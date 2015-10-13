Detaylı batarya bilgisi veren Mac uygulaması Battery Guru artık ücretsiz

FelixDev adlı geliştirici tarafından OSX 10.6 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan Battery Guru, uzun bir aradan sonra yeniden ücretsiz yapıldı.

Yüklediği sistemlerin üst barına yerleşen ve Macbook ailesi için hazırlanan Battery Guru uygulaması, temel olarak dahili bataryanın detayları hakkında bilgiler veriyor. Bu bilgiler arasında bataryanın orijinal kapasitesi, mevcut kapasitesi, mevcut kullanım seviyesi, üretim tarihi, sıcaklığı ile şarj döngüsü gibi detaylar yer alıyor ve böylece batarya hakkındaki bazı soru işaretleri ortadan kaldırılabiliyor.

Daha önce 24 TL'ye satılan Battery Guru, an itibariyle aşağıdan ücretsiz elde edilebiliyor.