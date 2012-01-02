DigiTimes : Küresel LCD TV satışları 2012 yılında yavaşlayacak

2011 yılı düz ekran televizyon modelleri açısından oldukça hareketli geçti. Pek çok firmanın Smart TV, 3D TV, LED TV modelleri piyasada boy gösterdi ve rekabete katıldı. Bununla birlikte istatistikler geçen yıl geniş ekran TV satışlarında yavaşlamanın başladığını gösteriyor. Bu yavaşlama bu yıl özellikle LCD TV sektörünü etkileyecek.





DigiTimes'ın endüstri kaynaklarına dayandırdığı tahminlere göre bu yıl LCD TV satışlarının 216 - 230 milyon arasında seyredeceği belirtiliyor. 2011 yılında toplamda 206 milyon LCD TV satılmıştı. Geçen yıla göre yaşanan artış yüzde 8-10 arasında olacak. Önceki yıllara göre bir yavaşlama sözkonusu.





LCD mönitör segmentinde de bu yıl düşüş yaşanması bekleniyor. Satışı gerçekleştirilecek LCD monitör sayısı 170 milyon civarında. Bu sayı geçen yıla göre biraz daha düşük bir oranda kaldı.





Televizyon pazarında bu yıl Apple'ın da muhtemel girişi neticesinde kızışacak rekabet karşısında Sony, Sharp, Samsung ve LG gibi firmaların yeni teknolojilerini daha hızlı tüketiciye sunacağı belirtiliyor.





Ayrıca Intel'in WiDi teknolojisinin televizyonlarda daha fazla yer alacağı ve firmaların televizyon-mobil cihaz entegrasyonuna daha fazla önem vereceği de gelen bilgiler arasında.