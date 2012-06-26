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DensBits ve Seagate 'SSD' geliştirmek için bir araya geliyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Seagate, bireysel ve kurumsal pazarları hedefleyen SSD'ler geliştirmek üzere DensBits ile ortaklığa gideceğini açıkladı.

Bu ortaklık kapsamında, Seagate tarafından DensBits'e bir varlık yatırımı yapılacağı belirtilirken yatırımın miktarı konusunda bilgi verilmedi. Şirketler ortaklık çerçevesinde tüketicilere dayanıklı, düşük maliyetli ve yüksek performanslı SSD’ler sunmayı planlıyor. Ayrıca Densbits’in bellek modem denetleyici entegresini, Seagate’nin çeşitli depolama ürünlerinde göreceğimiz belirtiliyor. Ortaklık kapsamında ortaya çıkacak SSD’lerin piyasaya çıkış tarihi ve fiyat aralığı hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Bu ortaklığın SSD'lerin kalite, fiyat ve performanslarında kullanıcılara ne gibi faydalar sağlayacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://www.slashgear.com/seagate-and-densbits-announce-development-partnership-for-ssds-26235620/ Yorum Yaz
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dreamblue35 6 yıl en beğenilen
hakkaten kaç yıl oldu ssd çıkalı halen alıcaz diye ağzımızın suyu akıyor fiyatlar son kullanıcı için alınabilir seviyede değil alamıyoruz
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schaffnertpm 6 yıl
HDD pazarında tecrübeli bir oyuncu umarım aynı başarıyı SSD pazarında da sürdürebilir..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
.
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asterisk* 6 yıl
alikiziltoprak
Ben SSD konusunda Samsungdan bekledim bir atak, ama adamlar hazır HDD işini de çıkardılar ellerinden.

samsung'un üretmediği bir şey yok merak etme. ssd de üretiyorlar.
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alikiziltoprak 6 yıl
Ben SSD konusunda Samsung'dan bekledim bir atak, ama adamlar hazır HDD işini de çıkardılar ellerinden.
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DH Misafiri 6 yıl
seagateden beklenen hamle ssd ye yatırım ve rekabet şart :)
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hayyam_karadenizli 6 yıl
Türkiye HDD fiyatıyla yurtdışı SSD fiyatı kıyaslanırsa 256 GB SSD alır herkes ama şu da varki, yurtdışından aldıktan sonra 95$'a 2 TB HDD'de alınabilir.
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MyCoDeR 6 yıl
Geç bile kaldılar wd'de girse şöyle bi şenlense ssd pazarı ne güzel olucak.
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hacı.basat 6 yıl
Yurtdışından alabilenler için uygun, 256 GB 165 dolara bulunabiliyor, bilgilerinizi toparlamakta zorlanıyorsanız yanına BD-Yazıcı şart, o da 65 dolar.
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Pardus Linux 6 yıl
Seagate nedense geç kaldı SSD pazarına, umarım biraz uygun fiyatlı ürünlerle pazara giriş yaparda bizlerde faydalanabiliriz. HDD pazarında tecrübeli bir oyuncu umarım aynı başarıyı SSD pazarında da sürdürebilir...
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Normandia_06 6 yıl
Daha ssdler kullanılabilir değil ki.. Seagate de zaten farkına varmış bunun daha çok geliştirilmesi lazım şimdi ki ssdler 24 saat açık bir pc de kullanıldığında 1 sene sonra son nefesini veriyor ölüyor... hemde aşırı pahalı hala.. 120 gb 50 dolardan fazla etmez üretim maliyeti bu fiyatın dahada altında :D flash diskler gibi ucuz olsa bunu anlarım da şimdi ssdye o kadar para verildiğine değmez :) 3-4 sene sonra alınmalı bence hem daha dayanaklı daha uzun ömürlü hemde fiyatları daha makul olacaktır...şimdi 120 gb bir ssdye bilmem kaç dolar verenlerde ''vayy be zamanında kaç dolar verip almıştık şimdi sudan ucuz'' diyecekler :D
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dreamblue35 6 yıl en beğenilen
hakkaten kaç yıl oldu ssd çıkalı halen alıcaz diye ağzımızın suyu akıyor fiyatlar son kullanıcı için alınabilir seviyede değil alamıyoruz
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