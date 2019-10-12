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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Disney Princess Majestic Quest indirmeye sunuldu

    Renk eşleme türünü seven Disney hayranları için yeni bir mobil oyun daha geldi. Disney Princess Majestic Quest adlı oyun bu kez prensesleri bir araya getiriyor.
    6 sa.
    436
    4
    Mobil Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Son dönemde karakterlerini mobil oyunlarda bir araya getirmeye başlayan Disney’in son oyununda bu kez prensesler bir araya geliyor. Gameloft imzalı Disney Princess Majestic Quest indirmeye sunuldu.

    Disney Princess Majestic Quest neler sunuyor?

    Renk eşleme tarzında geliştirilen Disney Princess Majestic Quest; animasyon evrenindeki Ariel, Jasmine ve Belle prenseslerini bir araya getiriyor. Prensesler sihirli fırtınanın yıktığı krallıklarını tekrar inşa etmeye çalışıyor.

    Ayrıca Bkz. "Disney’den milyar dolarlık Örümcek Adam hamlesi"

    Oyun Disney’in orijinal hikayelerini temel alıyor. Prenseslerin mücadelesinde Aladdin, Çirkin ve Sebastian gibi Disney’in sevilen ünlü yan karakterlerinin de kilidi açılacak. Yüzden fazla bölümde karakterlerin özel güçleri size yardımcı oluyor. Görevleri yaparak çeşitli güçlendirmeler de kazanabiliyorsunuz. Sonraki güncellemelerde daha fazla içerik oyuna eklenecek.

    Disney Princess Majestic Quest: App Store II Google Play


     


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