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Destekli uygulamalara Facebook hesabı üzerinden giriş sistemi konusunda güncelleme yapıldı

5 yıl
362
1
2
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünyanın en popüler sosyal ağı olarak gösterilen Facebook, bilindiği üzere destekli uygulamalara ya da servislere kişilerin kendi hesapları üzerinden erişim imkanı sağlayabiliyor. Bu konuda yeni bir güncellemeye kavuşan servis, bundan böyle giriş yapılan uygulama bildirimlerinin kişilerin Facebook zaman tüneli ya da diğer arkadaşlarının sayfalarında paylaşılması konusunda kullanıcılardan izin isteyecek. Kullanıcı izin vermezse kendisinin ve arkadaşlarının Facebook sayfası üzerinde herhangi bir içerik paylaşılmayacak ancak istenirse daha sonra verilen bir onay ile yeniden paylaşım yapılabilecek.
Yapılan bu güncelleme ile büyük ölçüde istenmeyen paylaşımların önüne geçilebileceği tahmin ediliyor.


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DH Misafiri 5 yıl
facebook hesabima giremiyorum.bir problem var. yardımcı olurmusunuz
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Poochyena 5 yıl
güzelmişş
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