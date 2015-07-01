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Dizüstü satışları beklentilerin altında kaldı

3 yıl
1,4b
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9
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Dizüstü satışları beklentilerin altında kaldı

Daralmayı sürdüren bilgisayar pazarında dizüstü segmenti bir nevi kurtarıcı gibi olmuştu. Özellikle oyuncu dizüstü sınıfı ve ikisi bir arada tablet PC sınıfı ile ayakta durmayı başaran segment ne yazık ki daha fazla dayanamadı.

Yapılan analizlere göre bu yıl dizüstü bilgisayar segmentinin 160 milyon civarında satış yapması bekleniyor. Bu rakam geçen yıla göre yüzde 5 daha düşük. Bunun yanında segmentin yüzde 10 düşüşle 150 milyon sevkiyat yapacağını düşünenler de mevcut. 

Özellikle dolar dışındaki para birimlerindeki değişkenlikler ve düşük petrol fiyatları tüketicilerin donanım alışverişlerinde biraz hızını kesmiş durumda. Yılın ilk yarısında bu bakımdan beklentilerin altında kalan siparişler yaşandı. 

Yılın ilk yarısındaki hava nedeniyle üreticiler tedarik zincirlerine verdikleri siparişleri de düşürüyor. Siparişlerin düşmesi segmentin genel performansını da olumsuz yönde etkiliyor. 

Windows 10 işletim sisteminin piyasaya çıkması ile üreticiler segmentte bir hareketlilik bekliyor. Ancak bazı üreticiler Windows 10 işletim sisteminin de buna çare olamayacağı görüşünde.  

http://digitimes.com/news/a20150629PD201.html Yorum Yaz
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roark34 3 yıl en beğenilen
fiyatların düşmesi lazım. hantallığına rağmen halen çok pahalı. çalışanlar ve öğrenciler haricinde kimse bu devirde laptop almaz.
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Guest-BE73ABCD2 3 yıl
Dizüstülerin ekran kalitesini artırmaları gerekiyor. Piyasadaki dizüstülerin %90 nının ekranı dandik TN panel ve 1366x768p böyle bir ortamda insan bu dizüstülere para veresi gelmiyor.
Dizüstülerin ekran kalitesini artırmaları gerekiyor. Piyasadaki dizüstülerin %90 nının ekranı dandik TN panel ve 1366x768p böyle bir ortamda insan bu dizüstüle...
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07rainman 3 yıl
1.ust seviye degil normal kalitede bir laptop 2500den assa yok.
2.islemci performansini arttircaklarina u serisi ile dusuruyolar.
3.6 ay gecmeden laptoplarda kasilmalar basliyor.performans dusmesi,ses gelmesi sagindan solundan,yok chipseti yandi,tuslari dokulmesi kacinilmaz.
4.ekran kaltilerinde hic bir iyilestirme yok.cakiyorlar 1366*768 parlak ekrani millete ne versek yer bunlar diyorlar.
insan fullhd mat ekran yapar arada yok tektuk fiyatlar ucuk

bu kafayla devam etsinler almayin aldirmayin 1500e kral masa ustu toplarsiniz.
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olağan_şüpheli 3 yıl
Akıllı telefonlar iş görüyor, film dizi içinse eski pc ler iş görüyor.
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burak939 3 yıl
Adam gibi dizüstü mü üretiyolar da satış olacak abi. Eskiden giriş-orta seviye dizüstülerde klavye harici ses açma kapama gibi butonlar vardı ışıklandırmalı falan, her şey fn tuşuna yüklenmemişti mesela, 1366x768 günceldi, kasalar daha sağlamdı. Şimdi herkes paraya, kâra oynuyor.5-5.5inc telefonlar 2k çözünürlük sunarken 15.6inc 1366x768 olan kalitesiz panel leptoplar piyasaya sürülüyor(ayıptır ya hiç değilse 1600x900 yapın be). 2000 liraya kadar full hd leptop nerdeyse yok gibi. 14nm geldi U işlemciler falan çıktı ama performans artışı yok, saathızları düşürülüp ısınmayı azalttılar, pil performansı biraz arttı fakat yine de çoğu tabletin bataryası bile koydukları bataryadan daha yüksek mah değeri sağlıyo.
Bir de 5400rpm harddiskler var ki :) herkes de cebinden 3-4bin lira çıkaramadığı için durum bu.
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MK* 3 yıl
ülkemiz için konuşalım

1- kur dolayısıyla fiyatlar çok uçtu

2- çok fazla alternatif ürünler var (tablet vs)

3- kim alacak daha artık, evlerin değil artık bireylerin şahsi laptopları var


Not, konuyu okumadım
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zultaran 3 yıl
Dolar dışındaki para birimlerindeki değişkenlikler ve düşük petrol fiyatları benim donanım alışverişlerimdeki hızımı kesmiş durumda :)
Agam eğleniir herhal bizimle
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wolf silver 3 yıl
EĞER BENİM GİBİ ASUS N550JV MODELİNİ 2549 TL YE ALIP 4-5 AY SONRA BİLGİSAYARIN KENDİNE GELİP İNTERNETE GİRMESİ YAKLIŞIK OLARAK 2-3 DK SÜRÜYORSA KİMSE DAHA DA LAPTOP ALMAZ.(WİNDOWS 8.1) NEYSE 1 KERE ALIYORUZ DEYİP O KADAR PARA VERDİM PİŞMAN OLDUM....
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fatihcanery 3 yıl
piyasa doydu ,2009du galiba bilgisayarı topladım hala canavar gibi çalışıyor.Dışarda da note2 sağolsun her işimi görüyor,ben ve benim gibi düşünen milyonlarca insan var.Dizüstü çoğu durumda zorunluluk değil artık cep telefonları sağolsun
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Guest-BE73ABCD2 3 yıl
Dizüstülerin ekran kalitesini artırmaları gerekiyor. Piyasadaki dizüstülerin %90 nının ekranı dandik TN panel ve 1366x768p böyle bir ortamda insan bu dizüstülere para veresi gelmiyor.
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roark34 3 yıl en beğenilen
fiyatların düşmesi lazım. hantallığına rağmen halen çok pahalı. çalışanlar ve öğrenciler haricinde kimse bu devirde laptop almaz.
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