiliyor yada kaosa sürükleniyoruz. Democracy 3, her ne kadar bir PC oyunu olsa da basit arayüzü sayesinde iPad'de de rahatlıkla kontrol edilebilecek gibi görünüyor.
Oyunun iPad sürümüyle ilgili gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Ancak, Democracy 3'ü denemek için iPad sürümünü beklemek istemiyorsanız PC sürümüne aşağıdaki market bağlantıları üzerinden ulaşabilirsiniz.

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Breaak4Love 5 yıl
Hocam Bisey anlamadim Yanlis anlamayin
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