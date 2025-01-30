Samsung, uygun fiyatlı televizyonlarını One UI ile güncellemeye başladı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, geçen yıl akıllı televizyonları için One UI güncellemesini tanıtmıştı. Güncelleme, S90C, S95C, S90D ve S95D gibi premium modellerle sınırlıydı. Markanın One UI arayüzünü daha uygun fiyatlı modeller için yayınlamaya başladığı görülüyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı, 2023 model Samsung QLED 4K QE1 televizyonuna One UI güncellemesi geldiğini paylaştı. Bu, Samsung’un One UI yüzünü orta seviye ve bütçe dostu televizyon modellerine de getireceğini gösteriyor.

Samsung TV’niz için One UI güncellemesinin gelip gelmediğini kontrol etmek için Ayarlar - Tüm Ayarlar - Destek - Yazılım Güncelleme - Şimdi Güncelle yolunu izleyin.

One UI, Samsung TV'lere neler getiriyor?

Ana ekrana Sizin için, Canlı ve Uygulamalar sekmesi eklendi

sekmesi eklendi İçerik ayrıntıları ekranına Daha Sonra İzle seçeneği eklendi

seçeneği eklendi Ana ekrana Samsung Daily+ eklendi

eklendi Son arananlar ve ilgili içerikler öneri olarak uygulandı

Aynı Samsung hesabıyla oturum açmış birden fazla Samsung cihazı kontrol etme

Antrenman takipçisi

Kişiye özel kanal ve ayar önerileri

IoT kameraları mobil cihazlardaki SmartThings uygulamasından kontrol edilebilir

Erişilebilirlik Kısayolu kullanım sıklığına göre seçenekleri yeniden düzenleyebiliyor

Yayın akışı tasarımı güncellendi ve Samsung TV Plus kategorisi eklendi

ve Samsung TV Plus kategorisi eklendi Oyun Çubuğu arayüzü yenilendi

Güzel duvar kağıtları ve kullanışlı widget’lar içeren Daily Board

Samsung, yeni TV’lerini tanıttı: 8K, AI ve kablosuz bağlantı 3 hf. önce eklendi

Samsung, CES 2025'te tanıttığı en yeni OLED, Neo-QLED, The Frame ve The Frame Pro TV serisi, yapay zeka destekli çok sayıda özellik getiren yepyeni Vision AI ile geliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Televizyonlar Haberleri

Uygun fiyatlı Samsung TV'lere One UI güncellemesi