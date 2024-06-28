En çok beklenen şehir kurma oyunlarından biri ertelendi

Tam Boyutta Gör 11 bit stüdyoları merakla beklenen şehir kurma oyunu Frostpunk 2'nin çıkış tarihini daha önce 25 Temmuz 2024 olarak açıklamıştı. Yeni yapılan duyuruyla oyun çıkış tarihini 20 Eylül 2024'e ertelediğini duyurdu.

Frostpunk 2 yeni güncellemelerle daha iyi hale gelecek

11 bit studios, Frostpunk 2'nin iki ay önceki beta sürümü sırasında oyunculardan aldıkları geri bildirimlere göre oyunu geliştirmek için daha fazla zamana ihtiyaçları olduğunu belirtti. Geliştiriciler, Frostpunk 2'ye çıkış sırasında gelecek birçok yeni oyun özelliği ve iyileştirmenin küçük bir ön izlemesini sunarak oyunculara beklemeye değeceğini garanti ediyor.

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Frostpunk 2'nin nihai ürününe eklenecek bazı oyun geliştirmeleri şu şekilde olacak:

Şehir kurma oyununu daha derin ve daha etkili hale getirecek yeni ve yeniden dengelenmiş merkezler de dahil olmak üzere sıcaklık, ısı ve yakınlık tabanlı oynanışta değişiklikler

Daha detaylı ve esnek iş gücü yönetimi

Krizlere daha dinamik tepki vermenizi sağlamak için oyun döngüsünde daha fazla doğrudan kullanım yeteneği

Şehir inşasını ve genişlemesini daha stratejik hale getirecek, şehrin ekonomisini istikrara kavuşturmanıza yardımcı olacak yeni bir kaynak

İlçelerinizi inşa edildikten sonra yeniden şekillendirme yeteneği

Grupların gelenekleriyle daha uyumlu davranışları

Protestolarla başa çıkmada daha kapsamlı ve karmaşık bir yaklaşım

X platformunda paylaşılan duyuruda "Geri bildirimlerinizi analiz ettiğimizde ve oyuna eklemek istediğimiz şeyleri önceliklendirdiğimizde, bunların hakkını vermek ve lansman sırasında mümkün olan en iyi deneyimi garanti etmek için daha fazla zamana ihtiyacımız olduğunu fark ettik." ifadeleri yer aldı.

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