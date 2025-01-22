22 milyon kullanıcısı olan IPTV şebekesi çökertildi, UEFA anlık veri akışı sağladı

Kratos Operasyonu
Kratos Operasyonu olarak adlandırılan IPTV operasyonu, geçen yıl Bulgaristan İçişleri Bakanlığı liderliğinde gerçekleştirildi ve Türk güvenlik güçleri de operasyonda yer aldı. 22 milyon kullanıcısı bulunan şebekeye yönelik 112 ev ve işyeri araması yapıldı, 102 şüpheli gözaltına alındı.
UEFA ise EURO 2024 dahil sayısız mücadele esnasında kapsamlı içerik koruma programı temelinde operasyon için detaylı veri akışları sağladığını duyurdu. En yeni teknolojiyi kullana bu yöntem ile yasadışı yayınları zamanında tespit etmek mümkün hale geldi. Yeni dönemde UEFA’nın bu tür operasyonlara daha fazla destek vermesi bekleniyor.
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