Son dönemde karakterlerini mobil oyunlarda bir araya getirmeye başlayan Disney’in son oyununda bu kez prensesler bir araya geliyor. Gameloft imzalı Disney Princess Majestic Quest indirmeye sunuldu.

Disney Princess Majestic Quest neler sunuyor?

Renk eşleme tarzında geliştirilen Disney Princess Majestic Quest; animasyon evrenindeki Ariel, Jasmine ve Belle prenseslerini bir araya getiriyor. Prensesler sihirli fırtınanın yıktığı krallıklarını tekrar inşa etmeye çalışıyor.

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Oyun Disney’in orijinal hikayelerini temel alıyor. Prenseslerin mücadelesinde Aladdin, Çirkin ve Sebastian gibi Disney’in sevilen ünlü yan karakterlerinin de kilidi açılacak. Yüzden fazla bölümde karakterlerin özel güçleri size yardımcı oluyor. Görevleri yaparak çeşitli güçlendirmeler de kazanabiliyorsunuz. Sonraki güncellemelerde daha fazla içerik oyuna eklenecek.

Disney Princess Majestic Quest: App Store II Google Play



