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Dimenco'nun gözlüksüz 3D görüntü sunabilen televizyonu, 4K çözünürlüğüyle Kickstarter'da destek arıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Televizyonlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dimenco'nun gözlüksüz 3D görüntü sunabilen televizyonu, 4K çözünürlüğüyle Kickstarter'da destek arıyor
Özellikle sinema filmlerine kattığı derinlik hissiyatı ile çok farklı bir deneyim sunabilen üç boyutlu televizyonlar, bazı denemeler olmasına rağmen üç boyutlu deneyimi halen gözlükler üzerinden sağlıyorlar. Gözlük kullanımını geride bırakmak isteyen Hollanda merkezli Dimenco firması, hazırladığı 4K çözünürlük destekli televizyon modeliyle Kickstarter üzerinde destek arıyor.
Kickstarter üzerinde seri üretime geçmek için destek arayan gözlüksüz üç boyutlu televizyon modeli, bu görüntüyü belirtildiği kadarıyla özel mercek kaplamasıyla sağlıyor. Kaplamada yer alan her mercek içerisinde mikro seviyede diğer lensler taşıyor ve bu sayede alt-piksellerden gelen ışık kırılarak farklı açılarda kullanıcılara ulaştırılıyor. Bu işlem sonucunda da kişilerin gözlerine gelen farklı görüntülerden gözlüksüz üç boyut derinliği elde edilmiş oluyor. Teknik olarak 39-inç (99cm) boyut, 3D görüntülerde 3840 x 2160 piksel, 2D düz görüntülerde ise 1920 x 1080 piksel çözünürlük, 16:9 en-boy oranı, 350 cd/m2 parlaklık, 5000:1 kontrast değeri, 1,07 milyar renk aralığı, birden fazla kişinin izlemesine uygun olarak 150/150 derece görüş açısı (3D) ve 60 Hz yenileme hızı gibi detaylarla hazırlanan televizyonun, boyutu 899 x 527 x 79 mm, ağırlığı ise 20 kg olarak belirtilmiş durumda. 200 x 200mm VESA bağlantısıyla duvara asılabilen gözlüksüz üç boyutlu televizyon, üç boyut derinliğinin ayarlanmasını kullanıcılarına bırakıyor ve Blu-ray, DVD, oyun konsolu gibi birimlere aktif olarak destek veriyor.
Site üzerinde koyduğu 199,000 Euro hedefi bitimine 38 gün kala 63,000 Euro seviyesine taşıyan Dimenco televizyon modeli, yapılacak en az 899 Euro (1,2 bağış ile 2014 Kasım ayında elde edilebiliyor. Televizyon hakkında hazırlanan ilginç tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Dimenco'nun gözlüksüz 3D görüntü sunabilen televizyonu, 4K çözünürlüğüyle Kickstarter'da destek arıyor

https://www.kickstarter.com/projects/996026139/dimenco-no-glasses-3d-tv-in-your-home-for-899 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
12 Angry Men 5 yıl en beğenilen
Aslında bu 3d teknolojisi çok gereksiz geliyor bana boşa göz yoruyor, ve abartıldığı gibide değil. Bence bunun yerine 4k televizyonlar ve yayınlar artsa standart olsa daha sağlıklı olur.
Aslında bu 3d teknolojisi çok gereksiz geliyor bana boşa göz yoruyor, ve abartıldığı gibide değil. Bence bunun yerine 4k televizyonlar ve yayınlar artsa standar...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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01myavuz 5 yıl
3D resimler var, gözlükle 3D film izledim eksi yönleri çok, ama evimde 4 adet 3D tablo var gözlüksüz gerçekten çok zevkli oluyor.
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EaGamesRulez 5 yıl
Ben de esen yayın evinin verdiği mavi-kırmızı gözlük var, bunla sinemaya girsem işe yarar mı?
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DH Misafiri 5 yıl
Tamamı dijital olarak hazırlanmayan çalışmalarda harbiden anlamsız. Ama animasyonlarda mükemmel sonuç veriyor. Ben mesela Hobbit'i 3B izledim ve çok rahat izleyemedim. 3B bir gözüküyor, bir kayboluyor (özellikle sahne odağından uzaklaşan çekimlerde) ve filmi zevksizleştiriyor.
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L@civert 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Tamamı dijital olarak hazırlanmayan çalışmalarda harbiden anlamsız. Ama animasyonlarda mükemmel sonuç veriyor. Ben mesela Hobbit'i 3B izledim ve çok rahat izleyemedim. 3B bir gözüküyor, bir kayboluyor (özellikle sahne odağından uzaklaşan çekimlerde) ve filmi zevksizleştiriyor.

Nereden izlediniz bilmiyorum ama bu durumu etkileyen bir çok parametre var. Çekim, rip kalitesi.. Forumda konuları mevcut 3d.iso dosyalarıyla izleyip gerçek kalitenin bu olduğunu söylüyorlar. Sırf bu dosyaları çalıştıran media playerlar alıyorlar.
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SteveMeade 5 yıl
Elektronik devre çok basit duruyor
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KaZAaRa 5 yıl
Toshiba zaten gözlüksüz 3D teknolojisini kullandığı televizyonları piyasaya sürmüştü. Neden yayılmadığı açık olsa da son kullanıcının da bunu göz ardı etmesi düşündürücü.
chip.com.tr/...
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halitozbasli 5 yıl
İ hate these 3d glasses . Filim ortasında pili biter ilk 15 dakika göz agrısı sonrasında baş ağrısı yapar. Ama hala en ucuz 3 boyut çözümü.
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Blood Money 5 yıl
Bana çok gereksiz geliyor.
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12 Angry Men 5 yıl en beğenilen
Aslında bu 3d teknolojisi çok gereksiz geliyor bana boşa göz yoruyor, ve abartıldığı gibide değil. Bence bunun yerine 4k televizyonlar ve yayınlar artsa standart olsa daha sağlıklı olur.
2 Yanıt Yanıtla +7
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giogo 5 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men
Aslında bu 3d teknolojisi çok gereksiz geliyor bana boşa göz yoruyor, ve abartıldığı gibide değil. Bence bunun yerine 4k televizyonlar ve yayınlar artsa standart olsa daha sağlıklı olur.

Katılıyorum
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mbald 5 yıl 12 Angry Men
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Aslında bu 3d teknolojisi çok gereksiz geliyor bana boşa göz yoruyor, ve abartıldığı gibide değil. Bence bunun yerine 4k televizyonlar ve yayınlar artsa standart olsa daha sağlıklı olur.

3d teknolojisi mevcut durumda bence de gereksiz.Fakat bu sorunlara çözüm bulundukça hayatımıza daha fazla girecektir.
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Xloud 5 yıl
4K gözlüksüz 3D tv ile 3D ekranlı bi telefonu karşılaştırmak...
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enemywalker 5 yıl
Çok geç kalınmadımı?LG 3D MAX yıllar önce gözlüksüz 3d çıkardı
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PsychicPower 5 yıl enemywalker
enemywalker
Çok geç kalınmadımı?LG 3D MAX yıllar önce gözlüksüz 3d çıkardı

Bir telefon işe TV'yi kıyasladığınızın farkında mısınız?
Bir de şöyle bir durum var, bir dönem gelen gözlüksüz 3d akımında, cihazlar hem telefondu, hem de 3d için görüş açıları oldukça kısıtlıydı. Bu bir televizyon ve eğer gerçekten bu verileri karşılayabiliyorsa 150 derece bir gözlüksüz 3d için harika bir değer. Ayrıca cihazı edinmek için istenen bağış oldukça mütevazi, umarım başarılı olurlar ve ortaya bu konuda başarılı ürünler çıkartırlar
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