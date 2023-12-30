LG WebOS televizyonlara 5 yıl güncelleme garantisi

LG WebOS televizyonlarda yeni dönem
Günümüzde artık akıllı televizyonlar standart televizyonların yerini almaya başladı. Sadece kablodan gelen yayın haricinde tüketiciler internet üzerinden de içerik izlemek istiyor. Bu da akıllı televizyon segmentinin büyümesini sağlıyor.
İşin içine artık işletim sistemi girdiği için uydulu televizyon anlayışı da ortadan kayboldu. Uygulamalara uyum sağlamak ve güvenliği üst seviyede tutmak için akıllı televizyonlarda güncelleme zorunlu. Bu da tüketiciler için dikkat edilmesi gereken yeni bir alan haline geldi.
Üreticiler belirli bir süre boyunca akıllı televizyonlara güncelleme desteği veriyor. Sektörün devlerinden LG ise çıtayı daha da yukarı çıkardı. 2024 model LG WebOS akıllı televizyonlar 5 yıl güncelleme garantisi ile gelecek. WebOS lisansı alarak kendi televizyonlarını satan üreticilerin ise güncellemeleri kendi inisiyatiflerinde. Güncelleme garantisi sadece LG televizyonlar için geçerli olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.