Dimenco'nun gözlüksüz 3D görüntü sunabilen televizyonu, 4K çözünürlüğüyle Kickstarter'da destek arıyor

Özellikle sinema filmlerine kattığı derinlik hissiyatı ile çok farklı bir deneyim sunabilen üç boyutlu televizyonlar, bazı denemeler olmasına rağmen üç boyutlu deneyimi halen gözlükler üzerinden sağlıyorlar. Gözlük kullanımını geride bırakmak isteyen Hollanda merkezli Dimenco firması, hazırladığı 4K çözünürlük destekli televizyon modeliyle Kickstarter üzerinde destek arıyor.

Kickstarter üzerinde seri üretime geçmek için destek arayan gözlüksüz üç boyutlu televizyon modeli, bu görüntüyü belirtildiği kadarıyla özel mercek kaplamasıyla sağlıyor. Kaplamada yer alan her mercek içerisinde mikro seviyede diğer lensler taşıyor ve bu sayede alt-piksellerden gelen ışık kırılarak farklı açılarda kullanıcılara ulaştırılıyor. Bu işlem sonucunda da kişilerin gözlerine gelen farklı görüntülerden gözlüksüz üç boyut derinliği elde edilmiş oluyor. Teknik olarak 39-inç (99cm) boyut, 3D görüntülerde 3840 x 2160 piksel, 2D düz görüntülerde ise 1920 x 1080 piksel çözünürlük, 16:9 en-boy oranı, 350 cd/m2 parlaklık, 5000:1 kontrast değeri, 1,07 milyar renk aralığı, birden fazla kişinin izlemesine uygun olarak 150/150 derece görüş açısı (3D) ve 60 Hz yenileme hızı gibi detaylarla hazırlanan televizyonun, boyutu 899 x 527 x 79 mm, ağırlığı ise 20 kg olarak belirtilmiş durumda. 200 x 200mm VESA bağlantısıyla duvara asılabilen gözlüksüz üç boyutlu televizyon, üç boyut derinliğinin ayarlanmasını kullanıcılarına bırakıyor ve Blu-ray, DVD, oyun konsolu gibi birimlere aktif olarak destek veriyor.

Site üzerinde koyduğu 199,000 Euro hedefi bitimine 38 gün kala 63,000 Euro seviyesine taşıyan Dimenco televizyon modeli, yapılacak en az 899 Euro (1,2 bağış ile 2014 Kasım ayında elde edilebiliyor. Televizyon hakkında hazırlanan ilginç tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/996026139/dimenco-no-glasses-3d-tv-in-your-home-for-899