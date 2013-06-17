Digital Film Tools, Film Stocks eklentisini 1.5 sürümüne güncelledi

Sektörün öne çıkan fotoğraf uygulamaları Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Elements, Adobe Photoshop Lightroom, Apple Aperture ve video uygulamaları Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, Apple Final Cut Pro ve Apple Motion ile uyumlu olarak çalışan Film Stocks eklentisi, geliştirici Digital Film Tools tarafından 1.5 sürümüne güncellendi.

Kullanıcılara 288 farklı analog fotoğraf film filtresi, farklı film markalarına özel renk ayarlamaları, eski fotoğraf teknikleri, özel maskeleme ve katman özellikleri sağlayan Film Stocks, 1.5 sürümü ile GPU hızlandırma desteğine, 32-bit görüntü işleme özelliğine, birçok hata çözümüne ve ara yüz değişikliğine kavuşmuş durumda.

Digital Film Tools tarafından geliştirilen Film Stocks 1.5 uygulaması, fotoğraf düzenleme yazılımları için 95$, video yazılımları için ise 195$ fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinde satın alınabiliyor.





http://www.digitalfilmtools.com/filmstocks/?tab=2#TabbedPanels1