LG WebOS televizyonlara 5 yıl güncelleme garantisi

Tam Boyutta Gör Akıllı telefonlarda ve tabletlerde gördüğümüz uzun yıllara yayılan işletim sistemi güncellemeleri akıllı televizyonlara da geliyor. Sektörün önemli isimlerinden olan LG, akıllı televizyonları için önemli bir karar aldı.

LG WebOS televizyonlarda yeni dönem

Günümüzde artık akıllı televizyonlar standart televizyonların yerini almaya başladı. Sadece kablodan gelen yayın haricinde tüketiciler internet üzerinden de içerik izlemek istiyor. Bu da akıllı televizyon segmentinin büyümesini sağlıyor.

LG, 5 yıl güncelleme alacak 2024 QNED TV serisini tanıttı 19 sa. önce eklendi

İşin içine artık işletim sistemi girdiği için uydulu televizyon anlayışı da ortadan kayboldu. Uygulamalara uyum sağlamak ve güvenliği üst seviyede tutmak için akıllı televizyonlarda güncelleme zorunlu. Bu da tüketiciler için dikkat edilmesi gereken yeni bir alan haline geldi.

Üreticiler belirli bir süre boyunca akıllı televizyonlara güncelleme desteği veriyor. Sektörün devlerinden LG ise çıtayı daha da yukarı çıkardı. 2024 model LG WebOS akıllı televizyonlar 5 yıl güncelleme garantisi ile gelecek. WebOS lisansı alarak kendi televizyonlarını satan üreticilerin ise güncellemeleri kendi inisiyatiflerinde. Güncelleme garantisi sadece LG televizyonlar için geçerli olacak.

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LG WebOS televizyonlarda yeni dönem