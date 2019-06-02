Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LEGO’nun NASA temalı yeni setleri hazır

Yaklaşık 40 yıldır uzay ve NASA temalı oyun setleri piyasaya süren LEGO bu yıl en kalabalık seriyi hazırladı. Biri özel olmak üzere toplamda 8 set türün meraklılarını bekliyor.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
2,1b
1
3
Uzay
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

NASA ile uzun yıllardır iş birliği içerisinde olan LEGO, 2019 yılı için etkileyici bir uzay serisi daha hazırladı. Yeni seri, bugüne kadar hazırlanan en kalabalık LEGO uzay serisi olma özelliğine sahip.

LEGO CITY Space neler sunuyor?

LEGO, 1979 yılından bu yana uzay temalı setler hazırlıyor. Yeni seri içerisinde 7 adet CITY Space seti yer alırken özel bir LEGO CREATOR Expert NASA Apollo 11 Lunar Lander kutusu yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Kickstarter projesi Hamsterdam oyunu beta testlerine başladı"

LEGO CREATOR Expert NASA Apollo 11 Lunar Lander seti 1087 parçadan oluşuyor ve Eagle ay modülünü temel alıyor. İnsanoğlunun başarılı ilk ay görevini temsil eden set Aydaki ayak izlerine de atıf yapmış. Set içerisinde ilk kez altın kaplama panel, kamera, lazer modülleri yer alıyor.

CITY Space setleri ise farklı boylarda. Uydu teknik servisi, test sürüşü, kontrol üssü, roket nakliyesi, uzay araştırmaları gibi temalara odaklanmış. Araştırma temasının ağırlığı ise mini figürlerde zira toplam astronotlar dahil 14 mini figür yer alıyor. Yeni LEGO setlerinin fiyatı şu şekilde:

LEGO CREATOR Expert NASA Apollo 11 Lunar Lander – 100$

60224 – Satellite Service Mission – 10$

60225 – Rover Testing Drive – 30$

60226 – Mars Research Shuttle – 40$

60227 – Lunar Space Station – 60$

60228 – Deep Space Rocket and Launch Control – 100$

60229 – Rocket Assembly & Transport – 150$

60230 – People Pack – Space Research and Development – 40$

 

https://www.slashgear.com/lego-apollo-11-lunar-lander-joins-7-new-sets-depicting-nasas-future-30578538/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
swat882 1 hf. en beğenilen kartal172
Bizim ülke aç,
zaten 3. Dünya ülkeleri için üretmiyorlar bu oyuncakları.
3. Dünya ülkesinin çocukları tablet bilgisayarda oyun oynar.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kartal172 1 hf.
Millet aç ne LEGOsu?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
swat882 1 hf. kartal172
Bizim ülke aç,
zaten 3. Dünya ülkeleri için üretmiyorlar bu oyuncakları.
3. Dünya ülkesinin çocukları tablet bilgisayarda oyun oynar.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DIA 1 hf.
Şu LEGO nun marketing müdürü kim acaba . Büyük işler yapıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 hf. Oppo, ekran altında kamera teknolojisini gösterdi 1 hf. Cuphead oyunu Tesla araçlara geliyor 1 hf. Şimşek gibi ekran kartı | MSI RTX 2080 Ti Lightning 10.Yıl 1 hf. Godzilla: King of the Monsters, gişede beklentilerin altında kaldı 1 hf. Google hizmetlerinde kesinti yaşanıyor 1 hf. James Webb Uzay Teleskobu, önemli bir testi daha başarıyla tamamladı 1 hf. Lotus'un elektrikli hiper otomobili 16 Temmuz'da tanıtılacak 1 hf. ABD'deki kızamık vakaları son 27 yılın en yüksek düzeyinde 1 hf. Facebook'tan garip savunma: Kullanıcıların gizlilik beklentisi yok 1 hf. Türkiye'nin yeni göz bebeği Akıncı taarruzi İHA hakkında her şey 1 hf. Oppo'dan yarım daire biçiminde dönerek açılan ön kamera tasarımı 1 hf. Elektrikli Mini’yi bir Boeing 777 kargo uçağını çekerken izleyin 1 hf. Apple, mağazalarındaki hırsızlıkları önleyecek yeni bir yöntem buldu 1 hf. Yeni meme kanseri ilacı sağ kalma oranının %30 oranında artırıyor 1 hf. Microsoft'tan önemli uyarı: 1 milyon bilgisayar tehlikede 1 hf. Samsung Galaxy Note 10 45W hızlı şarj desteği ile gelebilir 1 hf. ABD Adalet Bakanlığı'ndan Google'a antitröst soruşturması 1 hf. Pokémon Go’nun Apple Watch uygulaması 1 Temmuz’da kapatılıyor 1 hf. Bilimsel makale yayıncısı IEEE, Huawei’nin dökümanlara erişimini yasakladı 1 hf. Amerika vizesi başvurularında artık sosyal medya hesapları sorulacak 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN LEGO’nun NASA temalı yeni setleri hazır Sonraki Men in Black: Global Invasion zengin gerçeklik oyunu duyuruldu 1 hf. Lone Wolf oyun kitapları mobile geliyor 1 hf. Google uygulamasına AR hayvan modelleri eklendi 1 hf. Bu da oldu | RGB ışıklı oyuncu masası 1 hf. iTunes sosyal medya hesaplarındaki tüm gönderiler silindi 1 hf. Redmi K20 Pro sadece iki saatte 200 bin adet sattı 1 hf. Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, Tesla'yı geride bıraktı 1 hf. Terminator: Dark Fate, 18 yaş sınırıyla gelecek 1 hf. Plüton yüzeyinde bulunan amonyak, yeraltı suyuna işaret ediyor olabilir 1 hf. NASA çeşitli bütçe sorunlarıyla yüzleşiyor 1 hf. Audi e-tron GT'nin tasarımı sızdırıldı: Üretim versiyonu konsepte çok yakın olacak 1 hf. Outlook.com'a yerleşik çeviri desteği geldi 1 hf. Microsoft, E3 2019’a dersini çok iyi çalışmış olarak çıkacak 1 hf. Apple hücresel veri indirme sınırını 200 MB'a yükseltti 1 hf. Astrositler nöronları toksik etkenlere karşı koruyor 1 hf. Yüksek performans için hareketli klavye | Predator Helios 700 1 hf. Yakında çıkacak Samsung Galaxy A10e'nin son durağı GeekBench oldu 1 hf. Bir Reddit kullanıcısının MacBook Pro'su bomba gibi patladı! 1 hf. Apple WWDC 2019 etkinliğinde iTunes'u emekli edecek 1 hf. Samsung Internet Tarayıcı güncellemesi arayüzde köklü değişiklikler getirdi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
40.000km Yol Yapıp 810TL ÖDEMEK!
DH Forum
Fallout 76 için ‘Wastelanders’ Güncellemesi
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
NES – Nintendo Switch Online Haziran
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim