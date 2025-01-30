Samsung, uygun fiyatlı televizyonlarını One UI ile güncellemeye başladı

Bir sosyal medya kullanıcısı, 2023 model Samsung QLED 4K QE1 televizyonuna One UI güncellemesi geldiğini paylaştı. Bu, Samsung’un One UI yüzünü orta seviye ve bütçe dostu televizyon modellerine de getireceğini gösteriyor.
Samsung TV’niz için One UI güncellemesinin gelip gelmediğini kontrol etmek için Ayarlar - Tüm Ayarlar - Destek - Yazılım Güncelleme - Şimdi Güncelle yolunu izleyin.
One UI, Samsung TV'lere neler getiriyor?
- Ana ekrana Sizin için, Canlı ve Uygulamalar sekmesi eklendi
- İçerik ayrıntıları ekranına Daha Sonra İzle seçeneği eklendi
- Ana ekrana Samsung Daily+ eklendi
- Son arananlar ve ilgili içerikler öneri olarak uygulandı
- Aynı Samsung hesabıyla oturum açmış birden fazla Samsung cihazı kontrol etme
- Antrenman takipçisi
- Kişiye özel kanal ve ayar önerileri
- IoT kameraları mobil cihazlardaki SmartThings uygulamasından kontrol edilebilir
- Erişilebilirlik Kısayolu kullanım sıklığına göre seçenekleri yeniden düzenleyebiliyor
- Yayın akışı tasarımı güncellendi ve Samsung TV Plus kategorisi eklendi
- Oyun Çubuğu arayüzü yenilendi
- Güzel duvar kağıtları ve kullanışlı widget’lar içeren Daily Board
Samsung, CES 2025'te tanıttığı en yeni OLED, Neo-QLED, The Frame ve The Frame Pro TV serisi, yapay zeka destekli çok sayıda özellik getiren yepyeni Vision AI ile geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P