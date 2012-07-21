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Dexter The Game 2, bu sonbaharda Android, iOS ve PC platformları için yayınlanacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Showtime, Ekim 2006'dan bu yana devam eden drama dizisi Dexter'ın hayranlarını sevindirecek yeni bir açıklamada bulundu. Ecko|Code ile birlikte geliştirdikleri Dexter The Game 2'nin bu sonbaharda çıkış yapacağı müjdelendi.
Dizinin formatından esinlenilerek oluşturulan yapımda, oyuncular Dexter Morgan'ı kontrol edecekler. Miami şehrinde yaya veya herhangi bir araçla özgürce dolaşabilecek, suç mahallinde araştırma yapacak, seri katilleri yakalamaya çalışacaksınız. Oynanış hakkında daha fazla detay için sonbaharı beklememiz gerekiyor.
İlk Dexter oyunu 2010'da çıkış yapmış ve oynanış süresinin yetersiz olduğu yönünde eleştiriler almıştı. Hayranlarının isteklerini dikkate aldıklarını ifade eden Ecko|Code CCO'su Marc Fernandez, ikinci oyunun asla bitmeyeceğini, oyuncuya sürekli yakalanacak katiller, çözülecek davalar sunacağını söyledi. Ayrıca daha gerçekçi bir oyun tecrübesi yaşatmak için Dexter Morgan'ın bizzat Michael C. Hall tarafından seslendirildiğini belirtelim.
30 Eylül'de ekranlara gelecek Dexter'ın yedinci sezonuyla aynı tarihte Android, iOS ve PC platformları için çıkış yapacağı duyurulan Dexter The Game 2, Showtime Networks üst düzey Distribütör Pazarlama başkan yardımcısı Laura Palmer tarafından "tartışmasız en iddialı proje" olarak nitelendiriliyor. Oyunun tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.droidgamers.com/index.php/game-news/android-game-news/4245-eckocode-and-showtime-teaming-up-to-bring-an-open-world-dexter-the-game-2-to-android Yorum Yaz
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darkman355 7 yıl
Güzel oyuna benziyor konusu da cok saglam.
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QdexterQ 7 yıl
WTH?!
umarım oyunun son hali değildir.
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MERCURY2000 7 yıl
Umarım oyun içi görüntülerdekinden daha iyi grafikle gelir.
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Lord Melkor 7 yıl
oyun ici goruntuler berbatti ama belki oynanis guzeldir umudu kesmemek lazim
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jovanovic 7 yıl
Ilk oyun komediydi...
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Hawaii 7 yıl
Bu heralde son sezondaki elemanın yaptığı oyun.
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UnInvited_Guest 7 yıl
İlk oyunu berbattı umarım bu birşeye benzer.
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