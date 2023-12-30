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    LG WebOS televizyonlara 5 yıl güncelleme garantisi

    2024 yılından itibaren üretilen ve satışa sunulan tüm LG WebOS akıllı televizyonlar 5 yıl güncelleme garantisi alacak. Firma sektörde iddialı bir çıkış yapıyor. 
    LG WebOS Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefonlarda ve tabletlerde gördüğümüz uzun yıllara yayılan işletim sistemi güncellemeleri akıllı televizyonlara da geliyor. Sektörün önemli isimlerinden olan LG, akıllı televizyonları için önemli bir karar aldı.

    LG WebOS televizyonlarda yeni dönem

    Günümüzde artık akıllı televizyonlar standart televizyonların yerini almaya başladı. Sadece kablodan gelen yayın haricinde tüketiciler internet üzerinden de içerik izlemek istiyor. Bu da akıllı televizyon segmentinin büyümesini sağlıyor.

    İşin içine artık işletim sistemi girdiği için uydulu televizyon anlayışı da ortadan kayboldu. Uygulamalara uyum sağlamak ve güvenliği üst seviyede tutmak için akıllı televizyonlarda güncelleme zorunlu. Bu da tüketiciler için dikkat edilmesi gereken yeni bir alan haline geldi.

    Üreticiler belirli bir süre boyunca akıllı televizyonlara güncelleme desteği veriyor. Sektörün devlerinden LG ise çıtayı daha da yukarı çıkardı. 2024 model LG WebOS akıllı televizyonlar 5 yıl güncelleme garantisi ile gelecek. WebOS lisansı alarak kendi televizyonlarını satan üreticilerin ise güncellemeleri kendi inisiyatiflerinde. Güncelleme garantisi sadece LG televizyonlar için geçerli olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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