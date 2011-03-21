Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dev satın alma: T-Mobile USA, 39 milyar dolar karşılığında AT&T'nin oluyor

8 yıl
7,6b
1
8
Cep Telefonu Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Amerika'nın en büyük telefon operatörlerinden AT&T, Deutsche Telecom kontrolündeki T-Mobile USA'i 39 milyar dolara satın alıyor. T-Mobile USA'den gelen 34 milyon kullanıcıyla birlikte ülkenin en büyük operatörü haline gelecek olan AT&T, 39 milyar doların 25 milyar dolarını nakit, 14 milyar dolarını ise şirketin %8'ine karşılık gelen hisse senedi ile ödeyecek. 12 ay içerisinde tamamlanması beklenen satın almayla AT&T en büyük operatör olduğu gibi aynı zamanda ülke genelindeki en geniş LTE ağını da kontrol edecek.

T-Mobile USA'in mevcut alt yapısıyla birlikte 4G LTE ağını Amerikan halkının %95'ine karşılık geklen 294 milyoın kişiye genişleten AT&T'nin bu adımı, T-Mobile USA kullanıcıları için bir başka öneme daha sahip zira ülke genelinde sadece AT&T ve Verizon tarafından sunulan iPhone 4'e artık AT&T kontrolündeki T-Mobile kullanıcıları da sahip olabilecek. Her iki üretici de mobil iletişim için GSM altyapısını kullandığından satın almanın teknik tarafta ciddi bir zorluk çıkarmadan tamamlanması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
oup59 8 yıl
AT&T'nin bu adımı, T-Mobile USA kullanıcıları için bir başka öneme daha sahip zira ülke genelinde sadece AT&T ve Verizon tarafından sunulan iPhone 4'e artık AT&T kontrolündeki T-Mobile kullanıcıları da sahip olabilecek
-----------------------------------------------------------------------------
T-Mobile su an icin boyle bir sey olmayacagina dair resmi aciklama yapti. Yani T-mobile da iPhone satmaya baslamayacak. Zaten el degistirme sureci 1 yil surecekmis. Ondan sonra da T-mobile diye birsey kalmayacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rainbow6 8 yıl
Zaten ondan satin aldi t-mobilenin cekim gucu verizondan bile iyi bence ve cok sayida kullanicisi var cok fazla tercih edilen bi firma hatta bazi planlari digerlerine gore pahali olmasina karsilik bir cok kisi tmobileyi tercih ediyor att icin cok karli bi anlasma ayni zamanda iphone satislarinda da artik att garanti daha cok tercih edilecek cunku cogu kisi bu telefonu alip tmobile hatlari icin kiriyodu verizonda sim kart diye bisi yokki simdi iphone satislarinida katlayacak tabi tmobilenin iphonede kullanimi gerceklesirse ... bu arada yasasin bende tmobile kullaniyodum :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
enoman 8 yıl
O değil de rakama bak hocam ya,şaka gibi 62 katrilyona denk geliyor.Bunun 40'ını da peşin veriyolar.Kim bu AT&T'nin sahibi Allah aşkına?Meksikalı milyardere rakip valla.


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
merttr 8 yıl
T mobile her ne kadar musteri tabanini genisletecek olsada verlzon hem cekim gucu hemde cazip fiyatlariyla yabana atilmamasi gereken bir oyuncu ki buna goz yumacagini sanmiyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
çok büyük bir satın alma.. peki t-mobile komple mi çıkacak acaba amerikan pazarından merak ediyorum.. sadece amerikadaki şirket için ödenen meblağ bence oldukça iyi.. haberi ilk okuduğumda dünya genelinde ki şirketleri anladım ama tek ülkeden satın alındığını okuyunca alınacak olan meblağın diğer ülkelerdeki şirketlerin yatırımı için ciddi bir meblağ olabileceğini düşündüm. ama at&t yaptığı yatırımlarla tekel olmak istiyormuş gibi de bir hava esiyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El Fuego 8 yıl
Abone basi 1000 dolar civari. Kistas degil elbette ama ucuz gibi...

DT neden satsin ki bu isletmeyi, Merkel denen irkci kadin nasil razi gelsin?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fashionality 8 yıl
cidden kötü bi durum ortaya çıkar eğer bu gerçekse.. amerika daki en kazık hattı at&t şimdi tekel olacağı için daha da kazık olacak.. bi de artık halkın neredeyse hepsi at&t kullanıyor olacağı için oradakilerin cihazlarını (özellikle iPhone ları) unlock yapmalarına da gerek kalmayacak ve muhtemelen unlock işiyle uğraşan çok fazla kişi kalmayacağı için cihazlardaki yazılımların yeni sürümleri için unlock daha geç çıkacak..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlessedSoul 8 yıl
T-Mobile kullanıcıları pek hoşnut değil durumdan. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl TTNET işyerim'in bütün detayları bu videoda 8 yıl TTNET ile yeni ADSL tarifelerini ve Fiber Internet'i konuştuk 8 yıl Gigabyte GTX 560 TI Super Overclock video inceleme "1GHz GPU, 4600MHz Bellek hızı!" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim