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Dikkat: Facebook'ta dağıtılan bir video için virüs uyarısı yapılıyor

9 yıl
24,5b
1
32
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Milyonlarca kullanıcısıyla Facebook, dünyanın en büyük sosyal ağı olduğu gibi aynı zamanda en çok ziyaret edilen siteleri arasında yer alıyor. Kullanıcı sayısı fazla olunca, kötü niyetli kullanıcıların hedefi haline gelen Facebook'ta yeni bir virüs dalgası yayılıyor. "Distracting Beach Babes" isimli bir video paylaşımı ile malware (kötü amaçlı yazılım) dağıtıldığı bildiriliyor.

Peki bu virüs karşısında neler yapılmalı ? Uzmanlar, dikkatli incelenmeden paylaşılan hiç bir linke tıklanmaması gerektiğini, "Distracting Beach Babes" videosunu paylaşanların bu videoyu sayfalarından silmeleri ve ardından sistemlerini güncel bir virüs yazılımı ile taramalarını ve şifrelerini değiştirmelerini tavsiye ediyorlar.


http://www.sophos.com/blogs/gc/g/2010/05/22/distracting-beach-babes-video-attack-hits-facebook-users/ Yorum Yaz
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MMX 166 7 yıl
bır uygulama yahut reklam benden ızınsız arkadas lıstemdekı kullanıcıların duvarına reklam paylasmakta.
uygulamalar sekmesınde bunu goremedım. ne yapmam lazım?
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MMX 166 7 yıl
bu reklam hem benım hem de arkadas lıstemdekılerın duvararına yollanıyor.uygulamalarda boylen bır sey yok.daha dogrusu uygulamalarda hıcbırsey yok.kaldırdım.
acaba ne yapmam lazım.
sıfreyı degıstırdım





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fsunnetci 9 yıl
Tık tık tıklasana haydi durma tıklasana İsmail Yk :)
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Janeiro 9 yıl
Herşey için çok geç bi abazalıkla tıkladım çok pişmanım
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thengir 9 yıl
Türk erkeklerine bu videoda'dan günde 100 kişiye gitse 99'u kesin tıklar :)
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xR4d 9 yıl
Demek işe yaramış Güzell tıklayın

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alpa07 9 yıl
ben tıklamam ama babam kesın tıklar uyarmak lazım onu

:D :D :D
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gonuldagi 9 yıl
Tıkladığınız anda bütün arkadaşlarına giden bir video artık facebok çekilmez olacak iyiki sildier beni. Tüm karizmanız tıkladığınız erotik veya temiz zannetiğiniz bir video tarafından yerle bir ola bilir çıkın ordan tek şeye üzülüyorum farm ville tek yaptığım işte o farm ville kendi sitesini kursun facebok yarı yarıya boşalır.
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fuckulteli 9 yıl
Bugün bende gördüm ama tıklamadım.. Hayret normalde tıklayan biriyimdir..
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Ledulth 9 yıl

gonuldagi

Tıkladığınız anda bütün arkadaşlarına giden bir video artık facebok çekilmez olacak iyiki sildier beni. Tüm karizmanız tıkladığınız erotik veya temiz zannetiğiniz bir video tarafından yerle bir ola bilir çıkın ordan tek şeye üzülüyorum farm ville tek yaptığım işte o farm ville kendi sitesini kursun facebok yarı yarıya boşalır.

farmville.com/...
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fatihcanery 9 yıl
dün gelmişti kızmıştım,bilerek değilmiş demekki
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omeryasn 9 yıl
evet ben tıkladım ve tüm arkadaslarımın duvarına gönderdi zor kurtuldum
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alito 9 yıl
antivirüsünüz sağlamsa canıgönülden tıklayınız
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WhereismyMind? 9 yıl
Uygulamaya izin verirseniz arkadaşlarınızın duvarlarına mis gibi postalıyor onları, sonra arkadaşınız "ben tıklamamıştım yeaa pardon" diye kıvırtıyor ama çok geç tabi
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Batuist 9 yıl
güzel bir yem :)
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