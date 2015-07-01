Dizüstü satışları beklentilerin altında kaldı

Daralmayı sürdüren bilgisayar pazarında dizüstü segmenti bir nevi kurtarıcı gibi olmuştu. Özellikle oyuncu dizüstü sınıfı ve ikisi bir arada tablet PC sınıfı ile ayakta durmayı başaran segment ne yazık ki daha fazla dayanamadı.





Yapılan analizlere göre bu yıl dizüstü bilgisayar segmentinin 160 milyon civarında satış yapması bekleniyor. Bu rakam geçen yıla göre yüzde 5 daha düşük. Bunun yanında segmentin yüzde 10 düşüşle 150 milyon sevkiyat yapacağını düşünenler de mevcut.





Özellikle dolar dışındaki para birimlerindeki değişkenlikler ve düşük petrol fiyatları tüketicilerin donanım alışverişlerinde biraz hızını kesmiş durumda. Yılın ilk yarısında bu bakımdan beklentilerin altında kalan siparişler yaşandı.





Yılın ilk yarısındaki hava nedeniyle üreticiler tedarik zincirlerine verdikleri siparişleri de düşürüyor. Siparişlerin düşmesi segmentin genel performansını da olumsuz yönde etkiliyor.





Windows 10 işletim sisteminin piyasaya çıkması ile üreticiler segmentte bir hareketlilik bekliyor. Ancak bazı üreticiler Windows 10 işletim sisteminin de buna çare olamayacağı görüşünde.

http://digitimes.com/news/a20150629PD201.html