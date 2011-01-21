Digitimes: HTC'nin Android tableti ''Flyer'' mart ayında Amerika'da satışa sunulabilir

Apple, Samsung, LG Mobile, Motorola ve RIM (BlackBerry)'nin ardından HTC de bu duruma sessiz kalmayarak yeni tabletler üzerinde çalışıyor. DigiTimes'dan gelen bilgilere göre HTC, bu yıl 3 farklı tablet ile karşımıza çıkacak.

Telefon komponent tedarikçileri, HTC'nin mart ayında Amerika pazarına Flyer olarak isimlendirilen tabletini sunacağını belirtiliyorlar. Ayrıca Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemini kullanması beklenen tabletin (Android 3.0 ''Honeycomb'' güncellemesi sonradan kullanıma sunulacak), HTC Desire'ın büyütülmüş versiyonunu anımsattığı iddia etmekteler.

RIM'ın PlayBook'u ve Motorola'nın Xoom'uyla rekabet etmesi beklenen Flyer'ın, Amerika dışındaki pazarlara 2011'in 2. çeyreğinde giriş yapacağı; diğer iki tabletin (Android 3.0 ile gelebilirler) ise haziran ayında boy göstereceği söylenmekte.