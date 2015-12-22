Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Deniz temizliği için basit ancak etkili çözüm: Seabin

Gelecek nesillere daha yaşabilir bir dünya bırakmak için hepimizin büyük bir sorumluluğu bulunuyor. Bu konuda etikili bir çözüm oluşturan girişimciler, Indiegogo'da destek arıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,7b
1
11
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Deniz temizliği için basit ancak etkili çözüm: Seabin

İnsanoğlu teknoloji ve eğitim seviyesi sürekli olarak artmasına rağmen çevresini kirletmemeyi bir türlü öğrenemiyor. Bu açıdan en kötü görüntüler denizler üzerinde oluşurken, Andrew Turton ve Pete Ceglinski tarafından hazırlanan Seabin basit ancak etkili bir temizlik sunuyor.
Indiegogo üzerinde 230 bin dolar toplamayı hedefleyen ve şimdiye kadar 85 bin dolar toplayan Seabin, deniz temizliği için çöp kutusu görevi gören bir su filtreleme sistemi. Özellikle kirliliğin en çok dikkat çektiği ve biriktiği liman bölgelerinde işe yarayabilecek şekilde tasarlanan cihaz, konumlandırıldıktan sonra deniz / okyanus suyunu içerisinden geçiriyor ve bütün kirleri toplayarak daha temiz bir ortam yaratılmasına yardımcı oluyor.
Basit ancak gerçekten işe yarayan etikili bir çözüm sunan Seabin projesi, Turton ve Ceglinski'nin işlerini bırakıp kendileri adadıkları bir proje olarak tamamen temiz denizleri hedefliyor. Elde taşınabilecek bir boyutta tasarlanan cihaz, 7/24 görev yapabiliyor, ucuza üretilebiliyor, düşük bakım masrafı çıkartıyor ve limandaki su pompaları ile rahatlıka çalışabiliyor. Seabin aynı amanda özel filtreler yardımıyla sudaki yağı (Petrol vb.) da temizleyebiliyor.
Geleceğe yönelik büyük potansiyel vaadeden Seabin projesine en az 2$ bağış ile buradan destek olabilir, süreci açıklayan videoyu ise aşağıda izleyenilirsiniz. Ürüne 2016 Kasım ayında sahip olmak içinse 3825$ ödenmesi gerekiyor.
Deniz temizliği için basit ancak etkili çözüm: Seabin
 

https://www.indiegogo.com/projects/cleaning-the-oceans-one-marina-at-a-time#/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ylmzsngl 3 yıl
Binlerde TL verip temizleme araçları ile toptan da temizlesen, çöpün atıldığı anda dışarı fırlatacak bir mekanizma da kursan fayda etmez. Mantığın değişmesi gerekir. İnsanlığğın geldiği noktada kendimizle övünürken neden doğayı böyle mahfediyoruz bunu çözmek gerekir. Atmazsan Toplamazsın! Ama yinede, bu tür videolar ya da böyle basitte olsa araçlarla çevre bilinci oluşturulması için bir adım atıldığını düşünüyorum. Yinede ümitliyim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 3 yıl
videoda maksatli detay eksiklikleri var,sanildigi kadar basit olmamali.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 3 yıl
Bu tarz işlerde maliyet önemlidir, yaygınlaşması ve heryerde kullanılabilmesi için maliyeti çok düşürülmeli. Pompa gerektirmesi ise ayrı bir sıkıntı.
Fiziği kendi faydasına kullanan daha basit ve ucuz, güç gerektirmeyen bir tasarım olmalı. O zaman yaygınlaşır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheLastNinja 3 yıl
Limandaki su pompaları ile çalışabiliyor denmiş haberde.
Zannedersem uzun borunun çıkış kısmından pompa vakum etkisi yapıyor ve suyu çekiyor.
O zaman filtreden geçen her şeyi yakalamış oluyor. Çok süper bir şey değil ve o fiyatı
da hak etmiyor sanırım. Tabii Dünyadaki denizlerin tertemiz olmasını dilerdim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
infom@n 3 yıl
Sutyenden daha mantıklı :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ukilavuz 3 yıl
Gerçekten işe yararsa fiyat öneli değil ama buna para verilceğine insanlara denize bir şey atmamasını öğretmek daha iyi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
112112acil 3 yıl
içine çuval dikilmiş çöp tenekesi :P 3825$
çok harika ya bütün denizleri kurtarır.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gcb1903 3 yıl
Ya bırak bu ayakları. 3825 dolara şu basit filtreyi satıyor. 10.000 lira verecem de denizden iki tane çöp çekecek. 10 tanesi fiyatına büyük temizleyici gemilerden kiralarım bir günde pırıl pırıl eder körfezi.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
*siteci* 3 yıl
Anladığım kadarıyla suya sokulduğu boru aynı zamanda alttan suyu çekiyor ve karadaki pompa da başka bir boru vasıtasıyla temiz suyu tekrar denize bırakıyor. Ben başta kovayı suya bırakacaz o her yeri yüzerek temizleyecek sandıydım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GunslingeR085 3 yıl
94 tane sifariÅŸ verdim daha sonra 2 katÄ±na satarÄ±m belki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qrolica 3 yıl
deniz suyu seviyesi neden eşitlenmiyo anlamadım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
yakazza +160 deoks +136 FFadeleSS +126 GasiOr +123 Chagotta +118 Mr. Jingles +116 khaos +87 Zeki KAYNAK +85 kuzgun_ +83 The Balance +80
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5678 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
The Seabin Project, temizlik ve
4 etiket daha Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Can Tunçer deniz
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl SpaceX'in tarih yazdığı anlara fotoğraflar ile göz atın 3 yıl App Store'da uygulama ve oyunlar için "0,59TL" kampanyası 3 yıl Sanal gerçeklik için mıknatıs ile parmak takibi 3 yıl WhatsApp'a görüntülü görüşme desteği 3 yıl Aqua Computer, Skylake işlemcilere yönelik olarak bir ara parça geliştirdi 3 yıl Razer'dan Leviathan kablosuz ses sistemi serisine minik üye 3 yıl LeTV Max Pro ultrasonik parmak izi okuyucu ile gelebilir 3 yıl AMD, oyun geliştirmeyi GPUOpen girişimi ile kolaylaştırıyor 3 yıl Evernote Scannable Döküman Tarama Uygulaması "En hızlı döküman tarama" 3 yıl Apple mağazaları, engelli müşterilere yönelik aksesuar satışlarına başlıyor 3 yıl 2015'te Türkiye'de Steam üzerinden en çok satılan oyunlar 3 yıl Vulkan arayüzü son hazırlıklarını yapıyor 3 yıl Microsoft, Talko'yu satın aldı 3 yıl Samsung işitme cihazı pazarına giriş yapıyor 3 yıl Samsung, Galaxy S6 Marshmallow güncellemesi için beta sürecini başlattı 3 yıl BTK, 2015 yılının üçüncü çeyreği için resmi rakamları paylaştı 3 yıl Lexus'dan ilginç bir konsept daha: Buz tekerlek 3 yıl Microsoft'un giriş seviyesindeki yeni savaşçısı Lumia 650 gün yüzüne çıktı 3 yıl China Mobile, Galaxy S7'nin Mart ayında duyurulacağını doğruladı 3 yıl Yasaklanan web siteleri artık "451" hatası verecek 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Deniz temizliği için basit ancak etkili çözüm: Seabin Sonraki BMW ve Nissan araç şarj istasyonları için iş birliği yapıyor 3 yıl Samsung "SideSync" Marshmallow desteği aldı 3 yıl Brother ile Türkiye yazıcı pazarını konuştuk 3 yıl LG akıllı televizyonlarına webOS 3.0 geliyor 3 yıl Tesla'dan Spotify Premium hediyesi 3 yıl Yeni nesil LG V10, firmanın kendi yonga seti ile gelebilir 3 yıl Facebook'un iOS uygulamasına "Live Photos" desteği 3 yıl Google'ın otonom aracını Ford üretebilir 3 yıl SpaceX, Falcon 9 ile başarılı olarak dikey iniş gerçekleştirdi 3 yıl Zeptolab, uygulama içi satın alımlarda yenilikçi bir sistem deniyor 3 yıl iPhone 5 ve 5S modellerindeki Wi-Fi hatası davalık oldu 3 yıl 360 derece maç yayınları yakın, teknoloji başarıyla kullanıma geçti 3 yıl SpaceX'in en güçlü roketi bu gece uzaya fırlatılacak 3 yıl Star Wars: Güç Uyanıyor'a gitmeden bu uygulamaları mutlaka görün 3 yıl Gelecek yıl akıllı telefonların yüzde 25'inde Force Touch teknolojisi olacak 3 yıl ZTE'nin yeni devi Axon Max resmiyet kazandı 3 yıl Futuremark, sanal gerçekliğe yönelik VRMark benchmark testini beta sürecine sokuyor 3 yıl Uygulama Haber : Sinirlerinizi Alt Üst Edecek 5 Oyun 3 yıl 2015 yılının 1000 TL altı en iyi akıllı telefonları 3 yıl Efsanevi Pinball, Kickstarter ile sanal gerçekliğe geliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
TV satışlarını hareketlendirmek için
DH Forum
Gerçek Linux çekirdeği Windows alt
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim