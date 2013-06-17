Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Digital Film Tools, Film Stocks eklentisini 1.5 sürümüne güncelledi

5 yıl
593
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Digital Film Tools, Film Stocks eklentisini 1.5 sürümüne güncelledi
Sektörün öne çıkan fotoğraf uygulamaları Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Elements, Adobe Photoshop Lightroom, Apple Aperture ve video uygulamaları Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, Apple Final Cut Pro ve Apple Motion ile uyumlu olarak çalışan Film Stocks eklentisi, geliştirici Digital Film Tools tarafından 1.5 sürümüne güncellendi.
Kullanıcılara 288 farklı analog fotoğraf film filtresi, farklı film markalarına özel renk ayarlamaları, eski fotoğraf teknikleri, özel maskeleme ve katman özellikleri sağlayan Film Stocks, 1.5 sürümü ile GPU hızlandırma desteğine, 32-bit görüntü işleme özelliğine, birçok hata çözümüne ve ara yüz değişikliğine kavuşmuş durumda.
Digital Film Tools tarafından geliştirilen Film Stocks 1.5 uygulaması, fotoğraf düzenleme yazılımları için 95$, video yazılımları için ise 195$ fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinde satın alınabiliyor.


http://www.digitalfilmtools.com/filmstocks/?tab=2#TabbedPanels1 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Ultrabook Dünyası: Haswell işlemcili yeni ultrabook'lar ve dahası... 5 yıl Acer yeni ultrabook ve tabletlerini özel bir defile ile lanse etti 5 yıl Android için CPU-Z uygulaması çıktı: Akıllı telefon ve tabletinizin donanımsal detayları... [Video] 5 yıl Gigabyte'ın Z87 çipsetli yeni nesil hız aşırtma anakartlarına yakından bakıyoruz Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim