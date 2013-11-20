Digitimes: iPhone 5c'nin üretim hacmi hızla azalıyor

Konu iPhone 5c olduğunda gelen haberler ya üretimin azaltılması ya da düşük talebi ortaya koyan istatistiklerle ilgili oluyor.iPhone 5c ile ilgili bu son haberimiz de aynı çizgide.

Foxconn'un iPhone 5c üretimini durduracağıyla ilgili iddiadan sonra şimdi de iPhone 5c'nin üretiminin yaklaşık %70'inden sorumlu olan Pegatron'un üretim hacmini yarıya düşüreceği iddia edildi.

Digitimes'ın endüstriyel kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Apple, iPhone 5c üretimi için Pegatron'a verdiği siparişleri %50 oranında azaltarak; bazı üretim ekipmanların üretimden çıkartılmasını istedi.

Pegatron ise bu iddiayı hemen yalanlayarak mevcut üretim hacminde herhangi bir değişiklik olmadığının altını çizdi.

Daha önceki haberlerimizde sizlere aktardığımız gibi iPhone 5c'nin üretimi Pegatron ve Foxconn arasında 7-3 oranında paylaştırılmakta idi. Ancak kısa bir süre önce Foxconn'un iPhone 5c üretimine son vererek kaynaklarını iPhone 5s'in üretimine yönlendireceği iddia edilmişti.

http://www.digitimes.com/news/a20131120PD207.html