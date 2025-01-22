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    Anlık Bildirim

    22 milyon kullanıcısı olan IPTV şebekesi çökertildi, UEFA anlık veri akışı sağladı

    Bulgaristan İçişleri Bakanlığı liderliğinde dünyanın en büyük IPTV ağlarından birisi çökertildi. Türkiye’nin de katıldığı operasyonlarda UEFA anlık veri akışı sağladı.  
    IPTV Tam Boyutta Gör
    Bugün hem sinema ve dizi dünyasının hem de spor dünyasının düşmanı haline gelen korsan yayınlarla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Bu kez futbol dünyasını ilgilendiren bir operasyonda UEFA da anlık veri akışı sağladı. 

    Kratos Operasyonu

    Kratos Operasyonu olarak adlandırılan IPTV operasyonu, geçen yıl Bulgaristan İçişleri Bakanlığı liderliğinde gerçekleştirildi ve Türk güvenlik güçleri de operasyonda yer aldı. 22 milyon kullanıcısı bulunan şebekeye yönelik 112 ev ve işyeri araması yapıldı, 102 şüpheli gözaltına alındı. 

    UEFA ise EURO 2024 dahil sayısız mücadele esnasında kapsamlı içerik koruma programı temelinde operasyon için detaylı veri akışları sağladığını duyurdu. En yeni teknolojiyi kullana bu yöntem ile yasadışı yayınları zamanında tespit etmek mümkün hale geldi. Yeni dönemde UEFA’nın bu tür operasyonlara daha fazla destek vermesi bekleniyor. 
     

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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 3 gün önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 4 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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