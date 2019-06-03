Doğrudan USB üzerinde SSD mümkün oluyor

Bugün taşınabilir harici depolama birimleri bilgisayar ve mobil cihaz dünyasında önemli bir yer edinmiş durumda. Bununla birlikte doğrudan USB üzerinden depolama dediğimizde USB bellekler karşımıza çıkıyor. Yakın zamanda USB üzerinden SSD depolama mümkün olabilecek.

Silicon Motion SM3282 özellikleri

Silicon Motion tarafından geliştirilen yeni SM3282 SSD kontrolcüsü tek yongalı bir tasarıma sahip. Bu yonga üzerinde hem 2 NAND kanallı SSD hem de USB 3.0 kontrolcüsü yer alıyor. SSD kontrolcüsü 96 katmana kadar QLC dahil olmak üzere tüm NAND bellek çeşitlerini destekliyor. Ayrıca USB Tip-C ve USB Tip-A desteği de mevcut.

Ayrıca Bkz.

"LEGO’nun NASA temalı yeni setleri hazır"

Normalde taşınabilir SSD yapılarında SSD kontrolcüsü yanında bir de USB-PCIe köprüsü yer alıyordu. Bu da SSD üretim maliyetlerine ekstra bir artış bindiriyordu. Yeni kontrolcü bu ekstraları tamamen ortadan kaldırıyor.

Kontrolcü USB üzeri SSD belleklerde 400MB/s okuma ve yazma hızlarına erişebiliyor. Hem düşük maliyetli tek yonga hem de yüksek veri aktarım hızları ilk kez bir araya gelmiş oluyor.

Yeni kontrolcü sayesinde doğrudan USB bellek gibi kullanabileceğiniz uygun fiyatlı SSD sürücüler mümkün olacak. SSD üreticilerinin yılın ikinci yarısında SM3282 barındıran ilk örnekleri piyasaya süreceği ifade ediliyor.