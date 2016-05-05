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Devasa otonom drone organ nakliyatında kullanılacak

Yılın ilk dönemlerinde duyurulan devasa otonom drone Ehang 184 havada kalış süresi ve taşıma kapasitesiyle ilgi çekmişti. Ehang 184 droneları artık organları taşımak için kullanılacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Çin merkezli UAV (İnsansız hava aracı) üreticisi Ehang, CES 2016 fuarında geliştirdiği yeni modeli tanıtmıştı. Otonom olarak hareket edebilen ve insan taşıyabilen Ehang 184, bünyesinde 8 pervaneye güç veren sekiz adet elektrik motoru taşıyor. Daha önce gördüğümüz konsept çalışmalardan farklı olarak gerçek anlamda görev yapabilecek durumda bulunan araç, tasarımsal olarak dev bir quadcopter gibi görünüyor ve kokpiti içerisinde herhangi bir pilotaj aracı bulundurmuyor.

Ehang 184'ün teknik özellikleri

Ehang'ın kullanmak için geliştirilen özel tablet uygulaması üzerinden gidilecek konumu girmek yeterli oluyor. Araç verilen bilgilere göre iniş dahil bütün işlemleri otonom şekilde kendisi hallediyor ve bu nedenle pilot lisansına dahi ihtiyaç olmadığı söyleniyor. Elektrikli motorlarıyla maksimum 106W / 142 hp güç verebilen ve 100 km hıza çıkabilen Ehang 184, 14.4 kWh batarya birimiyle ise 23 dakika boyunca havada kalarak 16 km kadar yol katedebiliyor.
Maksimum çıkabildiği yükseklik 3,500 metre olarak açıklanan ve 200 kg'lık toplam ağırlığıyla 120 kg yük taşıyabildiği teknik detaylarında yer alan Ehang 184, çanta gibi eşyalar için ufak bir bagaj barındırıyor ve yolcusuna 4G internet bağlantısı ile klima gibi önemli imkanları da sağlayabiliyor.  

Organlar Ehang 184 ile taşınacak

Biyoteknoloji firması Lung Biotechnology kısa bir süre önce Ehang ile anlaşarak önemli sayıda drone siparişi verdi. Firmaya 15 yıl içerisinde toplamda 1000 adet drone teslim edilecek. Bir drone'un yaklaşık 200 bin dolar fiyata sahip olduğunu göz önüne alırsak anlaşmanın boyutunun çok büyük olduğunu söyleyebiliriz.
Sipariş edilen drone'ların acil durumlarda kullanılması planlanıyor. Örneğin hasta için bir organ gerektiğinde, nakledilecek organ bu drone'lar aracılığı ile kısa bir sürede merkezden hastaneye ulaşabilecek. Yapay organ üretimi veya hayvan organlarının kullanılması gibi önemli konularda çalışmalar yapan firma önümüzdeki yıllarda drone'ları bu işler için kullanmakta kararlı gözüküyor. Her ne kadar bu senaryolar şimdilik hayal olsa da 15 yıl içerisinde gerçekleşmesi bir çok kişiyi şaşırtmayacaktır. 

http://www.theverge.com/2016/5/4/11582910/ehang-lung-biotechnology-drone-deliver-organs Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
gelecek sonunda geldi,trafik sorunu bitti 20 sene sonra herkeste bunlardan bir tane olacaktır...
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Psydia 3 yıl
Yazar arkadaşın türkçesi lens galiba
"Ehang 184 droneları artık organları taşımak için sırasında kullanılacak."
"Organlar Ehang 184 taşınacak"
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Tugrul_512bit 3 yıl
Zaten her yıl 5000 kişinin idamı ile elde ettikleri organlardan gerekli parayı karşılamışlardır fazlasıyla. Bedavaya gelmiştir bu araç. Artık daha hızlı organ nakli yapabildiklerine göre idamları da hızlandırırlar. Yılda 10000 mesela. Her biri 10 mahkumun organlarını taşısa 10 tanesini alacak kadar para çıkartır işte.
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halitozbasli 3 yıl
Aslında malzeme hazır tek eksiği APU(Auxiliary power unit) pili bağlayıp turbin motorlu jeneratör bagladınmı uçuş süresi diye bişi kalmaz.
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