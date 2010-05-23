Dikkat: Facebook'ta dağıtılan bir video için virüs uyarısı yapılıyor

Milyonlarca kullanıcısıyla Facebook, dünyanın en büyük sosyal ağı olduğu gibi aynı zamanda en çok ziyaret edilen siteleri arasında yer alıyor. Kullanıcı sayısı fazla olunca, kötü niyetli kullanıcıların hedefi haline gelen Facebook'ta yeni bir virüs dalgası yayılıyor. "Distracting Beach Babes" isimli bir video paylaşımı ile malware (kötü amaçlı yazılım) dağıtıldığı bildiriliyor.

Peki bu virüs karşısında neler yapılmalı ? Uzmanlar, dikkatli incelenmeden paylaşılan hiç bir linke tıklanmaması gerektiğini, "Distracting Beach Babes" videosunu paylaşanların bu videoyu sayfalarından silmeleri ve ardından sistemlerini güncel bir virüs yazılımı ile taramalarını ve şifrelerini değiştirmelerini tavsiye ediyorlar.

http://www.sophos.com/blogs/gc/g/2010/05/22/distracting-beach-babes-video-attack-hits-facebook-users/