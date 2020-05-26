4K ekranlı ve MEMC teknolojili Redmi Smart TV X serisi tanıtıldı

Mi markalı akıllı televizyonların başarısından sonra Çinli elektronik üreticisi Xiaomi şimdi Redmi markalı akıllı televizyonlar üzerinde çalışıyor.

Redmi Smart TV X serisi, Mi akıllı televizyonlara daha güçlü özelliklerle geliyor. 3 farklı ekran boyutu olmasına rağmen X50, X55 ve X65 akıllı televizyonların teknik özellikleri arasında bir fark yok.

Redmi Smart TV X serisi özellikleri ve fiyatları

Redmi Smart TV X serisi 50, 55 ve 65 inçlik üç ekran boyutunda piyasaya sürüldü. Her üç model de yüzde 85 NTSC renk gamı ??ve 60Hz yenileme hızı paneli ile 4K çözünürlük sunuyor.

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Ekran ince çerçevelerle çevrilidir ve televizyon yüzde 97 ekran / kasa oranı sunar. Ayrıca, televizyonlar düzgün içerik oynatımı için MEMC teknolojisini de destekler. MEMC, filmler ve videolar için yapay olarak ek kareler oluşturmayı mümkün kılar. Bu, 30 fps'de gelen bir filmin 60 veya 120 fps'de izlenebileceği anlamına gelir.

Tam Boyutta Gör

Redmi Smart TV X , evde etkileyici bir ses deneyimi sunmak için 8 birim subwoofer sistemine sahip 4 x 12,5 W hoparlörlere sahiptir. Dolby Audio ve DTS-HD gibi popüler ses teknolojilerini destekler.

Performans açısından televizyonlar 2GB RAM ve 32GB dahili depolama alanı sunar. Redmi Smart TV X serisi sesli asistanlar için destek ile birlikte gelir ve AIoT akıllı cihazlara bağlanabilir. Ayrıca, kullanıcıların uzaktan kumanda olmadan akıllı cihazları aramasını ve kontrol etmesini sağlayan uzak alan ses teknolojisi ile donatılmış.

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Redmi Smart TV X serisi akıllı televizyonlardan X65 yaklaşık 462 $ iken X55 ise yaklaşık 322 $ seviyesinde ücrete sahipler. Lansmanda X50'nin fiyatı açıklanmadı ancak 300 doların altında bir etikete sahip olacağı düşünülüyor.

https://www.gizmochina.com/2020/05/26/redmi-smart-tv-x-series-with-premium-features-announced-280/

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