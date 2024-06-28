En çok beklenen şehir kurma oyunlarından biri ertelendi

Frostpunk 2 yeni güncellemelerle daha iyi hale gelecek
11 bit studios, Frostpunk 2'nin iki ay önceki beta sürümü sırasında oyunculardan aldıkları geri bildirimlere göre oyunu geliştirmek için daha fazla zamana ihtiyaçları olduğunu belirtti. Geliştiriciler, Frostpunk 2'ye çıkış sırasında gelecek birçok yeni oyun özelliği ve iyileştirmenin küçük bir ön izlemesini sunarak oyunculara beklemeye değeceğini garanti ediyor.
Frostpunk 2'nin nihai ürününe eklenecek bazı oyun geliştirmeleri şu şekilde olacak:
- Şehir kurma oyununu daha derin ve daha etkili hale getirecek yeni ve yeniden dengelenmiş merkezler de dahil olmak üzere sıcaklık, ısı ve yakınlık tabanlı oynanışta değişiklikler
- Daha detaylı ve esnek iş gücü yönetimi
- Krizlere daha dinamik tepki vermenizi sağlamak için oyun döngüsünde daha fazla doğrudan kullanım yeteneği
- Şehir inşasını ve genişlemesini daha stratejik hale getirecek, şehrin ekonomisini istikrara kavuşturmanıza yardımcı olacak yeni bir kaynak
- İlçelerinizi inşa edildikten sonra yeniden şekillendirme yeteneği
- Grupların gelenekleriyle daha uyumlu davranışları
- Protestolarla başa çıkmada daha kapsamlı ve karmaşık bir yaklaşım
X platformunda paylaşılan duyuruda "Geri bildirimlerinizi analiz ettiğimizde ve oyuna eklemek istediğimiz şeyleri önceliklendirdiğimizde, bunların hakkını vermek ve lansman sırasında mümkün olan en iyi deneyimi garanti etmek için daha fazla zamana ihtiyacımız olduğunu fark ettik." ifadeleri yer aldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.