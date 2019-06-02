LEGO’nun NASA temalı yeni setleri hazır

NASA ile uzun yıllardır iş birliği içerisinde olan LEGO, 2019 yılı için etkileyici bir uzay serisi daha hazırladı. Yeni seri, bugüne kadar hazırlanan en kalabalık LEGO uzay serisi olma özelliğine sahip.

LEGO CITY Space neler sunuyor?

LEGO, 1979 yılından bu yana uzay temalı setler hazırlıyor. Yeni seri içerisinde 7 adet CITY Space seti yer alırken özel bir LEGO CREATOR Expert NASA Apollo 11 Lunar Lander kutusu yer alıyor.

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LEGO CREATOR Expert NASA Apollo 11 Lunar Lander seti 1087 parçadan oluşuyor ve Eagle ay modülünü temel alıyor. İnsanoğlunun başarılı ilk ay görevini temsil eden set Aydaki ayak izlerine de atıf yapmış. Set içerisinde ilk kez altın kaplama panel, kamera, lazer modülleri yer alıyor.

CITY Space setleri ise farklı boylarda. Uydu teknik servisi, test sürüşü, kontrol üssü, roket nakliyesi, uzay araştırmaları gibi temalara odaklanmış. Araştırma temasının ağırlığı ise mini figürlerde zira toplam astronotlar dahil 14 mini figür yer alıyor. Yeni LEGO setlerinin fiyatı şu şekilde:

LEGO CREATOR Expert NASA Apollo 11 Lunar Lander – 100$

60224 – Satellite Service Mission – 10$

60225 – Rover Testing Drive – 30$

60226 – Mars Research Shuttle – 40$

60227 – Lunar Space Station – 60$

60228 – Deep Space Rocket and Launch Control – 100$

60229 – Rocket Assembly & Transport – 150$

60230 – People Pack – Space Research and Development – 40$