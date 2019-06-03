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Doğrudan USB üzerinde SSD mümkün oluyor

Silicon Motion SM3282 SSD kontrolcüsü sayesinde doğrudan USB bellek üzerine entegre edilmiş SSD depolama birimleri görmemiz mümkün olacak. Detaylar haberimizde.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
7,6b
1
16
HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Doğrudan USB üzerinde SSD mümkün oluyor

Bugün taşınabilir harici depolama birimleri bilgisayar ve mobil cihaz dünyasında önemli bir yer edinmiş durumda. Bununla birlikte doğrudan USB üzerinden depolama dediğimizde USB bellekler karşımıza çıkıyor. Yakın zamanda USB üzerinden SSD depolama mümkün olabilecek.

Silicon Motion SM3282 özellikleri

Silicon Motion tarafından geliştirilen yeni SM3282 SSD kontrolcüsü tek yongalı bir tasarıma sahip. Bu yonga üzerinde hem 2 NAND kanallı SSD hem de USB 3.0 kontrolcüsü yer alıyor. SSD kontrolcüsü 96 katmana kadar QLC dahil olmak üzere tüm NAND bellek çeşitlerini destekliyor. Ayrıca USB Tip-C ve USB Tip-A desteği de mevcut.

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Normalde taşınabilir SSD yapılarında SSD kontrolcüsü yanında bir de USB-PCIe köprüsü yer alıyordu. Bu da SSD üretim maliyetlerine ekstra bir artış bindiriyordu. Yeni kontrolcü bu ekstraları tamamen ortadan kaldırıyor.

Doğrudan USB üzerinde SSD mümkün oluyor
 

Kontrolcü USB üzeri SSD belleklerde 400MB/s okuma ve yazma hızlarına erişebiliyor. Hem düşük maliyetli tek yonga hem de yüksek veri aktarım hızları ilk kez bir araya gelmiş oluyor.

Yeni kontrolcü sayesinde doğrudan USB bellek gibi kullanabileceğiniz uygun fiyatlı SSD sürücüler mümkün olacak. SSD üreticilerinin yılın ikinci yarısında SM3282 barındıran ilk örnekleri piyasaya süreceği ifade ediliyor.

 

https://www.anandtech.com/show/14439/silicon-motion-sm3282-usb-ssds Yorum Yaz
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QuexSeeL 1 hf. en beğenilen
Afişteki portable yazısının altında ne yazıyor acep?
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mehmet4428 1 hf.
SATA yavaş yavaş bitmeli, hatta anakarttaki 24 pin bağlantısı bile daha modern hale getirilmeli, cpu ve anakart güç girişleri tek sokette olabilir., tüm güç kabloları daha ufak olabilir.Elbette buna göre PSU lar değişiklik gösterecektir.
Aslında olabildiğince kablolardan arınmak gerekiyor, her şeyi anakarta entegre hale getirirlerse eğer çok az kablo ile bu işi çözmüş olurlar.
Anakartların da artık değişim vakti geldi diye düşünüyorum.
SATA yavaş yavaş bitmeli, hatta anakarttaki 24 pin bağlantısı bile daha modern hale getirilmeli, cpu ve anakart güç girişleri tek sokette olabilir., tüm güç kab...
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kmlkszhacker 1 hf.
Dolar=5.83
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ipli jeton 1 hf.
Mekanik diskler ölmediği sürece SATA bağlantıları anakartlarda var olmaya devam edecek. Belki eskisi gibi onlarca sata bağlantısı olmaz ama var olmaya devam edecektir. SATA nasıl SSD'ler için uygun değilse, katı hal depolama ürünleri için tasarlanmış olan NVMe de mekanik diskler için uygun değil.
USB'nin şöyle bir avantajı olabilir. SSD'lere usb portu da eklenebilir. Ya SSD'ye ayrı konektör konur, direkt usb kablosu bağlanabilir; ya da mevcut m.2 edge konektöre usb desteği eklenir, basit bir pasif adaptörle usb bağlantısı sağlanabilir. Özellikle Upgrade yaparken büyük bir avantaj sağlayacaktır. Zira mevcut sistemi yeni SSD'ye aktarırken USB'den bağlamak gerekiyor çoğu zaman.
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SEO-Uzmanı 1 hf.
uzun ömürlü veri depolama anlamında fazla bir şey ifade etmiyor !
varsa yoksa yine en güvenilir olanı HDD !
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SEO-Uzmanı 1 hf.
Mega-Bit mi !?
Mega-Byte mi !?
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AL3lMA 1 hf. SEO-Uzmanı
MB= Megabyte
Mb= Megabit
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Sharparrow 1 hf.
SSD lerden pahalıya satarlar
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Kerim5100 1 hf.
Corsair Flash Voyager GTX sahipleri kıs kıs gülüyordu


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beetle king 1 hf.
Hem usb 3.2 isteyeceksin, hem de 400 mb yazıp okuyacaksın.Sata bundan iyi ama taşıma avantajı var(usb bellek yerine tercih sebebi).Nvme çok tuzlu,el yakar.
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mehmet4428 1 hf.
SATA yavaş yavaş bitmeli, hatta anakarttaki 24 pin bağlantısı bile daha modern hale getirilmeli, cpu ve anakart güç girişleri tek sokette olabilir., tüm güç kabloları daha ufak olabilir.Elbette buna göre PSU lar değişiklik gösterecektir.
Aslında olabildiğince kablolardan arınmak gerekiyor, her şeyi anakarta entegre hale getirirlerse eğer çok az kablo ile bu işi çözmüş olurlar.
Anakartların da artık değişim vakti geldi diye düşünüyorum.
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QuexSeeL 1 hf. en beğenilen
Afişteki portable yazısının altında ne yazıyor acep?
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_Dominic_Toretto_ 1 hf.
Evet, SATA çok geride kaldı teknoloji olarak. Ama, NVMe diye bir şey var.
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sniper23 1 hf. _Dominic_Toretto_
QLC bellekler ucuzlamadığı sürece NVMe'nin SATA'nın yerini alması zor.
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