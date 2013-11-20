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Digitimes: iPhone 5c'nin üretim hacmi hızla azalıyor

5 yıl
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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Digitimes: iPhone 5c'nin üretim hacmi hızla azalıyor

Konu iPhone 5c olduğunda gelen haberler ya üretimin azaltılması ya da düşük talebi ortaya koyan istatistiklerle ilgili oluyor.iPhone 5c ile ilgili bu son haberimiz de aynı çizgide.

Foxconn'un iPhone 5c üretimini durduracağıyla ilgili iddiadan sonra şimdi de iPhone 5c'nin üretiminin yaklaşık %70'inden sorumlu olan Pegatron'un üretim hacmini yarıya düşüreceği iddia edildi.

Digitimes'ın endüstriyel kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Apple, iPhone 5c üretimi için Pegatron'a verdiği siparişleri %50 oranında azaltarak; bazı üretim ekipmanların üretimden çıkartılmasını istedi.

Pegatron ise bu iddiayı hemen yalanlayarak mevcut üretim hacminde herhangi bir değişiklik olmadığının altını çizdi.

Daha önceki haberlerimizde sizlere aktardığımız gibi iPhone 5c'nin üretimi Pegatron ve Foxconn arasında 7-3 oranında paylaştırılmakta idi. Ancak kısa bir süre önce Foxconn'un iPhone 5c üretimine son vererek kaynaklarını iPhone 5s'in üretimine yönlendireceği iddia edilmişti.


http://www.digitimes.com/news/a20131120PD207.html Yorum Yaz
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fm.karahan 5 yıl en beğenilen
Bu kaçıncı haber ya?
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General. 5 yıl
5S ile arasında 100$ var satılmaması normal ancak fiyat 1500tl seviyesini geçmeseydi durum tam tersi olurdu
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Rikudou Sennin. 5 yıl
bedava verseler alıırım
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nepasvior 5 yıl
Bunu da anlamak mümkün değil, media marktta gördüm, apple ilk defa düzgün bi renk seçeneği koymuş, üstelik plastik olması çok daha hoş duruyor kodaman özentisi aleminyuma göre, 5c kesinlikle 5s ten çok daha şık ve hoş, 5s zaten bildiğimiz apple aynısı, insanların içi kararmış, gidip siyah veya beyaz telefon alıyorlar sürekli, bari ekranları da siyah beyaz yapsınlar tam olsun
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okan_cehapelioglu 5 yıl
dua ediyorum inşallah cinli üreticiler dahada büyür yoksa bu kan emicilere muhtaç kalacağız
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onurair 5 yıl
Bayılıyorum digitimes a cidden herkesin bildiğini analiz edip haber niteliği kazandıran değerli şirket
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Z.İbrahimovic10 5 yıl
Bence polİkarbon olmasından harİç satılmamasına neden olan şey renklerİ çok İtİcİ ne bİleyİm İnsan bİ turkuaz yapar mavİ yerİne o armut sarısı yerİne deadam gİbİ altın rengİ kullanılsaydı en azından daha fazla başarı elde ederlerdİ
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borukuzen 5 yıl
Apple kötü bir cihaz yapmadı fakat fiyat konusunda kötü bir yol izledi ne yazıkki.amacı daha uygun fiyatlı bir 5c üretmek olmalıydı.Ama gel gör ki Iphone 5'in renkli hali ortaya çıkınca fiyatta Iphone 5'e yok yakın oldu.bu neticede 5c insanlara cazip gelmedi.
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doctor5945 5 yıl
neden o zaman iphone 3g ve 3gs modeline cam yada çelik olmadığı halde 2500tl bayıldı yurdum insanı bu kadar polikarbon düşmanlığı yapılıyorda, neden dünyanın en çok satan telefonu samsung oluyor note3 dahil plastikten yaptığı halde 2200 tl ye sattıgı halde bunların izahı varmı çamur atmayın almıyorsanız ip6 cıkana kadar bu fiyatlar böyle satılmaya devam edecek bu cihaz renkli iphone kullanacaklar için yapılmış beğenmeyen zaten 5s alır geçer.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
genelde apple cihazları prestij cihazları olarak algılandığından dolayı,cam metal derken aradan polikarbon yani dayanıklı plastik görünümündeki cihaza kimse o kadar para vermez.malzeme kalitesini düşürmek ,yüksek kar etmek , fiyatlandırma hataydı tek telefon çıkarsa daha iyi idi.bizde telefonla hava atmak meşhurdur bunu masaya koysan millet çin malı çakma telefon zanneder dalga geçer.
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fm.karahan 5 yıl en beğenilen
Bu kaçıncı haber ya?
Başka haber mi yok?
Yeni haber bulamayacak kadar aciz misiniz?
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senersongur 5 yıl
Bari elindeki stoklari 700-800TL araliginda promosyon yapip eritseler.
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