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    TCL, küresel TV pazarında zirveye yaklaşıyor: Büyük ekran ve mini led modeller rekor kırdı!

    TCL Electronics, 2024 yılında küresel TV sevkiyatlarını rekor seviyeye taşıyarak 29 milyon adede ulaştı. Büyük ekran ve Mini LED TV’lere olan yoğun ilgi, şirketin büyümesini hızlandırdı.

    TCL, küresel tv pazarında zirveye yaklaşıyor Tam Boyutta Gör

    TCL Electronics, 2024 yılında küresel TV sevkiyatlarını %14,8 artırarak 29 milyon adede ulaştı. Şirketin bu başarısında, çift markalı stratejisiyle (TCL ve Thunderbird), orta ve üst segment modellere odaklanması ve büyük ekranlı televizyonlara olan ilginin artması önemli rol oynadı. Özellikle yılın son çeyreğinde sevkiyatlar bir önceki yıla göre %19,3, çeyrek bazında ise %20 yükseldi.

    Büyük ekran televizyonlara yönelik talep TCL’nin büyümesini hızlandırdı. 65 inç ve üzeri modellerin sevkiyatları %21,3 artarken, 75 inç ve üzerindeki televizyonlarda bu oran %39,8’e çıktı. Bu trendle birlikte, şirketin sattığı televizyonların ortalama ekran boyutu 52,4 inçe ulaştı. Üst segment modeller de büyük ilgi gördü; Quantum Dot TV satışları %69,5, Mini LED TV sevkiyatları ise %194,5 yükseldi.

    TCL, uluslararası pazarlarda da önemli bir ivme yakaladı. Büyük spor organizasyonlarının etkisiyle Çin dışındaki sevkiyatlar %17,6 arttı. Avrupa'da, özellikle 75 inç ve üzeri televizyonlara olan talep sayesinde %33,8’lik bir büyüme kaydedildi. Kuzey Amerika’da marka, pazar payında ilk iki arasında kalmayı başardı ve sevkiyatlarını %6,4 artırdı. Latin Amerika ile Orta Doğu-Afrika pazarları da güçlü bir yükseliş yaşarken, bu bölgelerde toplam büyüme %12,7 seviyesinde gerçekleşti.

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    Tesla otomobiller artık doğuştan otonom

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    Mantarın Başı 5 gün önce

    0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P

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