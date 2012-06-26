DensBits ve Seagate 'SSD' geliştirmek için bir araya geliyor





http://www.slashgear.com/seagate-and-densbits-announce-development-partnership-for-ssds-26235620/

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Seagate, bireysel ve kurumsal pazarları hedefleyen SSD'ler geliştirmek üzere DensBits ile ortaklığa gideceğini açıkladı.Bu ortaklık kapsamında, Seagate tarafından DensBits'e bir varlık yatırımı yapılacağı belirtilirken yatırımın miktarı konusunda bilgi verilmedi. Şirketler ortaklık çerçevesinde tüketicilere dayanıklı, düşük maliyetli ve yüksek performanslı SSD’ler sunmayı planlıyor. Ayrıca Densbits’in bellek modem denetleyici entegresini, Seagate’nin çeşitli depolama ürünlerinde göreceğimiz belirtiliyor. Ortaklık kapsamında ortaya çıkacak SSD’lerin piyasaya çıkış tarihi ve fiyat aralığı hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.Bu ortaklığın SSD'lerin kalite, fiyat ve performanslarında kullanıcılara ne gibi faydalar sağlayacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.