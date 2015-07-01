Dizüstü satışları beklentilerin altında kaldı

Haber Editörü
Daralmayı sürdüren bilgisayar pazarında dizüstü segmenti bir nevi kurtarıcı gibi olmuştu. Özellikle oyuncu dizüstü sınıfı ve ikisi bir arada tablet PC sınıfı ile ayakta durmayı başaran segment ne yazık ki daha fazla dayanamadı.
Yapılan analizlere göre bu yıl dizüstü bilgisayar segmentinin 160 milyon civarında satış yapması bekleniyor. Bu rakam geçen yıla göre yüzde 5 daha düşük. Bunun yanında segmentin yüzde 10 düşüşle 150 milyon sevkiyat yapacağını düşünenler de mevcut.
Özellikle dolar dışındaki para birimlerindeki değişkenlikler ve düşük petrol fiyatları tüketicilerin donanım alışverişlerinde biraz hızını kesmiş durumda. Yılın ilk yarısında bu bakımdan beklentilerin altında kalan siparişler yaşandı.
Yılın ilk yarısındaki hava nedeniyle üreticiler tedarik zincirlerine verdikleri siparişleri de düşürüyor. Siparişlerin düşmesi segmentin genel performansını da olumsuz yönde etkiliyor.
Windows 10 işletim sisteminin piyasaya çıkması ile üreticiler segmentte bir hareketlilik bekliyor. Ancak bazı üreticiler Windows 10 işletim sisteminin de buna çare olamayacağı görüşünde.
http://digitimes.com/news/a20150629PD201.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
2.islemci performansini arttircaklarina u serisi ile dusuruyolar.
3.6 ay gecmeden laptoplarda kasilmalar basliyor.performans dusmesi,ses gelmesi sagindan solundan,yok chipseti yandi,tuslari dokulmesi kacinilmaz.
4.ekran kaltilerinde hic bir iyilestirme yok.cakiyorlar 1366*768 parlak ekrani millete ne versek yer bunlar diyorlar. insan fullhd mat ekran yapar arada yok tektuk fiyatlar ucuk
bu kafayla devam etsinler almayin aldirmayin 1500e kral masa ustu toplarsiniz.
Bir de 5400rpm harddiskler var ki :) herkes de cebinden 3-4bin lira çıkaramadığı için durum bu.
1- kur dolayısıyla fiyatlar çok uçtu
2- çok fazla alternatif ürünler var (tablet vs)
3- kim alacak daha artık, evlerin değil artık bireylerin şahsi laptopları var
Not, konuyu okumadım
Agam eğleniir herhal bizimle