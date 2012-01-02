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DigiTimes : Küresel LCD TV satışları 2012 yılında yavaşlayacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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2011 yılı düz ekran televizyon modelleri açısından oldukça hareketli geçti. Pek çok firmanın Smart TV, 3D TV, LED TV modelleri piyasada boy gösterdi ve rekabete katıldı. Bununla birlikte istatistikler geçen yıl geniş ekran TV satışlarında yavaşlamanın başladığını gösteriyor. Bu yavaşlama bu yıl özellikle LCD TV sektörünü etkileyecek.

DigiTimes'ın endüstri kaynaklarına dayandırdığı tahminlere göre bu yıl LCD TV satışlarının 216 - 230 milyon arasında seyredeceği belirtiliyor. 2011 yılında toplamda 206 milyon LCD TV satılmıştı. Geçen yıla göre yaşanan artış yüzde 8-10 arasında olacak. Önceki yıllara göre bir yavaşlama sözkonusu.

LCD mönitör segmentinde de bu yıl düşüş yaşanması bekleniyor. Satışı gerçekleştirilecek LCD monitör sayısı 170 milyon civarında. Bu sayı geçen yıla göre biraz daha düşük bir oranda kaldı.

Televizyon pazarında bu yıl Apple'ın da muhtemel girişi neticesinde kızışacak rekabet karşısında Sony, Sharp, Samsung ve LG gibi firmaların yeni teknolojilerini daha hızlı tüketiciye sunacağı belirtiliyor. 

Ayrıca Intel'in WiDi teknolojisinin televizyonlarda daha fazla yer alacağı ve firmaların televizyon-mobil cihaz entegrasyonuna daha fazla önem vereceği de gelen bilgiler arasında.

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panelci 7 yıl
wrestler31
Televizyon pazarında bu yıl Appleın da muhtemel girişi neticesinde kızışacak rekabet karşısında Sony, Sharp, Samsung ve LG gibi firmaların yeni teknolojilerini daha hızlı tüketiciye sunacağı belirtiliyor. Arkadaş apple donanım üreticisimi bu haberdede yer almış LCD üretiminde düşüş haberini nasıl applea bağlarım diye çok uğraşmış haberi yazan İFANDiğer sayılan firmalara bak (Sony, Sharp, Samsung ve LG) apple hangisiyle boy ölçüşecek.Donanımı bu firmalardan temin eden bir firma neymiş TV üretimine girecekmiş ortalığı karıştıracakmış yavvvv git işine Bu haberi yazan kişi gidip Sony, Sharp, Samsung ve LGye apple bu işe girecek ve ortalığın tozunu attıracak dese Firmaların vereceği cevap şu olur Ya Hesap Bilmiyorsun Yada Hiç dayak yemedin

Dostum apple iphonun ve ipadin ve yine pclerinin donanımını kendi üretmiyor fakat pazarın en büyüklerinden biri şirket bazında en büyüğü ifan değilim ama kral çıplak,kaldiki modül üreten firmalar donanımın yüzde yüzünü kendi yapmaz onlarda dışardan modül ves.alır örn; samsung,lg,sharp .Yazdıkların biraz saçma olmuş apple girdiği her alanı sartığı için haberde yer verilmiş tv pazarlama sektöründe çalışan biri olarak applen piyasaya girmesi beni hem korkutuyor hemde heycanlandırıyor..
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xLmNt13 7 yıl
bence artacak artık herkes lcd ye geçiyor
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asaime 7 yıl
2011 de ki lcd satış hızının düşmesini 2012 deki euro 2012 ile bağlantılı olabileceği kanısındayım. İnsanlar genelde lcd lerini futbol şampiyonaları öncesi değiştiriyor. Buda 2012 de lcd satış miktarının beklenenden fazla olabileceğini işaret eder. İstatistiklere katılmıyorum.
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uLtRaTRim 7 yıl
Bi yere de katmayin Apple'i. Bu ne kardesim? Adamlar daha televizyon cikarmamis, cikaracagiz dememis, fabrikadan cekilen resimler bile yokken, niye 2012 televizyon satislarina katiyorsunuz ki Apple'i? Yeter.
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DH Misafiri 7 yıl
Çünkü çoğu insan evine artık aldı bir LCD.
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wrestler31 7 yıl
Televizyon pazarında bu yıl Apple'ın da muhtemel girişi neticesinde kızışacak rekabet karşısında Sony, Sharp, Samsung ve LG gibi firmaların yeni teknolojilerini daha hızlı tüketiciye sunacağı belirtiliyor.
Arkadaş apple donanım üreticisimi bu haberde'de yer almış
LCD üretiminde düşüş haberini nasıl apple'a bağlarım diye çok uğraşmış haberi yazan İFAN
Diğer sayılan firmalara bak (Sony, Sharp, Samsung ve LG) apple hangisiyle boy ölçüşecek.
Donanımı bu firmalardan temin eden bir firma neymiş TV üretimine girecekmiş ortalığı karıştıracakmış yavvvv git işine
Bu haberi yazan kişi gidip Sony, Sharp, Samsung ve LG'ye apple bu işe girecek ve ortalığın tozunu attıracak dese
Firmaların vereceği cevap şu olur Ya Hesap Bilmiyorsun Yada Hiç dayak yemedin
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halitozbasli 7 yıl
Normal aralarında kıran kırana rekabete girdiler milleti TV almaktan soğuttular. Her hafta yeni özellikli tvler cıkıp duruyor piyasaya ,çok acil tv ihtiyacı olmayan bekleyip piyasanın durulmasını bekler bence... Evde tv koycak yer kalmadı yahuu
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