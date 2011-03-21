Dev satın alma: T-Mobile USA, 39 milyar dolar karşılığında AT&T'nin oluyor

Amerika'nın en büyük telefon operatörlerinden AT&T, Deutsche Telecom kontrolündeki T-Mobile USA'i 39 milyar dolara satın alıyor. T-Mobile USA'den gelen 34 milyon kullanıcıyla birlikte ülkenin en büyük operatörü haline gelecek olan AT&T, 39 milyar doların 25 milyar dolarını nakit, 14 milyar dolarını ise şirketin %8'ine karşılık gelen hisse senedi ile ödeyecek. 12 ay içerisinde tamamlanması beklenen satın almayla AT&T en büyük operatör olduğu gibi aynı zamanda ülke genelindeki en geniş LTE ağını da kontrol edecek.

T-Mobile USA'in mevcut alt yapısıyla birlikte 4G LTE ağını Amerikan halkının %95'ine karşılık geklen 294 milyoın kişiye genişleten AT&T'nin bu adımı, T-Mobile USA kullanıcıları için bir başka öneme daha sahip zira ülke genelinde sadece AT&T ve Verizon tarafından sunulan iPhone 4'e artık AT&T kontrolündeki T-Mobile kullanıcıları da sahip olabilecek. Her iki üretici de mobil iletişim için GSM altyapısını kullandığından satın almanın teknik tarafta ciddi bir zorluk çıkarmadan tamamlanması bekleniyor.